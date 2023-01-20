الأسبوع الأخضر في برلين: ضرائب أقل على الغذاء الصحي؟

تناول وجبات خفيفة من المقبلات، ومداعبة الحيوانات، وتذوق النبيذ، لم يكن ممكنا في الأسبوع الأخضر الافتراضي في العامين الماضيين. ولكن هذا العام وبعد انتهاء قيود كورونا، فتح معرض الطعام الدولي أبوابه لزواره مرة أخرى.

وقد افتتح المعرض وزير الزراعة جيم أوزدمير مع عمدة برلين فرانزيسكا غيفي، وشكر المزارعين على جهودهم في إعداد المائدة كل يوم.



تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الفاكهة والخضروات

وأشار أوزدمير إلى خطته الخاصة بعدم فرض ضريبة القيمة المضافة على الفاكهة والخضروات والبقول. وقال: "أعتقد أن هذا لن يكون فقط إشارة مهمة للغذاء الذي يسمح لك بالتقدم في العمر بشكل صحي. بل سيكون التزاما واضحا بإحداث تغيير في الزراعة وصناعة الأغذية من شأنه أن يُنصف حماية الطبيعة والمناخ ".

وهذا أيضا ما يطالب به تحالف "سئمنا "، والذي أعلن عن مظاهرة تضم نحو 50 جرارا وحوالي 10 آلاف مشارك يوم السبت 20 يناير/كانون الثاني، حيث سلم المزارعون المحتجون مذكرة احتجاج لوزير الزراعة جيم أوزديمير.

وفي إشارة لمرور عام على سياسة الزراعة والغذاء التي يتبعها الائتلاف الحاكم، قالت المتحدثة باسم المبادرة: "ننتظر المزيد بشكل واضح من وزير الزراعة والحكومة الألمانية"، وأردفت أن هذه السياسة كانت "قليلة الطموح للغاية وعديمة الشجاعة وبطيئة بشكل أكثر من اللازم".

يذكر أن تحالف "سئمنا" يطالب بأسعار منتجين عادلة وإعانات اجتماعية تجعل الاستهلاك البيئي ممكنا وزيادة الأراضي الصالحة لزراعة أغذية للإنسان بدلا من العلف. وقد شارك في المبادرة ممثلون عن مزارعين تقليديين وعضويين، وعن روابط معنية بحماية الحيوانات والبيئة والطبيعة بالإضافة ومنظمات إغاثة كنسية.

برلين: مشاركة عربية متميزة في فعاليات "الأسبوع الأخضر"



استطلاع "غرينبيس"

قدمت منظمة "غرينبيس" البيئية مسحا أفاد بأن 67 في المائة من الذين شاركوا في الاستطلاع يؤيدون الإلغاء الكامل لضريبة القيمة المضافة على "الأطعمة النباتية الصديقة للمناخ".

يقول بيان منظمة السلام الأخضر "غرينبيس": "يمكن أن تحفز الإعفاءات الضريبية على استهلاك المزيد من الأطعمة الصديقة للمناخ". بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون من حق كل شخص القدرة على الحصول على الغذاء الصحي من مصادر مستدامة، بغض النظر عن الدخل.

"ويمكن أن تساهم ضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر في المائة على الفاكهة والخضروات والبقوليات وبدائل الألبان بشكل كبير في هذا الأمر".

وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير، أرشيف

جمعية المزارعين ضد معدلات الضرائب المختلفة على الغذاء

تتوقع خطط أوزدمير استمرار فرض ضرائب على المنتجات الحيوانية مثل اللحوم أو الحليب بنسبة سبعة في المائة مما كان عليه من قبل. فيما تنتقد جمعية المزارعين ذلك وتدعو إلى فرض معدل موحد لضريبة القيمة المضافة على الطعام.

وقال رئيس المزارع يواكيم روكويد لموقع "تاغس شبيبغل" الألماني: "لا ينبغي أن يكون شراء اللحوم مقتصراً فقط على المستهلكين ذوي الدخل المرتفع".

ويستمر المعرض حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري ويقدم فيه نحو 1400عارض من قطاع الزراعة وصناعة المواد الغذائية منتجاتهم في قاعات المعرض الذي يعد أيضا ملتقى مهما لتبادل الرأي بين الساسة حول مستقبل الزراعة في العالم.

ر.ض/ أ.ح