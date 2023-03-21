 الأسد في جدة.. أي رسائل عربية إلى المجتمع الدولي؟ | مسائية DW | DW | 19.05.2023

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مسائية DW

الأسد في جدة.. أي رسائل عربية إلى المجتمع الدولي؟

بعد عزلة دامت لأكثرَ من عَقد.. الرئيس السوري بشار الأسد يصل إلى جدة للمشاركة في قمة جامعة الدول العربية وسط ترحيب وتشكيك في الشارع العربي وانتقادات حادة في الغرب.. أي رسالة يبعث بها العرب للمجتمع الدولي؟ وكيف ينظر الغرب إلى مساعي التطبيع مع دمشق؟

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12 عاما من العزلة.. الأسد في السعودية للمشاركة في قمة جدة 18.05.2023

وصل الرئيس السوري بشار الأسد إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية بجدة، منهيا عزلة نظامه على مدى 12 عاما بسبب القمع الدموي للاحتجاجات المناهضة له، فيما ترفض دول غربية "تطبيع" العلاقات مع نظامه.

Russia Syria Wreath Laying 8390627 15.03.2023 Syria s President Bashar al-Assad, second left, attends a wreath laying ceremony at the Tomb of the Unknown Soldier at the Kremlin wall in Moscow, Russia. Mikhail Tereshchenko / POOL Moscow Russia PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xMikhailxTereshchenkox +++++++++++++++++++++ Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman (L) arrives to attend the APEC Leaders' Informal Dialogue with Guests event during the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit in Bangkok on November 18, 2022. (Photo by Rungroj YONGRIT / POOL / AFP) (Photo by RUNGROJ YONGRIT/POOL/AFP via Getty Images)

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15/05/2023 Annalena Baerbock Buendnis 90/Die Gruenen, Bundesaussenministerin, aufgenommen bei einer Pressekonferenz in Djidda, 15.05.2023. Baerbock reist bei ihrer dreitaegigen Reise nach Saudi-Arabien und nach Katar. Djidda Saudi-Arabien *** Annalena Baerbock Buendnis 90 Die Gruenen , German Foreign Minister, recorded at a press conference in Jeddah, 15 05 2023 Baerbock travels on her three-day trip to Saudi Arabia and Qatar Jeddah Saudi Arabia Copyright: xFlorianxGaertnerx

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