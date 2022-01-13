الأزمة تشتد.. أستراليا تلغي تأشيرة ديوكوفيتش للمرة الثانية!

أعلن وزير الهجرة الأسترالي أليكس هوك اليوم الجمعة (14 كانون الثاني/يناير 2022) أن تأشيرة دخول نجم التنس العالمي نوفاك ديوكوفيتش إلى أستراليا ألغيت بسبب "اعتبارات الصحة والنظام الجيد، على أساس أن هذه الخطوة تصب في الصالح العام". وقال هوك في بيان: "حكومة (سكوت) موريسون ملتزمة تماماً بحماية الحدود الأسترالية، خاصة فيما يتعلق بوباء كوفيد-19".



ويعني القرار أن ديوكوفيتش يواجه الآن خطر الترحيل من أستراليا، وذلك قبل أيام قليلة من مشاركته التي كانت منتظرة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم، والتي توج بلقبها تسع مرات. كما يعني القرار منع ديوكوفيتش من الحصول على تأشيرة دخول إلى استراليا لمدة 3 سنوات إلا في ظروف استثنائية.

وأثارت قضية ديوكوفيتش، الذي تحدث كثيراً عن شكوك بشأن لقاح فيروس كورونا، جدلاً كبيراً، خاصة في دولة أخضعت مواطنيها لحالة إغلاق لأشهر عديدة بسبب المخاوف المتعلقة بجائحة كورونا.

أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021 كأس العالم لكرة اليد للرجال في مصر لن يكون هناك ذلك العدد الكبير من المشجعين الذي شهدته بطولة العالم في ألمانيا والدنمارك والتي أقيمت عام 2019. ورغم كورونا، يتوقع الاتحاد الدولي لكرة اليد بأن تصل نسبة الحضور إلى 30 بالمائة. وتستضيف مصر البطولة من 13 كانون الثاني/ يناير إلى 31 من نفس الشهر. وقد أعطى الاتحاد الألماني للاعبي المنتخب حرية المشاركة من عدمها، وقد اعتذر البعض بالفعل.

أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021 بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أجبرت الجائحة منظمي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في ملبورن على تأجيل انطلاقها ثلاثة أسابيع عن موعدها الأصلي: من 8 حتى 21 من شباط/ فبراير. وحسب ما هو مقرر ستنطلق البطولات الثلاث الكبرى الأخرى لكرة المضرب (غراند سلام) في المواعيد التالية: بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) في باريس في 23 أيار/ مايو، وبطولة ويمبلدون في لندن في 28 حزيران/ يونيو، وبطولة أمريكا المفتوحة للتنس في 30 آب/ أغسطس.

أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021 مباراة "سوبر باول" من المقرر أن تجري المباراة النهائية في دوري كرة القدم الأمريكية في 7 شباط/ فبراير، إلا إذا كان لكورونا رأي آخر. وملعب المباراة سيكون استاد ريموند جيمس في مدينة تامبا بولاية فلوريدا. ومباراة "سوبر باول" واحدة من أكثر الأحداث الرياضية متابعة؛ إذ يشاهدها عبر البث المباشر عدة ملايين من المتفرجين.

أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021 انطلاق سباقات الفورملا-1 في أستراليا بطولة العالم في الفورمولا-1 تم اختصارها بسبب الجائحة. في عام 2021 ستجري سباقات أكثر من أي عام مضى. سيكون هناك 23 سباق جائزة كبرى، واحد منها للمرة الأولى في السعودية. ومن المقرر أن يبدأ الموسم في 23 آذار/ مارس بسباق الجائزة الكبرى في أستراليا، حيث سيظهر مايك شوماخر، ابن ميشائيل شوماخر، للمرة في سباق الدرجة الأولى.

أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021 بطولة العالم للهوكي من المقرر أن يقام كأس العالم للهوكي في بيلاروسيا ولاتفيا في الفترة بين 21 مايو/أيار وحتى 6 حزيران/يونيو. وقد لا تقام البطولة في بلاروسيا نظراً للضغوطات التي يتعرض لها الاتحاد الدولي للهوكي IIHF لسحب حق الاستضافة من منسك على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان. في حال حدوث ذلك ستحل حليفة بيلاروسيا الأقرب، روسيا، محلها في الاستضافة المشتركة.

أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021 كأس الأمم الأوروبية في 12 دولة تغير التاريخ، لكن قميص المنتخب الألماني لم يتغير: نيكو شولتس وسيرغ غنابري وتيمو فيرنر ورفاقهم سيرتدون تلك القمصان في بطولة كأس الأمم الأوروبية التي تأجلت سنة بسبب الوباء. وستجري منافسات البطولة بين 11 حزيران/ يونيو و11 تموز/يوليو في 12 دولة أوروبية كما كان مخططاً لها في الأساس. ستستضيف مدينة ميونيخ الألمانية أربع مباريات، بينما تجري مباراتا نصف النهائي والمباراة النهائية في مدينة لندن الإنكليزية.

أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021 سباق فرنسا الدولي للدراجات تنتهي ثلاث من 21 مرحلة من سباق فرنسا الدولي للدرجات (تور دو فرانس) بمرتفع يتعين على المتسابقين صعوده. وستقام البطولة بين 26 حزيران/ يونيو و18 تموز/يوليو. ويدافع السلوفيني تادي بوغاتشر عن لقبه. ويتعين على المتنافسين صعود جبل مونت فينتوكس مرتين في يوم واحد. الختام سيكون مع المسافة الطويلة للبطولة التي تبلغ في عام 2021 حوالي 3383 كيلومتراً، ونهاية المطاف كما هي العادة تكون في باريس.

أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021 الألعاب الأولمبية الصيفية في اليابان "سنجعل هذه الألعاب الأولمبية رمزاً عظيماً للتضامن والوحدة في هذا العالم"، يقول رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ. وقد كلفت تأجيل موعد الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو من عام 2020 إلى 2021 الدولة المضيفة اليابان حوالي مليار يورو. وستجري الألعاب الأولمبية الاعتيادية من 23 تموز/ يوليو إلى 8 آب/أغسطس وتلك الخاصة يذوي الاحتياجات الخاصة من 24 آب/أغسطس إلى 5 أيلول/سبتمبر.

أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021 سباقات الرجل الحديدي في هاواي في عام 2019 وقفت الألمانية آنه هاوغ (في الصورة) ومواطنها يان فرودينو على منصة تتويج مسابقات الرجل الحديدي "أيرون مان" في هاواي. وتتألف المسابقة من ثلاثة أجزاء: جري وسباحة وركوب الدراجة الهوائية. وأجبرت الجائحة المنظمين في البداية على تأجيلها ومن ثم إلغائها نهائياً عام 2020، وذلك للمرة الأولى منذ انطلاقها عام 1978. النسخة 44 من المسابقة ستجري في 9 تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2021. شتيفان نستلر/خ.س.



وكانت بطولة أستراليا المفتوحة تشكل فرصة أمام ديوكوفيتش للانفراد بالرقم القياسي في بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى، حيث يتقاسم الرقم القياسي الحالي مع روجيه فيدرر ورافاييل نادال برصيد 20 لقباً لكل منهم. وأوقعت قرعة البطولة التي أجريت أمس الخميس، ديوكوفيتش (34 عاماً)، المصنف الأول على العالم، في مواجهة مواطنه ميومير كيكمانوفيتش ضمن منافسات الدور الأول يوم الاثنين المقبل.

ووصل ديوكوفيتش في تاريخ الخامس من كانون الثاني/يناير الحالي إلى أستراليا، بفضل إعفاء خاص كونه أصيب بكوفيد-19 في 16 من الشهر الماضي، لكن السلطات رفضت السماح له بالدخول، معتبرة أن أسباب إعفاء اللاعب غير الملقح لا تستوفي الشروط الصارمة المفروضة لدخول أراضيها في إطار مكافحة كوفيد-19، ليتم رفض تأشيرته وينقل الى مركز احتجاز المسافرين في ملبورن.

وتقدم النجم الصربي بطلب استئناف القرار ونجح في مسعاه بعدما أمر قاض فدرالي بالإفراج عنه بشكل فوري، وبالفعل حصل ذلك وأجرى "ديوكو" تدريباته على الملعب الرئيسي للبطولة الأسترالية بشكل طبيعي في الأيام الأخيرة، لكن مشاركته كانت معلقة بانتظار قرار وزير الهجرة الذي تم اتخاذه اليوم. ولا يزال بإمكان محاميي ديوكوفيتش الطعن في القرار الأخير بإلغاء التأشيرة.

م.ع.ح/و.ب (د ب أ ، أ ف ب)