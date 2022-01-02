 الأزمة واكتشاف متعة القراءة في كولومبيا | العولمة 3000 | DW | 22.10.2022

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العولمة 3000

الأزمة واكتشاف متعة القراءة في كولومبيا

أدت الجائحة إلى تضرر قطاعات اقتصادية كثيرة في كولومبيا. لكنها ساهمت في ازدهار قطاع آخر هو تجارة الكتب. فبعد أن كان معدل القراءة بين الكولومبيين أقل من كتابين في العام، ارتفع الإقبال هناك على القراءة خلال فترة الإغلاق أثناء الجائحة.

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