 الأسبوع الأخضر في برلين: ضرائب أقل على الغذاء الصحي؟ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 24.01.2023

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منوعات

الأسبوع الأخضر في برلين: ضرائب أقل على الغذاء الصحي؟

بعد انقطاع بسبب كورونا استمر لمدة عامين، افتتح الأسبوع الأخضر الدولي أبوابه للزوار في العاصمة الألمانية من جديد. في بداية المعرض، عبر وزير الزراعة جيم أوزدمير عن عزمه على خفض ضريبة القيمة المضافة على الخضار والفواكه.

Deutschland Internationale Grüne Woche 2023 in Berlin | Polnische Spezialitäten

الأسبوع الأخضر في برلين 2023

 

مختارات

الغزو الروسي لأوكرانيا وتوقف دول عن تصدير محاصيلها من الحبوب الزراعية وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة، كلها مشاكل تهدد الأمن الغذائي في أنحاء العالم. لكن هل يمكن أن نعتمد على أغذية أخرى لها القيمة الغذائية نفسها أو أفضل؟

مزارعو بن مبتكرون يفتحون آفاقا جديدة في عالم إنتاج القهوة. إنهم يطورون طرقا صديقة للمناخ تضمن المزيد من التنوع البيولوجي في الحقول والمزارع والغابات وتضمن للمزارعين دخلاً جيدًا.

تناول وجبات خفيفة من المقبلات، ومداعبة الحيوانات، وتذوق النبيذ، لم يكن ممكنا في  الأسبوع الأخضر الافتراضي في العامين الماضيين. ولكن هذا العام وبعد  انتهاء قيود كورونا، فتح معرض الطعام الدولي أبوابه لزواره مرة أخرى.
وقد افتتح المعرض وزير الزراعة جيم أوزدمير مع عمدة برلين فرانزيسكا غيفي، وشكر المزارعين على جهودهم في إعداد المائدة كل يوم.


تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الفاكهة والخضروات
وأشار أوزدمير إلى خطته الخاصة بعدم فرض ضريبة القيمة المضافة على الفاكهة والخضروات والبقول. وقال: "أعتقد أن هذا لن يكون فقط إشارة مهمة للغذاء الذي يسمح لك بالتقدم في العمر بشكل صحي. بل سيكون التزاما واضحا بإحداث تغيير في الزراعة وصناعة الأغذية من شأنه أن يُنصف  حماية الطبيعة والمناخ  ".

وهذا أيضا ما يطالب به تحالف "سئمنا "، والذي أعلن عن مظاهرة تضم نحو 50 جرارا وحوالي 10 آلاف مشارك يوم السبت 20 يناير/كانون الثاني، حيث سلم المزارعون المحتجون مذكرة احتجاج لوزير الزراعة جيم أوزديمير.

 وفي إشارة لمرور عام على سياسة الزراعة والغذاء التي يتبعها الائتلاف الحاكم، قالت المتحدثة باسم المبادرة: "ننتظر المزيد بشكل واضح من وزير الزراعة والحكومة الألمانية"، وأردفت أن هذه السياسة كانت "قليلة الطموح للغاية وعديمة الشجاعة وبطيئة بشكل أكثر من اللازم".

يذكر أن تحالف "سئمنا" يطالب بأسعار منتجين عادلة وإعانات اجتماعية تجعل الاستهلاك البيئي ممكنا وزيادة الأراضي الصالحة لزراعة أغذية للإنسان بدلا من العلف. وقد شارك في المبادرة ممثلون عن مزارعين تقليديين وعضويين، وعن روابط معنية بحماية الحيوانات والبيئة والطبيعة بالإضافة ومنظمات إغاثة كنسية.

برلين: مشاركة عربية متميزة في فعاليات "الأسبوع الأخضر"


استطلاع "غرينبيس"
قدمت منظمة "غرينبيس" البيئية مسحا أفاد بأن 67 في المائة من الذين شاركوا في الاستطلاع يؤيدون الإلغاء الكامل لضريبة القيمة المضافة على "الأطعمة النباتية الصديقة للمناخ". 

يقول بيان منظمة السلام الأخضر "غرينبيس": "يمكن أن تحفز الإعفاءات الضريبية على استهلاك المزيد من الأطعمة الصديقة للمناخ". بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون من حق كل شخص القدرة على الحصول على الغذاء الصحي من مصادر مستدامة، بغض النظر عن الدخل.

"ويمكن أن تساهم ضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر في المائة على الفاكهة والخضروات والبقوليات وبدائل الألبان بشكل كبير في هذا الأمر".

وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير، أرشيف

وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير، أرشيف

جمعية المزارعين ضد معدلات الضرائب المختلفة على الغذاء
تتوقع خطط أوزدمير استمرار فرض ضرائب على المنتجات الحيوانية مثل اللحوم أو الحليب بنسبة سبعة في المائة مما كان عليه من قبل. فيما تنتقد جمعية المزارعين ذلك وتدعو إلى فرض معدل موحد لضريبة القيمة المضافة على الطعام.

وقال رئيس المزارع يواكيم روكويد لموقع "تاغس شبيبغل" الألماني: "لا ينبغي أن يكون شراء اللحوم مقتصراً فقط على المستهلكين ذوي الدخل المرتفع".

ويستمر المعرض حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري ويقدم فيه نحو 1400عارض من قطاع الزراعة وصناعة المواد الغذائية منتجاتهم في قاعات المعرض الذي يعد أيضا ملتقى مهما لتبادل الرأي بين الساسة حول مستقبل الزراعة في العالم. 
ر.ض/ أ.ح

  • Demonstration für Agrarwende (picture-alliance/dpa/C. Gateau)

    تظاهرات المزارعين خلال "الأسبوع الأخضر" في برلين

    ناشطوا البيئة "طفح الكيل بهم"

    شارك حوالي 27 ألف شخص نهاية الأسبوع في تظاهرات شهدتها العاصمة الألمانية للمطالبة بتطبيق سياسات صديقة للبيئة في مجال الزراعة، حسب المسؤولين عن تنظيم التظاهرات. وخرجت التظاهرات تحت شعار "طفح الكيل بنا" بالتزامن مع معرض الزراعة والغذاء (الأسبوع الأخضر) والذي انطلق الجمعة في برلين.

  • Demonstration für Agrarwende (picture-alliance/dpa/C. Gateau)

    تظاهرات المزارعين خلال "الأسبوع الأخضر" في برلين

    أغدق عليهم بالمال!

    ارتدى نشطاء البيئة قناعا يحمل وجه رئيسة الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، وقاموا بالتلويح بأوراق نقدية، حيث يطالب المزارعون بمزيد من الدعم للزراعة المستدامة من جانب الاتحاد الأوروبي. وتتزامن المظاهرات مع افتتاح معرض ضخم للزراعة والتجارة أمس الجمعة، بالإضافة إلى استضافة وزارة الزراعة الألمانية لمؤتمر بحضور ممثلين عن 70 دولة.

  • Deutschland l Demonstration für Agrarwende in Berlin - Schweinkopf (picture alliance/dpa/C. Gateau)

    تظاهرات المزارعين خلال "الأسبوع الأخضر" في برلين

    المزيد من الحماية للحيوانات

    نشطاء البيئة والمدافعون عن الحيوانات، تظاهروا أيضا للمطالبة بتطبيق سياسات حكومية جديدة في مجال الزراعة لضمان سلامة الحيوانات، بالإضافة إلى وضع قيود على استخدام المبيدات لحماية الحشرات.

  • Deutschland l Demonstration für Agrarwende in Berlin (picture-alliance/dpa/C. Gateau)

    تظاهرات المزارعين خلال "الأسبوع الأخضر" في برلين

    مزارعون من أجل المستقبل

    أما المزارعون بالتحديد، فنظموا مظاهرة خاصة، حيث انطلق 150 مزارع بجراراتهم الزراعية من بوابة براندنبورغ، ليسيروا بها في شوارع العاصمة الألمانية. ويلوم المزارعون الحكومة بسبب المزارع المُتجهة نحو الفناء، كما يعبرون عن مشاعر الغضب المتصاعد بالريف الألماني. فمنذ عام 2005 أغلقت 130 ألف مزرعة بواباتها في ألمانيا.

  • Bauernproteste in Nürnberg (picture-alliance/HMB Media/Schumacher)

    تظاهرات المزارعين خلال "الأسبوع الأخضر" في برلين

    المزارعون هم من يدفعون الثمن

    إلى جانب العاصمة برلين، شهدت مدن أخرى أيضا مظاهرات للمزارعين، حيث حمل المتظاهرون فيها لافتات بشعارات مختلفة مثل: "لا تنسوا أن المزارعين هم من يوفرون لكم الطعام"، وأنه "بدون المزارع، لن يوجد طعام، لن يوجد مستقبل".

  • Protest französischer Bauer bepritzt Polizisten mit Milch Brüssel (Getty Images/AFP/G. Gobet)

    تظاهرات المزارعين خلال "الأسبوع الأخضر" في برلين

    صراع مستمر

    اعترفت وزيرة البيئة الألمانية، سفينيا شولتز، بأنه من المستحيل الاستمرار في تخفيض أسعار الطعام مع المطالبة بجودة أعلى وحماية البيئة في ذات الوقت، كما أكدت على ضرورة دعم الاتحاد الأوروبي من أجل تحقيق تلك الأهداف. وشهدت العاصمة البلجيكية بروكسل أيضا عدة احتجاجات للعاملين بقطاع الزراعة وصناعة الغذاء، وكانت من بينها مظاهرة عام 2009 ضد خفض أسعار الألبان. ويسلي ران/دينا البسلاني