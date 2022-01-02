الأزمة واكتشاف متعة القراءة في كولومبيا

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أدت الجائحة إلى تضرر قطاعات اقتصادية كثيرة في كولومبيا. لكنها ساهمت في ازدهار قطاع آخر هو تجارة الكتب. فبعد أن كان معدل القراءة بين الكولومبيين أقل من كتابين في العام، ارتفع الإقبال هناك على القراءة خلال فترة الإغلاق أثناء الجائحة.
أكبر معرض للكتاب في العالم يعود. الأروقة العربية محتشمة في أعداد الزوار وأعداد دور النشر، لكن هناك تفاؤل وسط هيئات عربية بغد أفضل بينما يتحدث آخرون عن غياب تشجيع الجاليات لسوق الكتب العربية. DW عربية زارت معرض فرانكفورت.
دعا الرئيس الألماني خلال افتتاحه للمعرض بحضور ملك إسبانيا إلى التضامن مع قطاع الكتب الأوكراني وأكد أن تدمير المكتبات ودور النشر هي العواقب الوخيمة التي جلبتها الحرب على مجمل صناعة الكتاب ودور النشر في أوكرانيا.
يشارك ملك إسبانيا الثلاثاء في افتتاح معرض فرانكفورت للكتاب. فإسبانيا ضيف الشرف 2022 وهي من أكبر أسواق الكتب عالميا ويركز المعرض على موضوع الترجمة ويبرز المبادئ الأساسية للديمقراطية. وتعد جهة عربية شهيرة بـ"مشاركة مميزة".
توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي مع تونس بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهرًا، لمساعدتها على استعادة استقرار اقتصادها وتنفيذ إصلاحات، وذلك بالتزامن مع مظاهرات ضد الرئيس سعيد وتدهور الوضع الاقتصادي.
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