 الأزمة الروسية الأوكرانية نحو فصل جديد من التصعيد | مسائية DW | DW | 22.02.2022

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مسائية DW

الأزمة الروسية الأوكرانية نحو فصل جديد من التصعيد

الكرملين يعلن عن عزم بوتين الاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوجانسك عن أوكرانيا وسط ضغوط غربية متزايدة.. ما ماذا تعني خطوة بوتين هذه؟ وما خيارات الغرب للرد؟

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