"الأسطوري" – إشادة عالمية بإنجاز ميسي المنضم لنادي العظماء الثلاثة

"الآن صار خالداً"، هكذا هتفت الجماهير الأرجنتينية عن ليونيل ميسي، عقب المباراة النهائية لكأس العالم في قطر وتتويج منتخب بلادها باللقب الثالث في تاريخه.

وصرح ميسي عقب حصد اللقب مباشرة: "من الجنون أن ذلك حدث، لكنه مذهل. إنه لأمر مدهش أن تنتهي بهذه الطريقة. لقد قلت سابقا إن الله سوف يمنحني هذا (اللقب)، لا أعرف لماذا. ولكني شعرت أنها ستكون هذه المرة".

أن تقود منتخب بلادك لإحراز لقب كأس العالم في سن الخامسة والثلاثين، فهو بالتأكيد أمر غير عادي. ليونيل ميسي يحصل على أفضل هدية وداع للنهائيات العالمية التي خاضها للمرة الخامسة والأخيرة. وتوّج هذه المشاركة التاريخية بنيله أيضا لقب أفضل لاعب للمرة الثانية بعد أن نال هذا اللقب في نهائيات 2014 في البرازيل، عندما حلت الأرجنتين وصيفة لألمانيا. كما سجل "البرغوث" سبعة أهداف في مونديال قطر، محتلا المركز الثاني خلف مبابي في صدارة هدافي البطولة.

وكتب ميسي على إنستغرام: "حلمت بالتتويج باللقب في مرات عديدة. أردته بشدة لدرجة أنني لا أصدق أنني توجت به". وأضاف: "شكرا جزيلا لعائلتي، لكل من دعمني ولكل من آمن بنا. أثبتنا مرة أخرى أن الأرجنتينيين عندما يقاتلون سويا ويتحدون تصبح لديهم القدرة على تحقيق أهدافهم".

أشاد ميسي بزملائه في المنتخب وبالروح الجماعية التي تحلوا بها خلال البطولة

وأبرز ميسي دور زملائه في المنتخب والروح الجماعية التي تحلوا بها خلال البطولة: "ميزة هذه المجموعة، التي تفوق الأفراد، هي قوة الجميع الذين قاتلوا لتحقيق نفس الحلم الذي كان أيضا حلم كل الأرجنتينيين.. فعلناها !!"

قالوا عن ميسي

وعقب إطلاق صافرة النهاية، انهالت عبارات الثناء على النجم الأرجنتيني من كل حدب وصوب. شخصيات شهيرة ونجوم كرة سابقون كالوا له المديح، وصحف عالمية تغنت بإنجازه.

كتب الأسطورة البرازيلية بيليه، وهو اللاعب الوحيد المتوج بكأس العالم ثلاث مرات، عبر حسابه على إنستغرام في منشور مرفق بصورة ميسي يحمل الكأس محاطا بزملائه: "اليوم، تواصل كرة القدم في إخبار قصتها، كما دائما بطريقة آسرة. فاز ميسي بلقبه الاول في كأس العالم، لأن مسيرته تستحق ذلك (...) هنيئا للأرجنتين. دييغو (مارادونا) يبتسم الآن".

من جهته، نشر نيمار "الجريح" عقب خروج البرازيل، وهو زميل ميسي في باريس سان جرمان الفرنسي، صورة لميسي عبر حسابه على إنستغرام وهو يلمس الكأس بعد استلامه جائزة أفضل لاعب في البطولة وكتب "هنيئا لك يا أخي".

وكتب رونالدو البرازيلي: "هذا اللاعب يلعب كرة قدم يتخطى بها أي تنافس، حتى تاريخ البرازيل والأرجنتين. رأيت العديد من البرازيليين - وأشخاص في كل أنحاء العالم - يشجعون ميسي في هذا النهائي الناري". وتابع "إنه وداع في القمة لهذا العبقري الذي هو أكثر من فائز بكأس العالم، بل طبع حقبة بأكملها. أتخيل صديقي دييغو (مارادونا) يحتفل في الجنة. هنا، نحن الملايين من كل الجنسيات، نقف لك تصفيقا. هنيئا ميسي".

نجم الكرة الألمانية باستيان شفاينشتايغر علق بدوره: "سيُذكر ميسي بعد هذا التتويج في نفس السياق مع بيليه ومارادونا".

وجاء في حساب دييغو أرماندو مارادونا الرسمي على إنستغرام، الذي تديره عائلته: "الأرجنتين بطل للعالم، أتخيل فخرك يا صديقي، شكراً لأجل هذه السعادة".

بات ليونيل ميسي على قدم المساواة في النجومية مع الأسطورة الراحل دييغو مارادونا

وعنونت صحيفة “غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية: "ميسي مثل مارادونا"، وكتبت: أثبت البرغوث بشكل عملي، أنه يستحق الدخول في مقارنة مع أسطورة القرن الماضي مارادونا، وذلك طبعا، لتأثيره الكبير في حصول راقصي التانغو على اللقب الثالث في تاريخهم، على غرار ما فعله الراحل العظيم، بتقمص دور البطولة المطلقة في نسخة المكسيك 1986".

وحتى قبل هذه النهائيات العالمية حصل ميسي على الإشادة والاعتراف حتى من ألد منافسيه خلال مسيرته الكروية. أي كريستيانو رونالدو. فقد صرح الدون خلال لقاء مع بيرس مورغان في الـ17 من نوفمبر/تشرين الثاني 2022: " "إنه لاعب مذهل، ساحر… تقاسمنا المشهد طيلة 16 عاماً. تخيّلوا، 16 عاما! بالتالي وبطبيعة الحال، تربطني به علاقة ممتازة". وتابع أنه "رجل أحترمه حقا، بالطريقة التي يتحدث بها عني دائما، زوجته وزوجتي صديقتان، يحترمان بعضهما بعضا كثيرا، فهما من الأرجنتين، ماذا بإمكاني أن أقول عن ميسي؟ رجل مذهل يقوم بأشياء رائعة في كرة القدم".

وخلال بطولة كأس العالم قال مدرب بولندا تشيسلاف ميشنيفيتش: "ميسي على أرض الملعب مثل ألبرتو تومبا على المنحدر، إنه قادر على تجنب كل شخص مثلما كان تومبا قادرا على الالتفاف على كل شيء"، مشبها ليونيل ميسي بأسطورة التزلج الإيطالي السابق.

الصحف الأرجنتينينة تتغنى ببطلها

واحتفلت الصحف الأرجنتينية بـ"الانتصار الأبدي للأرجنتين وميسي"، بعد الفوز بلقب مونديال قطر 2022. وكأنها صرخة من القلب، خرجت صحيفة "أوليه" الرياضية بعنوان "نحن أبطال العالم" على صفحتها الأولى، وسط إجماع وطني على عبقرية ليونيل ميسي الذي قاد المنتخب للقبه الأول منذ 1986 والثالث في تاريخه. وانتشرت في كافة وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي صور ميسي مع الكأس وأخرى للفريق الأرجنتيني بأكمله وهم يصرخون فرحاً خلال احتفالات ما بعد المباراة التي وصفت بـ"نهائي ملحمي".

عشق الجماهير الأرجنتينية لنجمها الأول لا حدود له

وتصدر عنوان "المجد الأبدي لميسي" عموداً لـ"أوليه" يعكس الشعور العام السائد في الأرجنتين التي تنتظر منذ قرابة عشرين عاماً أن ينجح نجمها في رفع الكأس الوحيدة الغائبة عن خزائنه، والانضمام الى الأسطورة الراحل دييغو مارادونا الذي منح البلاد لقبها الثاني عام 1986.

وكتب موقع شبكة "تي واي سي سبورت" الرياضية "الكأس غابت عن سجله: دموع مزدوجة للبطل".

وتغنت صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية اليومية بأن المنتخب "يلامس السماء". ومن "النهائي الذي لا يُنسى" إلى "الهذيان" و"النشوة" و"أفضل نهائي على مر العصور"، احتفلت الصحافة الأرجنتينية بما حققه رجال المدرب ليونيل سكالوني في قطر. و"سعادة بلد" التي ركزت عليها صحيفة "كلارين" تلخص شعور 47 مليون أرجنتيني.

والجميع يتساءل الآن: هل سيستمر ميسي مع المنتخب أم سيعتزل؟

يبدو أن النجم الأرجنتيني ينوي الاستمرار، فقد كشف الأحد انه يرغب في "الاستمرار في خوض بعض المباريات بصفتي بطلاً للعالم"، قبل اعتزاله دوليا. ولكن هل يمكن أن يشارك في مونديال 2026 ويدافع عن اللقب مع منتخب بلاده؟ من يدري.

طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب بعد غياب طويل عن التتويج أول لقب كأس عالم لميسي بعد أن غابت الأرجنتين عن التتويج به لـ 36 عاما. وبعد التتويج باللقب قال ليونيل ميسي إنه لا يصدق أن منتخب بلاده لكرة القدم أنهى فترة انتظاره الطويلة للتتويج ببطولة كأس العالم وذلك بعد الفوز المثير على المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية لمونديال قطر 2022. حيث سبق للأرجنتين أن خسرت في تلك الفترة المباراة النهائية مرتين في نسختي 1990 و2014.

طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب دموع الهزيمة المريرة شارك ميسي في خمس بطولات لكأس العالم خلال مسيرته وكان قريبا جداً من التتويج بالكأس المنشودة في نهائيات البرازيل عام 2014 لكن فريقه خسر النهائي أمام المنتخب الألماني بهدف في الدقائق الأخيرة، حيث ذرف دموع الهزيمة بعد أن تحطم حلم الطفولة في أن يرفع الكأس الذهبية بطلاً على العالم.

طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب الحلم الذي أصبح حقيقة ليونيل ميسي هو أول لاعب في التاريخ يتوج بجائزة أفضل لاعب في المونديال مرتين، حيث توج بها في بطولتي 2014 و2022. وفي المرة الأولى التي أرتقى بها المنصة لنيل الجائزة بقيت عيناه تصبوان نحو الكأس المنشودة. التي رفعها بعد ثمانية أعوام من ذلك رفعها بطلاً في قطر ليصبح أول لاعب يخسرها قائداً للفريق ليعود للتتويج بها لاحقاً.

طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب الأكثر خوضاً للمباريات في نهائيات كأس العالم بمجرد دخوله إلى مباراة نهائي قطر أمام فرنسا الأحد حطم ميسي رقماً قياسياً مزيحاً النجم الألماني السابق لوتار ماتيوس، إذ بات اللاعب الأكثر خوضاً لمباريات في نهائيات كأس العالم بـ 26 مباراة. وكان ماتيوس قد خاض مبارياته الـ25 في نهائيات 1982 و1986 و1990 و1994 و1998.

طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب المشاركة في خمس نسخ من كأس العالم وبمشاركته أصلاً في نهائيات مونديال قطر، وصل ميسي إلى رقم قياسي آخر متمثل بعدد كؤوس العالم التي خاضها (5)، على غرار غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي ودع البطولة من ربع النهائي، وماتيوس أيضاً.

طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب قائد فريقه في النهائيات وانفرد ميسي الأحد أيضاً بالرقم القياسي لعدد المباريات في النهائيات التي خاضها كقائد بـ 19 مباراة، متفوقاً على المكسيكي رافايل ماركيس (18)، يليهما مواطنه الأسطورة دييغو مارادونا بـ 16.

طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب من المجموعات حتى المباراة النهائية بهدفه الأول في الشباك الفرنسية بات أول لاعب في التاريخ يسجل في دور المجموعات ودور الثمانية وربع النهائي ونصف النهائي ونهائي البطولة ذاتها، وهو رقم لم يسبقه إليه أي لاعب آخر.

طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب الأكثر خوضاً للدقائق أضاف "البرغوث" رقماً قياسياً آخر الأحد كأكثر لاعب خوضاً للدقائق في المونديال بعدما رفعه الى 2314، متقدماً على الإيطالي باولو مالديني (2217 دقيقة).

طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب تمريرات حاسمة كما بات ميسي اللاعب الوحيد الذي قام بتمريرات حاسمة في كل من النسخ الخمس التي شارك فيها، ويأتي من بعده بيليه والبولندي غرزيغورز لاتو ومواطنه دييغو مارادونا والإنكليزي ديفيد بيكهام الذي صنعوا الأهداف في ثلاث نسخ مختلفة.

طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب يعادل ميروسلاف كلوزه وأنفرد ميسي بإنجاز آخر فهو اللاعب الوحيد الذي سجل في كأس العالم وهو في سن المراهقة والعشرينيات من عمره والثلاثينيات، حقق ميسي حتى الآن 17 انتصاراً، معادلاً الرقم القياسي المسجل باسم ميروسلاف كلوزه.

طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب رقم قياسي للأرجنتين الفوز باللقب كتب لبلاد الأرجنتين رقماً قياسياً، فقد باتت أول بلد أول منتخب في التاريخ حامل لقب كوبا أمريكا يتوج بكأس العالم، بعد أن توجت في بطولة كوبا أمريكا 2021 وكان اللقب الأول لميسي في البطولة.

طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب المدرب الأصغر منذ مينوتي أما المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني فقد بات أصغر مدرب يحرز كأس العالم بعمر 44 عاما و216 يوماً منذ مواطنه مينوتي مع الأرجنتين حين توج بكأس العالم عام 1978 بعمر 40 عاماً.

طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب ثالث مدرب كما بات سكالوني أيضاً ثالث مدرب في التاريخ يتوج ببطولتي كوبا أمريكا وكأس العالم بعد ماريو زاغالو (مونديال 1970 وكوبا أمريكا 1997)، وكارلوس ألبرتو بيريرا (مونديال 1994 وكوبا أمريكا 2004).

طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب التسجيل في البطولات الكبرى ليونيل ميسي أكثر لاعب من أمريكا الجنوبية يسجل أهداف في البطولات الكبرى بـ 26 هدفا (13 منها في كأس العالم، و13 أخرى في كوبا أمريكا)، بعدما كسر رقم الظاهرة البرازيلي رونالدو 25 هدفاً (15 في كأس العالم، 10 في كوبا أمريكا).

طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب المجد الأبدي لميسي تصدر عنوان "المجد الأبدي لميسي" الصحافة الأرجنتينية، ما يعكس الشعور العام السائد في الأرجنتين التي انتظرت قرابة عشرين عاماً أن ينجح نجمها في رفع الكأس الوحيدة الغائبة عن خزائنه، والانضمام الى الأسطورة الراحل دييغو مارادونا الذي منح البلاد لقبها الثاني عام 1986.

طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب من الجنون ما حدث بعد فوزه باللقب قال ميسي: "من الجنون أن ذلك حدث، لكنه مذهل. إنه لأمر مدهش أن تنتهي بهذه الطريقة. لقد قلت سابقًا إن الله سوف يمنحني هذا اللقب، لا أعرف لماذا ولكني شعرت أنها ستكون هذه المرة". واستبعد ميسي إمكانية إعتزال اللعب الدولي بعد تتويجه بلقب كأس العالم. وأوضح: "أريد أن أخوض بعض المباريات الأخرى كبطل العالم".

طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب تهنئة من بيليه هنأ الأسطورة البرازيلي بيليه ميسي وواسى مبابي بعد نهائي مونديال 2022. وكتب بيليه عبر منصة إنستغرام: "تهانينا للأرجنتين، دييجو يبتسم الآن". وأبدى النجم البالغ من العمر 82 عاما تعاطفه مع كيليان مبابي، والذي خسر اللقب رغم تسجيله هدفين من ضربة جزاء وسجل هدفا آخر ليصبح ثاني لاعب يسجل هاتريك في تاريخ المباريات النهائية بكأس العالم منذ النجم الإنجليزي السابق جيف هيرست عام 1966.



ف.ي (أ.ف.ب، رويترز)