 الأزمة الأوكرانية ـ المستشار شولتس يجري محادثات مع بوتين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.02.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الأزمة الأوكرانية ـ المستشار شولتس يجري محادثات مع بوتين

يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس الاتصال هاتفيا مجددا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب النزاع بين روسيا وأوكرانيا. كما أكدت برلين أنها ستشدد العقوبات ضد روسيا إذا ارتكبت المزيد من الانتهاكات ضد أوكرانيا.

Bildkombo | Olaf Scholz und Wladimir Putin

يجري المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم (الاثنين 21 فبراير/ شباط 2022) محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة الأوكرانية على ما قال ناطق باسم الحكومة الألمانية. وأوضح الناطق باسم المستشار شتيفن هيبيشترتيت خلال مؤتمر صحافي في برلين أن شولتس "سيجري محادثات مجددا عبر الهاتف مع الرئيس الروسي عصر اليوم بتنسيق وثيق مع الرئيس الفرنسي" إيمانويل ماكرون. وأضاف أن "كل الجهود الدبلوماسية التي نبذلها معا في الوقت الحالي تهدف إلى تجنب حصول كارثة" في أوكرانيا.

 وكان شولتس قد تحدث أمس "مطوّلا" حول هذا الموضوع مع الرئيس الفرنسي. وأعلنت الرئاسة الفرنسية مساء الأحد أن الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن اتفقا من حيث المبدأ على الاجتماع في قمة، وهو اقتراح قدمته فرنسا. ولكن "لن يكون ممكنا عقد (هذه القمة) إلا إذا لم تُقدِم روسيا على غزو أوكرانيا"، كما حذّرت باريس وواشنطن.

مشاهدة الفيديو 01:40

الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات ضخمة على روسيا

 من جانبه، اعتبر الكرملين الاثنين أنه "من السابق لأوانه" التحدث عن قمة مماثلة معربا عن تفضيله مواصلة "الحوار على مستوى وزراء (الخارجية)". وأكد الناطق باسم شولتس "نجد أنفسنا في وضع خطر جدا مع انتشار أكثر من 100 ألف جندي روسي على طول الحدود الأوكرانية". وأضاف "خلافا لما أعلن، لم تسحب روسيا قواتها من بيلاروس لكنها مددت تدريباتها العسكرية إلى أجل غير مسمى". وذكّر هيبيشترتيت بأن ألمانياتفضل انتهاج مسار دبلوماسي وترفض في هذه المرحلة فرض أي عقوبات وقائية على روسيا.

غير أن برلين تعتزم تشديد العقوبات المتفق عليها مع الحلفاء ضد روسيا في حال ارتكاب الأخيرة المزيد من الانتهاكات الإقليمية ضد أوكرانيا. وأوضح هيبشترايت أن "المجتمع الدولي حازم للغاية في هذا الأمر". ولم يرغب المتحدث في الإدلاء بتعريف دقيق لمثل هذا الانتهاك الإقليمي، مشيرا إلى أن هناك أشكالا مختلفة، مثل الهجمات الإلكترونية أو عمليات تحت علم مزيف أو خطط غزو واسعة النطاق، وقال "أعتقد أن التعريف الذي يمكن أن نتفق عليه جميعا هو: سنعرف عندما يحدث"، مضيفا أنه سيُجرى بعد ذلك التصرف بسرعة كبيرة وبوحدة.

في سياق متصل صرحت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بأن من المتوقع في حال وقوع هجوم روسي على أوكرانيا أن تحدث موجات لجوء قوية إلى الدول المحيطة بالجمهورية السوفيتية السابقة. وعلى هامش مؤتمر أوروبي عن الهجرة، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، في العاصمة النمساوية فيينا اليوم الاثنين إن بلادها تقوم في الوقت الراهن لهذا السبب بالاستعداد بشكل أساسي لمساعدة الدول المحيطة بأوكرانيا بالدعم الإنساني. وأضافت فيزر "وإذا جاء لاجئون إلى بلادنا، فإننا سنقدم لهم أيضا الدعم بطبيعة الحال".

مشاهدة الفيديو 03:07

الأزمة الأوكرانية نهيمن على مؤتمر ميونخ للأمن

كما تعتزم برلين تعزيز صفوف المراقبين الدوليين الذين أرسلوا لمراقبة الوضع في النزاع الأوكراني. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الاثنين في برلين إن محادثات تجرى مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وشركاء في هذا الشأن. وتراقب بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الوضع في مناطق التوتر في أوكرانيا. وذكر المتحدث أن الهدف هو "الحفاظ على القدرة على العمل وتعزيزها في هذه المرحلة الحرجة للغاية"، حتى بعد قيام بعض الدول بسحب موظفيها بسبب مخاوف أمنية، مشيرا إلى أن "ألمانيا لم تفعل ذلك". وأوضح المتحدث أن نشر مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مهم بشكل خاص في هذه المرحلة، عندما تصبح المعلومات المضللة وتنفيذ عمليات بأعلام مزيفة والخداع على الأرض جزءا من التصعيد، مؤكدا أن ألمانيا سوف "تزيد من مشاركتها مرة أخرى".

ح.ز/ م.س (د.ب.ا / أ.ف.ب)

  • Russland Ukraine | Das russische Militär führt auf der Krim massive Übungen durch

    الأزمة الأوكرانية الروسية ـ بين قرع طبول الحرب وجهود التهدئة

    تعود الجذور القريبة للأزمة الأوكرانية إلى عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية بعد وصول موالين للغرب إلى السلطة في كييف مطلع ذلك العام. وكذلك دعمت موسكو انفصاليين موالين لها في نزاع مستمر في شرق أوكرانيا منذ ثماني سنوات، أدى إلى سقوط حوالي 13 ألف قتيل، ورغم توقيع اتفاقات سلام لم يتوقف العنف تماماً على الجبهة.

  • Russland, Krim - gepanzerter Personaltransporter BTR-82A l

    الأزمة الأوكرانية الروسية ـ بين قرع طبول الحرب وجهود التهدئة

    بدأ التوتر الحالي قبل أسابيع عقب حشد روسيا نحو 130 ألف جندي على حدود جارتها الغربية، وتفاقم الوضع مع إجراء الكرملين أكبر مناورات عسكرية روسية منذ سنوات في البحر الأسود وبحر أزوف قبالة الساحل الجنوبي لأوكرانيا. وتقول روسيا إنها مهددة بتوسع حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية وتطالب بـ"ضمانات أمنية" لاسيما تأكيد بأن كييف لن تنضم يوماً إلى الحلف.

  • Ukrainekonflikt | Gemeinsame Militärübung Russland und Belarus

    الأزمة الأوكرانية الروسية ـ بين قرع طبول الحرب وجهود التهدئة

    في 18 كانون الثاني/يناير، بدأت موسكو بنشر جنود في بيلاروسيا. وفي 10 شباط/فبراير وبالتزامن مع المناورات في البحر الأسود، بدأت القوات الروسية والبيلاروسية مناورات كبرى بالذخيرة الحية في بيلاروسيا على مدار عشرة أيام. وتشترك بيلاروسيا الحليف المقرب لروسيا في الحدود مع أوكرانيا، مما يعني أن الحشد يجري على ثلاثة جوانب لأوكرانيا.

  • رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون

    الأزمة الأوكرانية الروسية ـ بين قرع طبول الحرب وجهود التهدئة

    توعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون روسيا بعقوبات غربية "أشد من أي أمر قمنا به من قبل" إذا غزت أوكرانيا. ويؤكد الأوروبيون أنهم جاهزون لفرض عقوبات اقتصادية ومالية قاسية على موسكو. وسوف تقرر الدول الأعضاء ماهية العقوبات وستُعقد قمة لفرضها بالتشاور مع شركاء الاتحاد الأوروبي.

  • Polen Jesionka | US-Truppen treffen ein

    الأزمة الأوكرانية الروسية ـ بين قرع طبول الحرب وجهود التهدئة

    أعلنت واشنطن نقل مقاتلات إف-16 من ألمانيا إلى قاعدة في رومانيا تبعد نحو 100 كيلومتر من البحر الأسود. كما أعلن عن وصول قاذفات استراتيجية أمريكية من طراز بي-52 إلى المملكة المتحدة للمشاركة في مناورات "مقررة منذ فترة طويلة"، فيما أعلنت البحرية الأمريكية وجود أربع مدمرات في المجال الأوروبي لتعزيز الأسطول السادس. وأرسل ثلاثة آلاف عسكري إلى ألمانيا وبولندا ورومانيا لطمأنة أعضاء حلف الناتو في شرق أوروبا

  • Ukraine | US Botschaft in Kiew

    الأزمة الأوكرانية الروسية ـ بين قرع طبول الحرب وجهود التهدئة

    طلبت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية وإسرائيل من مواطنيها مغادرة أوكرانيا في أقرب وقت. كما سحبت بعض الدول موظفيها غير الأساسيين من كييف، وأغلقت بعض الدول سفارتها في العاصمة الأوكرانية، ونقلت دول أخرى عملياتها من كييف إلى مدينة لافيف في غرب أوكرانيا ليس ببعيد عن الحدود مع بولندا..

  • Ukraine | Militärtraining für Zivilisten

    الأزمة الأوكرانية الروسية ـ بين قرع طبول الحرب وجهود التهدئة

    بحسب استفتاء نُشر أواخر يناير/كانون الثاني، اعتبر 48 بالمئة من الأوكرانيين أن الغزو الروسي ممكن، ويحضّرهم عدد متزايد من التدريبات للأسوأ. ويتدرب البعض على حفر ملاجئ في الثلوج في غابة قرب كييف، في حين يتدرب آخرون على حمل السلاح. ويتعلم هؤلاء تقنيات الدفاع عن النفس. ويقول أحدهم: "هذا بلدي، كيف يمكن ألا أشعر بالقلق؟". ويقول إنه غير متأكد من حصول الغزو، "لكن، يجب أن نكون مستعدين."

  • Ukraine-Konflikt - Macron und Putin - PK

    الأزمة الأوكرانية الروسية ـ بين قرع طبول الحرب وجهود التهدئة

    تكثفت الجهود الدبلوماسية لمحاولة تجنب اندلاع حرب. في 7 شباط/فبراير زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كييف وموسكو. بعد لقاء طويل في الكرملين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي قال فلاديمير بوتين إنه مستعد "لتسويات".

  • Russland | Olaf Scholz trifft Wladimir Putin in Moskau

    الأزمة الأوكرانية الروسية ـ بين قرع طبول الحرب وجهود التهدئة

    بعد أسبوع من زيارة ماكرون، توجه المستشار الألماني إلى موسكو وكييف. وقبيل سفره أنذر شولتس روسيا بعقوبات: "سينتج عن أي عدوان عسكري على أوكرانيا يهدد وحدة أراضيها وسيادتها ردود فعل قاسية وعقوبات جهزناها بعناية ويمكن أن نضعها قيد التنفيذ على الفور مع حلفائنا في أوروبا وحلف شمال الأطلسي". وشددت ألمانيا التي تُتهم بالتساهل كثيرا حيال روسيا وبأن موقفها "ملتبس" لهجتها في الأيام الأخيرة. إعداد: خالد سلامة


مختارات

روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات حول تصاعد أعمال العنف

رغم تأكيد فلاديمير بوتين أهمية وقف إطار النار، إلا أن الوضع على الأرض لا يزال ينذر بالخطر، وسط استمرار الانفجارات والمعارك في الشرق الأوكراني. وكررت واشنطن تحذيراتها من غزو روسي لأوكرانيا.  

أزمة أوكرانيا.. محادثات "الفرصة الأخيرة" وسط تصعيد ميداني متواصل

مكالمة بين بوتين وماكرون الأحد في إطار جهود "الفرصة الأخيرة" لمنع وقوع حرب، وسط تصاعد التوتر على خط الجبهة، فيما كشف الانفصاليون عن "خطة تطهير" ما يعزز المخاوف من افتعال عملية وهمية لاستخدامها كذريعة لشنّ هجوم.  

خشية غزو روسي .. ألمانيا تطالب رعاياها بمغادرة أوكرانيا فورا

بخلاف التحذيرات الأمريكية من هجوم وشيك لروسيا على أوكرانيا، تؤكد ألمانيا على أن قرار الهجوم الروسي على أوكرانيا لم يحسم بعد، رغم ذلك أصدرت الخارجية الألمانية نداء عاجلا للمواطنين الألمان بالمغادرة الفورية لأوكرانيا.  

مواضيع ذات صلة

(COMBO) This combination of pictures created on December 6, 2021 shows US President Joe Biden during a signing ceremony at the White House in Washington, DC on November 18, 2021 and Russian President Vladimir Putin in a congress of the United Russia party in Moscow, on December 4, 2021. - US President Joe Biden and his Russian counterpart Vladimir Putin have accepted in principle to hold a summit, which can only happen if Moscow does not invade Ukraine, the French presidency announced on February 21, 2022. (Photo by MANDEL NGAN and Mikhail Metzel / various sources / AFP)

أوكرانيا ـ قمة الفرصة الأخيرة بين بايدن وبوتين لتفادي الحرب؟ 21.02.2022

أعلن الرئيسان الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون أن بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفقا مبدئيا على عقد قمة بشأن أوكرانيا لبحث سبل الخروج من الأزمة. وفيما قال الكرملين أنه "من المبكر"عقد القمة، رحبت كييف بها.

يعد نورد ستريم 2 أحد أهم أوراق الضغط للمستشار ضد بوتين في أزمة أوكرانيا. لكنه قد يكون أيضًا مصدر إزعاج كبير له، لماذا؟

مستقبل نورد ستريم 2 في ظل أزمة أوكرانيا وروسيا 15.02.2022

يعد خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 أحد أهم أوراق الضغط التي يمكن للمستشار الألماني أولاف شولتس استخدامها ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أزمة أوكرانيا. لكنه قد يكون أيضًا مصدر إزعاج كبير له، لماذا يا تُرى؟

Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasanlandestation von Nord Stream 2. Die fast fertiggestellte Gaspipeline soll einmal 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr von Russland nach Deutschland befördern. Die USA wollen sie mit Sanktionen stoppen.

أزمة أوكرانيا ـ الغاز الروسي يضع ألمانيا في عين الإعصار 12.02.2022

تحول تزويد روسيا لألمانيا وأوروبا بالغاز لرهان استراتيجي أجًجه احتمال غزو روسيا لأوكرانيا، وتهديد الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد محادثات مع المستشار أولاف شولتز بنهاية نوردستريم 2 في حال اجتياح موسكو لجارتها الغربية.