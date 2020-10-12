 الأزمة الاقتصادية في تركيا.. لا ضوء في نهاية النفق! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 16.02.2021

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سياسة واقتصاد

الأزمة الاقتصادية في تركيا.. لا ضوء في نهاية النفق!

يحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محاربة الأزمة الاقتصادية. لقد استطاع وقف تراجع العملة. لكن خبراء يرون أن التضخم الذي يتزايد بقوة شديدة يمثل خطرا أكبر. ويتعجب البعض من إعلانه عن "مهمة القمر" في زمن الأزمة الاقتصادية!

سوق في مدينة إسطنبول التركية

ارتفعت أسعار المواد الغذائية في تركيا بشكل كبير والرئيس أردوغان يلقي باللوم على تجار التجزئة والجفاف العالمي وأزمة كورونا!

على مدار أكثر من عامين كانت الليرة التركية تنخفض بلا هوادة، والبطالة، خاصة بين المهنيين الشباب، مأساوية. وكانت أسعار المواد الغذائية الأساسية تتقلب على نطاق واسع. كانت الصورة دائما كما هي منذ بداية أزمة العملة والأزمة الاقتصادية في خريف 2018: الوضع الاقتصادي مُقفِر، والحلول التي اقترحتها الحكومة التركية، فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية والنقدية، ذهبت أدراج الرياح.

مختارات

تبدو قطر الدولة الوحيدة التي تستثمر في تركيا هذه الأيام رغم هروب غالبية الاستثمارات الأجنبية من الأخيرة. فما هي دوافع الدوحة إلى هذا السخاء وهل تنجح في وقف تدهور الليرة التركية والحد من أزمات أنقرة الاقتصادية؟

في نهاية العام الماضي 2020، شدَّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مكابح الطوارئ بطريقة إعلامية. لقد بشر بـ "حقبة جديدة للاقتصاد". وتبع ذلك إقالات مثيرة للذهول: أولها لرئيس البنك المركزي مراد أويسال، ثم وزير المالية التركي بيرات البيرق، وهو أيضا صهر أردوغان. والرواية الرسمية هي أن البيرق استقال لأسباب صحية.

قيمة الليرة ترتفع بوضوح

في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تم اتخاذ خطوات جذرية في السياسة النقدية. فارتفع سعر الفائدة الرئيسي بشكل مفاجئ وكبير من 10,25 إلى 15 في المائة، ثم مرة أخرى في ديسمبر/ كانون الأول 17 في المائة. إنه تحول  بـ 180 درجة: فأردوغان هو في الواقع يعد مؤيدا لانخفاض سعر الفائدة الرئيسي. وكان للقرار تأثير إيجابي على سوق الصرف الأجنبي، فارتفعت قيمة الليرة، التي كانت لفترة عند مستوى قياسي منخفض بلغ 8,50 ليرة مقابل الدولار الواحد. أما في الوقت الحالي، فالدولار يساوي 7,02 ليرة، ما يعني أن قيمة الليرة زادت 18 في المائة في الثلاثة أشهر الماضية.

سنان ألتشين، أستاذ الاقتصاد في جامعة إسطنبول الثقافية

يقول سنان ألتشين إن قرارات تغيير الموظفين وسياسة سعر الفائدة الجديدة في تركيا قد آتت أكلها.

ويخلص سنان ألتشين، أستاذ الاقتصاد في جامعة إسطنبول الثقافية، إلى أنه "في بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، أدى تعيين رئيس البنك المركزي الجديد ناجي أغبال والرفع المتتالي لأسعار الفائدة، بعد استقالة وزير المالية السابق بيرات البيرق، إلى زيادة القيمة". بالإضافة إلى ذلك، فإن الخطوات التي اتخذها البنك المركزي والرسائل الواضحة في محاربة التضخم أعادت الثقة في الليرة التركية. "الليرة التركية شهدت قبل ذلك انخفاضا تاريخيا لقيمتها بسبب أحداث مثل ديون القطاع الخاص التي تجاوزت 300 مليار دولار في السنوات الأربع الماضية، والأزمة المحيطة بالقس الأمريكي أندرو برونسون وتغيير النظام إلى نظام رئاسي في 2018"، يشرح ألتشين.

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الاقتصاد التركي في أسوأ حالاته

التضخم يؤثر على السكان

ومع ذلك، فإن الارتفاع في قيمة الليرة التركية ليس ملحوظا في جيوب الشعب التركي. ولم يتوقف الارتفاع في معدل التضخم حتى الآن وهو الآن عند 14,97 في المائة وهي أعلى قيمة منذ أغسطس/ آب 2019. وللمقارنة: في منطقة اليورو، كان المعدل 1 في المائة في يناير/ كانون الثاني. ويُلاحظ الارتفاع المتزايد في الأسعار بشكل خاص في المواد الغذائية، والتي ارتفعت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.

ووفقا لأرقام مؤشر أسعار المستهلك، الذي ينشره سنويا مكتب الإحصاء التركي، كانت هناك زيادة كبيرة في مستوى أسعار المواد الغذائية العام الماضي. بالنسبة للخضروات أو الفاكهة أو البيض أو الزيت أو الحليب، يجب دفع أسعار باهظة في الأسواق التركية.

خضروات في أحد الأسواق التركية

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة في تركيا بنحو 27 في المائة.

من المسؤول عن مأساة المواد الغذائية؟

يلقي الرئيس أردوغان باللوم على تجار التجزئة. وقبل أسبوعين أعلن عن "عقوبات صارمة". وقال إنه لم يفته وجود فروق كبيرة في أسعار الخضار والفواكه وحتى البقوليات. وقال الرئيس متذمرا: "لا يمكننا أن نتسامح مع اضطهاد المواطنين. (...) قم بعملك بشكل صحيح ولا تضايق المواطنين". وبالإضافة إلى التجار، يلقي أردوغان باللوم على الجفاف العالمي ووباء كورونا في جعل الأسواق في جميع أنحاء العالم في حالة اضطراب.

الخبير الاقتصادي التركي باريش سويدان

الخبير الاقتصادي باريش سويدان يرى الحكومة نفسها مسؤولة عن تأرجح الأسعار

لكن المنتقدين لديهم وجهة نظر مختلفة عن الأشياء: تتمتع تركيا في الواقع بظروف مناخية مثالية لزراعة وفيرة الإنتاج. ومع ذلك، يجب استيراد الفواكه والخضروات. ومن ثم فإن الانتقادات غالبا ما تقول بأن التضخم في سوق المواد الغذائية سببه الحكومة إلى حد كبير. ولسنوات طويلة، استثمرت حكومة حزب العدالة والتنمية الإسلامية المحافظة بشكل أحادي الجانب في قطاعي البناء والخدمات والقليل جدا في القطاع الزراعي.

الخبير الاقتصادي باريش سويدان، على سبيل المثال، يعزو الارتفاع الصاروخي للأسعار إلى الليبرالية الجديدة في القطاع الزراعي. "عندما يرتفع سعر الدولار، فهذا يعني أن أسعار المواد الغذائية ترتفع بسبب ارتفاع التكاليف أيضا للديزل والأسمدة، التي تأتي بشكل أساسي من الخارج. وفي تركيا، تنخفض الغلة في الحقول، وتختفي القرى لأن الناس يعتقدون أن الزراعة لا تأت بمحصول كافٍ". ويضيف سويدان أن هناك جانبا آخر يتمثل في أنه في السنوات العشر الماضية "تم التضحية بالأراضي الزراعية لصالح المباني، من أجل بناء مشاريع سكنية كبيرة".

أردوغان يصنع لنفسه اسما من خلال مهمة للقمر

الرئيس أردوغان خلال استعراض برنامج الفضاء التركي في 9/2/2021

يريد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القيام بمهمة تركية إلى القمر عام 2023 رغم الأزمة الاقتصادية الخانقة!

ولكن بدلاً من مساعدة المنتجين الزراعيين والسكان ماليا في أوقات الأزمات، يبدو أن الرئيس التركي يركز أكثر على مشروع ضخم في الوقت الحالي. فقد أعلن أردوغان هذا الأسبوع عن ولادة وشيكة للرحلات الفضائية التركية. وبمساعدة الشركاء الدوليين، "بحلول نهاية عام 2023، سيتم الوصول إلى القمر بصاروخنا الهجين الوطني والفريد من نوعه"، حسبما أعلن في يوم الذكرى السنوية لتأسيس الجمهورية التركية. كما دعا أردوغان الناس إلى إيجاد مصطلح تركي لكلمتي "استراناوت" و "كوسموناوت"، (كلاهما يعني رائد فضاء).

المشروع يقسم الجمهورية: فبينما يعبر البعض عن حماسهم للمشروع على مواقع التواصل الاجتماعي، يتساءل البعض الآخر كيف يمكن دفع تكلفة مهمة القمر، باهظة الثمن، في ظل الأزمة الاقتصادية؟

 دانيال دريا بلوت/آرام إكين دوران/ص.ش

  • في25 تموز يوليو أعلنت تركيا وضع القس الأميركي أندرو برونسون تحت الإقامة الجبرية، بعد أن سجن لنحو عامين في إطار ما تقول تركيا إنه قضية إرهاب وتجسس، طالبت الولايات المتحدة بالإفراج عنه فورًا، ثم قامت في الأول من آب/ أغسطس بفرض عقوبات لأول مرة على مسؤولين بدولة حليفة في الناتو، هما وزير العدل عبد الحميد غول ووزير الداخلية سليمان سويلو على خلفية احتجاز برانسون.

    أزمة الليرة التركية.. خلفيات قصة القس برونسون

    بداية القصة

    في 25 تموز/ يوليو أعلنت تركيا وضع القس الأميركي أندرو برونسون تحت الإقامة الجبرية، بعد أن سجن لنحو عامين في إطار ما تقول تركيا إنها قضية "إرهاب" و"تجسس"، طالبت الولايات المتحدة بالإفراج عنه فورًا، ثم قامت في الأول من آب/ أغسطس بفرض عقوبات لأول مرة على مسؤولين بدولة حليفة في الناتو، هما وزير العدل عبد الحميد غول ووزير الداخلية سليمان سويلو على خلفية احتجاز برانسون.

  • في العاشر من آب/ أغسطس 2108 أعلن ترمب عن مضاعفة الرسوم على الواردات الأمريكيىة من الحديد والألومينيوم من تركيا. وغرّد ترمب على تويتر: أصدرت أمرًا بمضاعفة رسوم الصلب والألومنيوم على تركيا، في وقتٍ تنهار فيه الليرة أمام دولارنا القويّ جدًا، الضريبة على الألومنيوم سترتفع 20% بينما سترتفع على الصلب 50%.

    أزمة الليرة التركية.. خلفيات قصة القس برونسون

    ترامب: "الليرة تنهار أمام دولارنا القوي"

    في العاشر من آب/ أغسطس 2108 أعلن ترامب عن مضاعفة الرسوم على الواردات الأمريكية من الحديد والألومينيوم من تركيا. وغرّد ترامب على تويتر: "أصدرت أمرًا بمضاعفة رسوم الصلب والألومنيوم على تركيا، في وقتٍ تنهار فيه الليرة أمام دولارنا القويّ جدًا، الضريبة على الألومنيوم سترتفع 20 بالمائة بينما سترتفع على الصلب 50 بالمائة".

  • انخفضت قيمة الليرة التركية لتصل إلى أخفض مستوى أمام الدولار منذ عام 2001 ، حيث وصلت إلى حوالي 6 ليرات مقابل الدولار الواحد يوم الأحد، بينما رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن الولايات المتحدة تحاول طعن تركيا في الظهر، فيما أعلن البنك المركزي التركي أنه مستعد لاتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان الاستقرار المالي.

    أزمة الليرة التركية.. خلفيات قصة القس برونسون

    أردوغان يتلقى "طعنة في الظهر".. ويستعد للقادم

    انخفضت قيمة الليرة التركية لتصل إلى أخفض مستوى أمام الدولار منذ عام 2001 ، حيث وصلت إلى أكثر من 6 ليرات مقابل الدولار الواحد يوم الأحد، بينما رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن "الولايات المتحدة تحاول طعن تركيا في الظهر"، فيما أعلن البنك المركزي التركي أنه مستعد لاتخاذ "كل التدابير اللازمة" لضمان الاستقرار المالي.

  • الخلاف الدبلوماسي الأخير جاء تتويجًا لسلسلة من الخلافات حول عدد من الملفات الهامة التي لم تحسم بعد بين أنقرة وواشنطن، إذ أن تركيا تتهم القس برونسون بدعم منظمتين إرهابيتين، هما جماعة خدمة التابعة لفتح الله غولن، وحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة على أنه منظمة ارهابية، بينما ترفض واشنطن تسليم غولن الذي يعيش في أميركا للسلطات التركية.

    أزمة الليرة التركية.. خلفيات قصة القس برونسون

    خلافات واشنطن- أنقرة تبدأ من فتح الله غولن

    الخلاف الدبلوماسي الأخير جاء تتويجًا لسلسلة من الخلافات حول عدد من الملفات الهامة التي لم تحسم بعد بين أنقرة وواشنطن، إذ أن تركيا تتهم القس برونسون بدعم منظمتين إرهابيتين، هما جماعة "خدمة" التابعة لفتح الله غولن، وحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة على أنه منظمة ارهابية، بينما ترفض واشنطن تسليم غولن الذي يعيش في أمريكا للسلطات التركية.

  • في المقابل لم تكن واشنطن مرتاحة للتنسيق بين تركيا وروسيا وإيران في آستانة لخفض التصعيد في مناطق محددة في سوريا، كما أنها ليست مرتاحة للتقارب الكبير بين موسكو وأنقرة في مجلات حيوية مثل مشاريع الطاقة ومشتريات تركيا من السلاح الروسي.

    أزمة الليرة التركية.. خلفيات قصة القس برونسون

    واشنطن تدعم أكراد سوريا.. "الإرهابيون" بنظر تركيا!

    في المقابل لم تكن واشنطن مرتاحة للتنسيق بين تركيا وروسيا وإيران في أستانا لخفض التصعيد في مناطق محددة في سوريا، كما أنها ليست مرتاحة للتقارب الكبير بين موسكو وأنقرة في مجالات حيوية مثل مشاريع الطاقة ومشتريات تركيا من السلاح الروسي.

  • عدا عن أن بعض وسائل الإعلام التركية تتهم المخابرات الامريكية بأنها كانت وراء محاولة الانقلاب الفاشلة على أردوغان، وأن قاعدة أنجيرليك الجوية، الموجودة في تركيا والتابعة لحلف الناتو، كانت مركز التخطيط لهذا الانقلاب.

    أزمة الليرة التركية.. خلفيات قصة القس برونسون

    الإعلام التركي يتهم واشنطن بالمشاركة في الانقلاب

    عدا عن ذلك تتهم بعض وسائل الإعلام التركية المخابرات الامريكية بأنها كانت وراء محاولة الانقلاب الفاشلة على أردوغان، وأن قاعدة "أنجيرليك" الجوية، الموجودة في تركيا والتابعة لحلف الناتو، كانت مركز التخطيط لهذا الانقلاب.

  • وبعيدًا عن الأسباب السياسية فإن هناك جملة عوامل ساهمت في تراجع قيمة العملية التركية وبروز الأزمة الاقتصادية التي تواجهها تركيا حاليًا، حيث يشعر المستثمرون بالقلق من عدم قدرة الشركات التركية على سداد القروض الكبيرة التي أخذتها بالعملة الصعبة خلال فترة الفورة العقارية ومشاريع البناء الكبيرة.

    أزمة الليرة التركية.. خلفيات قصة القس برونسون

    بعيدًا عن السياسة.. الأزمة لها جذور اقتصادية أيضًا

    بعيدًا عن الأسباب السياسية فإن هناك جملة عوامل ساهمت في تراجع قيمة العملة التركية وبروز الأزمة الاقتصادية التي تواجهها تركيا حاليًا، حيث يشعر المستثمرون بالقلق من عدم قدرة الشركات التركية على سداد القروض التي أخذتها بالعملة الصعبة خلال فترة الفورة العقارية ومشاريع البناء الكبيرة.

  • لوقف هذا التدهور، اتخذ البنك المركزي التركي مجموعة من التدابير لدعم الاستقرار المالي، وقال وزير الخزانة والمالية التركي، صهر الرئيس أردوغان، براءت ألبيرق، إن الوزارة بدأت تطبيق خطة عملها لمواجهة تقلبات سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، محذرًا من نشر شائعات كاذبة.

    أزمة الليرة التركية.. خلفيات قصة القس برونسون

    إجراءات تركية لإنقاذ الوضع

    لوقف هذا التدهور، اتخذ البنك المركزي التركي مجموعة من التدابير لدعم الاستقرار المالي، وقال وزير الخزانة والمالية التركي، صهر الرئيس أردوغان، براءت ألبيرق، إن الوزارة بدأت تطبيق خطة عملها لمواجهة تقلبات سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، محذرًا من نشر شائعات كاذبة.

  • هدد أردوغان بأنه قد يلجأ إلى خطط وتدابير أخرى خطة حيال التجار ورجال الصناعة اذا استمروا في المسارعةإلى بيع الليرة التركية وشراء الدولار الأميركي، وكان قبل ذلك قد أعلن أنه إذا كان الغرب يملك الدولار فلدينا الله.

    أزمة الليرة التركية.. خلفيات قصة القس برونسون

    أردوغان: "لديهم الدولار ولنا الله"

    هدد أردوغان بأنه قد يلجأ إلى خطط وتدابير أخرى مثل "خطة حيال التجار ورجال الصناعة اذا استمروا في المسارعة إلى بيع الليرة التركية وشراء الدولار الأميركي"، وقال قبل ذلك: "إذا كان الغرب يملك الدولار فلدينا الله".

  • البيت الأبيض يؤكد أن إدارة ترمب تراقب الوضع المالي في تركيا عن كثب وأن العقوبات لوحدها لا يمكن أن تؤدي لهذا الانهيار لم لم يكن هناك خلل منذ البداية، بينما التقى مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جون بولتون السفير التركي لدى الولايات المتحدة من أجل بحث قضية احتجاز القس أندرو برانسون من قبل أنقرة.

    أزمة الليرة التركية.. خلفيات قصة القس برونسون

    واشنطن تراقب.. وتساوم أنقرة

    البيت الأبيض يؤكد أن إدارة ترامب تراقب الوضع المالي في تركيا "عن كثب" وأن العقوبات لوحدها لا يمكن أن تؤدي لهذا الانهيار لو لم يكن هناك خلل منذ البداية، بينما التقى مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جون بولتون السفير التركي لدى الولايات المتحدة من أجل بحث قضية احتجاز القس أندرو برانسون من قبل أنقرة.

  • وفي تعليق على كل ما يجري، قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إن زعزعة استقرار الاقتصاد التركي لا يصب في مصلحة أي طرف، مشددةً على أهمية استقلال البنك المركزي التركي للمساهمة بشكل فعال في التعامل مع الوضع الحالي.

    أزمة الليرة التركية.. خلفيات قصة القس برونسون

    ميركل: "لا نريد انهيار اقتصاد تركيا"

    وفي تعليق على كل ما يجري، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن "زعزعة استقرار الاقتصاد التركي لا يصب في مصلحة أي طرف"، مشددةً على أهمية استقلال البنك المركزي التركي للمساهمة بشكل فعال في التعامل مع الوضع الحالي.


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