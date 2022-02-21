الأزمة الروسية الأوكرانية نحو فصل جديد من التصعيد

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الكرملين يعلن عن عزم بوتين الاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوجانسك عن أوكرانيا وسط ضغوط غربية متزايدة.. ما ماذا تعني خطوة بوتين هذه؟ وما خيارات الغرب للرد؟
أعلن الرئيسان الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون أن بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفقا مبدئيا على عقد قمة بشأن أوكرانيا لبحث سبل الخروج من الأزمة. وفيما قال الكرملين أنه "من المبكر"عقد القمة، رحبت كييف بها.
رغم التحذيرات الغربية اعترف الرئيس الروسي بوتين باستقلال إقليميين انفصاليين بشرق أوكرانيا ووقع معهما اتفاقات تعاون وصداقة، والاتحاد الأوروبي يندد بالخطوة ويعتبرها "انتهاكا صارخا للقانون الدولي" متوعدا بردّ "حازم".
رغم تأكيد فلاديمير بوتين أهمية وقف إطار النار، إلا أن الوضع على الأرض لا يزال ينذر بالخطر، وسط استمرار الانفجارات والمعارك في الشرق الأوكراني. وكررت واشنطن تحذيراتها من غزو روسي لأوكرانيا.
يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس الاتصال هاتفيا مجددا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب النزاع بين روسيا وأوكرانيا. كما أكدت برلين أنها ستشدد العقوبات ضد روسيا إذا ارتكبت المزيد من الانتهاكات ضد أوكرانيا.
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