الأسبست ـ قصة بدون نهاية - فيلم وثائقي من جزئين

الأسبست لا يحترق ويقاوم البلل ويمكن مزجه بالإسمنت وتحويله إلى خيوط للغزل. وعلى الرغم من حظر الأسبست إلى حد كبير في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2005، إلا أنه ما يزال يتم إنتاج هذه المادة المسببة للسرطان وتسويقها.
لعقود من الزمن كانت المادة الخطرة على الصحة تُستَخدَم في عزل الهياكل الفولاذية للمباني المرتفعة. كما أنها موجودة في إطارات السيارات والأرضيات ومجففات الشعر. وعلى الرغم من أن مخاطر الأسبست معروفة منذ زمن طويل في البلدان الصناعية، إلا أن خطرها لم يتم تفاديه بعد. يُحذّر الأطباء من أن معدلات الأمراض الناجمة عنها مستمرة في الارتفاع.
وقد فرض الاتحاد الأوروبي منذ عام 2005 حظرا واسع النطاق على تصنيع وتسويق واستخدام الأسبست. وهذا الحظر يسري في ألمانيا منذ عام 1993. لكن إزالة ألياف الأسبست المسببة للسرطان نهائيا في أوروبا، لا تزال تُشكّل تحديا هائلا للمجتمع: فوفقا للخبراء، قد يستغرق الأمر 100 عام وسيكلّف عدة مليارات من اليورو. وفي الوقت نفسه، تواصل روسيا استخراج 600 ألف طن من المعدن سنويا، في أكبر منجم للأسبست في العالم ـ وهي مخصصة للتصدير.
في بنغلاديش ظهرت أمراض على العمّال الذين يعملون في تحويل سفن الشحن الأوروبية والناقلات العملاقة التي تحمل آلاف الأطنان من الأسبست، إلى خردة. وفي أمريكا اللاتينية يتزايد الغضب من الشركات الأوروبية التي لا تزال تستخدم الأسبست، رغم أن المادة محظورة الاستخدام في أوروبا منذ فترة طويلة. يغيّر البحث العلمي الأفكار التقليدية حول الأسبست، ويُظهر أنه لا أحد بمأمن منه تماما، خاصة وأن قطاع الصناعات الكبرى والشركات المتعددة الجنسيات ستظل تتعامل بهذه المادة لفترة طويلة.
مواعيد البث
الجزء الأول
DW عربية
الأربعاء 21 يونيو/حزيران 2023 – 18:15 UTC
الأربعاء 21 يونيو/حزيران 2023– 22:15 UTC
الخميس 22 يونيو/حزيران 2023– 01:15 UTC
الخميس 22 يونيو/حزيران 2023 – 03:00 UTC
الخميس 22 يونيو/حزيران 2023 – 05:15 UTC
الخميس 23 يونيو/حزيران 2023 – 09:15 UTC
السبت 24 يونيو/حزيران 2023 – 06:15 UTC
السبت 24 يونيو/حزيران 2023– 10:15 UTC
السبت 24 يونيو/حزيران 2023– 15:15 UTC
السبت 24 يونيو/حزيران 2023– 23:15 UTC
الأحد 25 يونيو/حزيران 2023– 13:15 UTC
الأحد 25 يونيو/حزيران 2023– 19:15 UTC
الإثنين 26 يونيو/حزيران 2023– 16:15 UTC
الثلاثاء 27 يونيو/حزيران 2023– 11:15 UTC
الجزء الثاني
DW عربية
الأربعاء 21 يونيو/حزيران 2023 – 18:15 UTC
الأربعاء 21 يونيو/حزيران 2023– 22:15 UTC
الخميس 22 يونيو/حزيران 2023– 01:15 UTC
الخميس 22 يونيو/حزيران 2023 – 03:00 UTC
الخميس 22 يونيو/حزيران 2023 – 05:15 UTC
الخميس 23 يونيو/حزيران 2023 – 09:15 UTC
السبت 24 يونيو/حزيران 2023 – 06:15 UTC
السبت 24 يونيو/حزيران 2023– 10:15 UTC
السبت 24 يونيو/حزيران 2023– 15:15 UTC
السبت 24 يونيو/حزيران 2023– 23:15 UTC
الأحد 25 يونيو/حزيران 2023– 13:15 UTC
الأحد 25 يونيو/حزيران 2023– 19:15 UTC
الإثنين 26 يونيو/حزيران 2023– 16:15 UTC
الثلاثاء 27 يونيو/حزيران 2023– 11:15 UTC
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