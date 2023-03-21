الأسد في جدة.. أي رسائل عربية إلى المجتمع الدولي؟

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بعد عزلة دامت لأكثرَ من عَقد.. الرئيس السوري بشار الأسد يصل إلى جدة للمشاركة في قمة جامعة الدول العربية وسط ترحيب وتشكيك في الشارع العربي وانتقادات حادة في الغرب.. أي رسالة يبعث بها العرب للمجتمع الدولي؟ وكيف ينظر الغرب إلى مساعي التطبيع مع دمشق؟
وصل الرئيس السوري بشار الأسد إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية بجدة، منهيا عزلة نظامه على مدى 12 عاما بسبب القمع الدموي للاحتجاجات المناهضة له، فيما ترفض دول غربية "تطبيع" العلاقات مع نظامه.
يرى خبراء أن نجاح الرياض في إنهاء العزلة الإقليمية عن الرئيس بشار الأسد ودعوته للقمة العربية يكشف عن تنامي النفوذ السعودي على حساب فقدان قطر لثقلها الدبلوماسي. بيد أن قطر، وحسب هؤلاء، لا تجازف بإغضاب الشقيقة الكبرى.
توجه بشار الأسد إلى جدة للمشاركة في القمة العربية. خطوة يراها فيها مراقبون "انتصارا" للرئيس السوري، فيما يتابع الشارع السوري الأخبار بين ساخط على ما آلت إليه الأمور وبين متفاءل بتطبيع اقتصادي يرافق التطبيع السياسي.
في أول جولة خليجية لها منذ تسلمها منصبها، أجرت وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك مباحثات مع نظيرها السعودي، حذرت في ختامها من "التطبيع غير المشروط" مع الأسد. بيربوك تحمل في جعبتها قضايا خلافية أيضا كملف حقوق الإنسان.
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