الأسبست ـ قصة بدون نهاية - فيلم وثائقي من جزئين (الجزء 1)

لعقود من الزمن كانت المادة الخطرة على الصحة تُستَخدَم في عزل الهياكل الفولاذية للمباني المرتفعة. كما أنها موجودة في إطارات السيارات والأرضيات ومجففات الشعر. وعلى الرغم من أن مخاطر الأسبست معروفة منذ زمن طويل في البلدان الصناعية، إلا أن خطرها لم يتم تفاديه بعد. يُحذّر الأطباء من أن معدلات الأمراض الناجمة عنها مستمرة في الارتفاع. وقد فرض الاتحاد الأوروبي منذ عام 2005 حظرا واسع النطاق على تصنيع وتسويق واستخدام الأسبست. وهذا الحظر يسري في ألمانيا منذ عام 1993. لكن إزالة ألياف الأسبست المسببة للسرطان نهائيا في أوروبا، لا تزال تُشكّل تحديا هائلا للمجتمع: فوفقا للخبراء، قد يستغرق الأمر 100 عام وسيكلّف عدة مليارات من اليورو. وفي الوقت نفسه، تواصل روسيا استخراج 600 ألف طن من المعدن سنويا، في أكبر منجم للأسبست في العالم ـ وهي مخصصة للتصدير. في بنغلاديش ظهرت أمراض على العمّال الذين يعملون في تحويل سفن الشحن الأوروبية والناقلات العملاقة التي تحمل آلاف الأطنان من الأسبست، إلى خردة. وفي أمريكا اللاتينية يتزايد الغضب من الشركات الأوروبية التي لا تزال تستخدم الأسبست، رغم أن المادة محظورة الاستخدام في أوروبا منذ فترة طويلة. يغيّر البحث العلمي الأفكار التقليدية حول الأسبست، ويُظهر أنه لا أحد بمأمن منه تماما، خاصة وأن قطاع الصناعات الكبرى والشركات المتعددة الجنسيات ستظل تتعامل بهذه المادة لفترة طويلة.