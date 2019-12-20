 الأسد يتحكم مجددا في السلطة- ماذا يعني ذلك لأوروبا واللجوء؟ | سياسة واقتصاد | DW | 22.12.2019

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سياسة واقتصاد

الأسد يتحكم مجددا في السلطة- ماذا يعني ذلك لأوروبا واللجوء؟

فرض الأسد نفسه عسكريا، لكن السلام لا يعم سوريا، ويبدو أن الحكم الاستبدادي في البلاد سيتعزز، إزاء ذلك سيكون على أوروبا بذل جهود إضافية لدعم اللاجئين في دول الجوار السوري وتبني سياسة لجوء واندماج أكثر سخاء.

Syrien Damaskus Fernsehinterview Assad (picture-alliance/dpa/SANA)

قناة التلفزة الإيطالية "راي/ RAI" تتحفظ على بث مقابلة مع الرئيس السوري. وهذه مشكلتها، كما صرح الرئيس بشار الأسد. أجرت القناة المقابلة ولم تبثها، غير أن التلفزيون السوري بث النسخة التي حصل عليها بداية ديسمبر/ كانون الأول الجاري 2019. وبذلك تم إعطاء الجمهور السوري الفرصة للتعرف على التوقعات الاستراتيجية لرئيسه الذي تدخل بلاده في السنة العاشرة من الحرب.

ظهر الأسد في المقابلة واثقا من النصر، وأكد أن سوريا ستتحول من الحرب إلى مستقبل زاهر. "الوضع أحسن بكثير، لأننا تعلمنا الكثير من الدروس من هذه الحرب. أعتقد أن مستقبل سوريا زاهر. نحن نخرج من هذه الحرب أقوياء".

"نحن" تعني بالأساس الحكومة السورية التي تمكنت بفضل حلفائها ـ روسيا وايران وحزب الله ـ من فرض نفسها ضد المتمردين وانتزعت في السنوات الماضية مناطق يحتلها المتمردون. وفي الأثناء يجلس الأسد مجددا بثقة على السرج بحيث أنه لن يكون مستعدا لتقديم تنازلات إلى المتمردين المتبقين والأمم المتحدة التي تضغط من أجل السلام في البلاد.

Syrien Assads Streitkräfte treffen Zivilisten in Idlib (picture-alliance/AA/I. Idilbi)

وحدات الجيش السوري تستهدف مدنيين في ادلب

آفاق قاتمة للسكان السوريين

" الرئيس الأسد وحاشيته انتصروا في الحرب بدعم من روسيا وايران"، يقول أندري بانك من المعهد الألماني للدراسات العامة والإقليمية في هامبورغ. وبالرغم من الاقتتال المستمر في ادلب بالشمال الغربي إضافة إلى السيطرة على مناطق مقسمة بين روسيا والولايات المتحدة وتركيا وكذلك الجيش السوري ووحدات الدفاع عن الشعب الكردي يظهر في البلاد نوع من "سلام النصر". و"بهذا يبقى الأسد على المدى المنظور في السلطة". الحكومة الألمانية ترى على ضوء ذلك بأن مستقبل سوريا قاتم. وحسب وثيقة سرية لوزارة الخارجية الألمانية حصلت عليها صحيفة "تاغسشبيغل"، فإن حكومة برلين تعتبر الوضع كارثي في البلاد، إذ لا تتوفر في أي جزء منه الحماية من الاضطهاد السياسي والتعذيب، كما تستشهد "تاغسشبيغل" بالتقرير. وتوفير الإمدادات الغذائية يبقى ناقصا فيما الاقتصاد منهار. وثلثا السوريين تقريبا ـ 69 في المائة من السكان ـ يعيشون في فقر مدقع ومجبرين على العيش بأقل من دولارين في اليوم الواحد. ويُعتبر خمسة ملايين سوري "محتاجين للمساعدة" ليبقى المستقبل من الناحية السياسية بالنسبة إلى الجزء الأكبر من السكان قاتما، كما يؤكد أندري بانك. " بالنسبة إلى الأغلبية الساحقة من السوريين يعني بقاء الدكتاتورية مع هيمنة أجهزة المخابرات والاعتقالات العشوائية والتعذيب أنه لا يوجد أمن مستدام وآفاق عيش في المنظور المتوسط المدى". وانتصار الأسد لا يعني إعادة البناء واتخاذ الخطوات الأولى نحو الوفاق في البلاد المصدومة.

مختارات

بناء على طلب الممثل الأعلى الجديد للسياسة الخارجية وضع الاتحاد الأوروبي نظام عقوبات عالمي جديد ردا على انتهاكات حقوق الإنسان. وبموجب هذا النظام يمكن للاتحاد فرض عقوبات "أقوى" في مناطق تشهد صراعات كسوريا أو فنزويلا. (09.12.2019)

انطلقت في العاصمة الفرنسية باريس جلسات محاكمة رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، المتهم في قضية "إثراء غير مشروع". ويغيب الأسد عن جلسات المحاكمة لأسباب "صحية" حسب موكليه. (09.12.2019)

تتعالى دعوات في ألمانيا من حين لآخر تطالب بإعادة النظر في حظر ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلدهم خصوصا المتورطين منهم في أعمال إجرامية أو الذين يشكلون خطرا على الأمن، غير أن جدلا يدور حول مدى ملاءمة الوضع الأمني في سوريا. (05.12.2019)

الجهاديون ينهضون مجددا

 والاقتتال الذي بدأ في 2019 حول قلعة الجهاديين في ادلب بالشمال الغربي في البلاد من شأنه أن يستمر في 2020. فالمنطقة هي آخر وكر تراجعت إليه المجموعات الجهادية مثل هيئة تحرير الشام. وسلاحا الجو السوري والروسي سيحاولان توطيد سيطرتهما على منطقة ادلب بشن قصف شديد، كما يتوقع أندري بانك. وهذا سيصطدم بمقاومة قوية من طرف هيئة تحرير الشام، وبالتالي من المتوقع سقوط ضحايا كثر بين ثلاثة ملايين تقريبا من السكان والتسبب في هجرة داخلية. وحتى في الشمال الشرقي لسوريا قد تلتحم صفوف الجهاديين، لاسيما "الدولة الاسلامية" من جديد. وبعدما انهزم تنظيم "داعش" قبل شهور عسكريا، فإن التدخل العسكري التركي في أكتوبر 2019 قدم للتنظيم الارهابي فرصة غير متوقعة. وحتى في الحرب ضد الجيش التركي سحب الأكراد جزء من المقاتلين الذين كانوا يحرسون مقاتلي داعش في المعتقلات الكردية. هؤلاء المقاتلين من داعش استغلوا الفوضى للهرب مع عائلاتهم من السجون الكردية. ونظرا للوضع الكارثي سياسيا واقتصاديا في سوريا، فإنهم سيكونون قادرين على كسب مجندين جدد. وقال أندري بانك بأنه "في أجزاء بشرق سوريا وفي غرب العراق توجد أرضية اجتماعية لداعش".

Kinder des Krieges in Syrien (picture-alliance/dpa/Save the children)

غالبية السوريين تعيش في فقر مدقع بسبب الحرب

مصالح أوروبية

في المجمل يمكن القول بأن نظام الأسد في 2020 سيتوطد. وهو في الحقيقة خسر جزء من استقلاليته وسيكون مجبرا على التنسيق في قضايا مبدئية مع قوتي الحماية الرئيسيتين أي روسيا وايران، لاسيما وأن كلاهما مهتم بوضع حد لأعمال العنف بسبب التكاليف العالية لتدخلهما. ومن هذا المنطلق قد تبذل روسيا في الشهور المقبلة الجهود من أجل طلب مساعدة أوروبا في إعادة إعمار البلاد. لكن أوروبا بالنظر إلى سوريا لها مصالحها الذاتية، كما يقول أندري بانك. فأوروبا تقف أمام تحدي مقاومة التطبيع مع نظام الأسد رغم إمكانيات التأثير الضعيفة المتاحة للأوروبيين. فعوض تمويل برنامج إعادة إعمار من شأنه تقوية هياكل الدكتاتورية والفساد في عين المكان يتوجب على ألمانيا التركيز على ثلاثة مجالات أخرى، كما يقول خبير شؤون سوريا: توثيق خرقات حقوق الإنسان في سوريا وملاحقتها عن طريق الجنائية الدولية والحفاظ على المساعدة الإنسانية لدول جوار سوريا والعمل المكثف من أجل سياسة لجوء واندماج مفتوحة.

وبالنظر إلى اللاجئين بالتحديد لا يحق لأوروبا أن تتراجع في بذل الجهود. " لأنه لا يمكن استبعاد أنه من خلال استمرار الدكتاتورية في سوريا أن يهرب عدد أكبر من الناس".

كرستن كنيب/ م.أ.م

  • Leerstehende Haus in Lifta (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    بيوت مهجورة

    هذا البيت الفارغ في لفتا هو رمز لإحدى جذور نزاع الشرق الأوسط. والقرية الواقعة غربي القدس وجب التخلي عنها أثناء فترة تأسيس اسرائيل في 1948 من قبل ساكنيها ـ فلسطينيون عرب ـ. فاليهود وكذلك العرب يدعون امتلاك المنطقة لأسباب تاريخية أو دينية. ولا وجود لحل في أفق مستقبل منظور.

  • Zerstörter Flughafen von Gaza-Stadt (Reuters/I. Abu Mustafa)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    حطام مطار

    حطام مشروع بالملايين: مطار مدينة غزة. من بين الدول الممولة ألمانيا وتم افتتاحه في 1998 بحضور الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وتعرض للتدمير من قبل اسرائيل في بداية عام 2000. والسبب يعود لما يُسمى الانتفاضة الثانية التي نُفذت خلالها اعتداءات إرهابية.

  • Jassir Arafats Hubschrauber als Ausstellungsstück in Gaza-Stadt (Reuters/I. Abu Mustafa)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    مروحية بدون مروحة

    في علاقة مع الانتفاضة الثانية دمرت اسرائيل طائرة الهليكوبتر التابعة للرئيس الفلسطيني والحائز على جائزة نوبل للسلام ياسر عرفات. وفي الأثناء يتم عرض حطام الطائرة بمدينة غزة مكشوفة للناظرين ومثبتة على سقالة.

  • Strand von Zikim (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    شاطئ زكيم

    شاطئ زكيم يُعد من العناوين السرية السياحية في اسرائيل. فعلى جانب توجد كثبان رائعة، وعلى الجانب الآخر نظرة إلى البحر المتوسط. وبينهما برج مراقبة اسرائيلي مهجور، لأن هذه البقعة الساحرة كانت دوما مسرحا لنزاع الشرق الأوسط. والشاطئ يقع بحوالي ثلاثة كيلومترات شمالي الحدود مع قطاع غزة.

  • Mittlerer Osten Zeugen des Krieges (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    بقايا خطيرة

    وفي الطريق إلى أماكن استجمام محبوبة في اسرائيل يمر المرء أحيانا بالقرب من هذا النوع من اللافتات. ففي مرتفعات الجولان تحذر من الألغام خلف السياج. وأثناء حرب الأيام الستة احتلت اسرائيل في 1967 المنطقة في الشمال الشرقي على الحدود مع سوريا وضمتها في النهاية. وغالبية الدول لا تعترف بهذا الإجراء. وتطالب سوريا باستعادة الجولان.

  • Mittlerer Osten Zeugen des Krieges (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    دبابة في النهر

    دبابة سورية مقلوبة تصدأت في نهر الأردن ـ في المحمية الطبيعية بنياس في الهامش الغربي لمرتفعات الجولان المحتلة من طرف اسرائيل. ومنذ 1974 تراقب وحدات سلام تابعة للأمم المتحدة منطقة معزولة ضيقة في المنطقة المتنازع عليها. ووضع مرتفعات الجولان كان حاجزا أمام مفاوضات السلام بين اسرائيل وسوريا.

  • Verlassene Moschee in den Golanhöhen (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    لم يعد يُرفع الأذان

    وإحدى نتائج حرب الستة أيام: فقط خمسة كيلومترات غربي المنطقة المعزولة في المنطقة التي ضمتها اسرائيل كانت توجد حتى عام 1967 قرية سورية. وما تبقى هو المسجد المهجور. ولم تعد تُقام هنا الصلاة. فقط عشاق رسوم الغرافيتي يمرون أحيانا من هنا.

  • Zugewachsener Bunker in den Golanhöhen (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    استحواذ بطيء من قبل الطبيعة

    هذا الخندق الذي غطاه العشب في مرتفعات الجولان يشهد كذلك على عمليات القتال في المنطقة الجبلية قبل 52 عاما. وخلال الحرب الأهلية السورية تحولت المنطقة إلى نقطة ساخنة ـ بهجمات صاروخية من سوريا واسرائيل.

  • Jerusalem | Mittlerer Osten Zeugen des Krieges (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    بريطانيون في فلسطين

    وتمتد جذور نزاع الشرق الأوسط إلى ما هو أبعد: وطبقا لاتفاقية مبرمة في 1916 كان الانتداب البريطاني قائما في فلسطين وكانت وحدات منتشرة هنا. هذه الرسوم على جدران خندق قديم في القدس تبين جنودا بريطانيين.

  • Ammunition Hill in Ostjerusalem (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    موقع حرب يتحول إلى متحف

    ما يُسمى بـ "Ammunition Hill" في القدس الشرقية عايش عدة مواجهات. وفي الأصل تم استخدام الهضبة من قبل قوة الانتداب البريطانية لإيداع الذخيرة للشرطة. واستولت الأردن على المنطقة في 1948 وطردت اسرائيل الأردنيين في 1967. وبعض الخنادق القديمة ماتزال موجودة. واليوم يوجد متحف فوق الهضبة يخلد حرب حزيران.أوتا شتاينفير/دانيل هاينريش/م.أ.م


مختارات

شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

عقود من المواجهات والحروب بين اسرائيل والفلسطينيين ودول مجاورة، مثل سوريا، خلفت آثارا عميقة في المنطقة. في صور.. نكشف عن آثار جروح النزاع في الشرق الأوسط. (08.07.2019)  

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