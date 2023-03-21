الأسد في جدة.. أي رسائل عربية إلى المجتمع الدولي؟

بيربوك من السعودية: لا "للتطبيع غير المشروط" مع الأسد

في أول جولة خليجية لها منذ تسلمها منصبها، أجرت وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك مباحثات مع نظيرها السعودي، حذرت في ختامها من "التطبيع غير المشروط" مع الأسد. بيربوك تحمل في جعبتها قضايا خلافية أيضا كملف حقوق الإنسان.