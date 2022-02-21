الأزمة الروسية الأوكرانية نحو فصل جديد من التصعيد

أوكرانيا ـ قمة الفرصة الأخيرة بين بايدن وبوتين لتفادي الحرب؟

أعلن الرئيسان الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون أن بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفقا مبدئيا على عقد قمة بشأن أوكرانيا لبحث سبل الخروج من الأزمة. وفيما قال الكرملين أنه "من المبكر"عقد القمة، رحبت كييف بها.