 الأزمة الأوكرانية الروسية | DW الأخبار | DW | 01.02.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

الأزمة الأوكرانية الروسية

الرئيس الأوكراني يثني على الدعم الدولي لبلاده وسط مخاوف من غزو روسي محتمل لبلاده.

مشاهدة الفيديو 02:11

المزيد من المركز الإعلامي

جونسون في كييف.. أي دور لبريطانيا في ملف الأزمة الأوكرانية؟

جونسون في كييف.. أي دور لبريطانيا في ملف الأزمة الأوكرانية؟ 01.02.2022

مجلس الأمن يبحث الوضع بأوكرانيا وسط تلويح بعقوبات جديدة على موسكو

مجلس الأمن يعقد جلسة حول الأزمة الأوكرانية وواشنطن ولندن تهددان بعقوبات ضد موسكو 31.01.2022

تقوم بعض المدارس الاكرانية بإعداد الأطفال لسيناريوهات الحرب والمخاطر التي يمكن مواجهتها

المدارس الأوكرانية تعد الأطفال لهجوم عسكري محتمل 01.02.2022

امتد التوتر بين روسيا والولايات المتحدة بشأن تعزيز موسكو لقواتها بالقرب من أوكرانيا إلى مجلس الأمن الدولي.

مواجهة بين روسيا وأمريكا في الأمم المتحدة بشأن أوكرانيا 01.02.2022

المزيد DW الأخبار

قبيل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية تتمسك العديد من الدول بمقاطعها دبلوماسيا وسط مخاوف حقوقية وبسب كورونا.

بكين: مخاوف حقوقية وبسبب كورونا خلال الأولمبياد الشتوية 01.02.2022

احتفالات برأس السنة القمرية الجديدة وعام النمر في الصين وجنوب شرق آسيا

احتفالات بالسنة القمرية الجديدة في جنوب شرق آسيا 01.02.2022

في اليمن، قررت شابة تدريب الفتيات على الفنون القتالية رغم القيود المجتعمية.

اليمن: فتيات يتحدين المجتمع ويتعلمن الفنون القتالية 01.02.2022

انهاكات حقوق الإنسان في الصين تلقي بظلالها على دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية في بكين.

انتهاكات حقوق الإنسان في الصين تؤثر على المشاركة في الألعاب الشتوية 01.02.2022

اقرأ أيضا

واشنطن تطلب من موسكو سحب قواتها من حدود أوكرانيا فورا

واشنطن تطلب من موسكو سحب قواتها من حدود أوكرانيا "فورا" 01.02.2022

فيما اتهمت روسيا واشنطن "بتجاهل" مخاوفها الأمنية وجرها إلى حرب، طالبت الأخيرة موسكو بسحب قواتها من الحدود مع أوكرانيا "فوراً" وانتهاج الدبلوماسية سبيلاً لحلّ الأزمة. وجونسون يحذّر من "خطر واضح وماثل".

TOPSHOT - A Ukrainian serviceman stands guard at a position on the frontline with Russia backed separatists near small city of Marinka, Donetsk region on April 12, 2021. - Ukrainian soldiers have been killed in clashes with pro-Russia separatists in Ukraine's war-torn east, its military said on April 12, 2021, as Kiev again accused Moscow of massing tens of thousands of soldiers on its border. (Photo by STR / AFP) (Photo by STR/AFP via Getty Images)

أوكرانيا تدعو روسيا لسحب جنودها والناتو لن يرسل قوات قتالية 30.01.2022

دعت أوكرانيا روسيا الى سحب قواتها من حدودها ومواصلة الحوار، وفيما تصر موسكو على الحصول على "ضمانات ملزمة" لمصالحها "المشروعة"، لوحت واشنطن ولندن بعقوبات جديدة على موسكو. وحلف الناتو يستبعد إرسال قوات قتالية إلى أوكرانيا.

Panzer fahren während der Militärparade zur Feier des 30. Unabhängigkeitstages auf der Hauptstraße Chreschtschatyk entlang. +++ dpa-Bildfunk +++

مجلس الأمن يبحث الوضع بأوكرانيا وسط تلويح بعقوبات جديدة على موسكو 31.01.2022

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن الأزمة الأوكرانية بناء على طلب الولايات المتحدة التي تكثف مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي جهودها لثني موسكو عن غزو أوكرانيا، في وقت تستعد واشنطن لفرض عقوبات جديدة على روسيا.

In this photo released by The White House, President Joe Biden, center, meets virtually with his national security team and senior officials to discuss Russia's aggressive actions toward Ukraine, Saturday, Jan. 22, 2022, at Camp David, Md. (The White House via AP)

الغرب يتوعد روسيا بـ "عواقب وخيمة" في حال "غزت" أوكرانيا 25.01.2022

اجتماع فيديو بين قادة دول غربية سعى فيه المجتمعون إلى مناقشة آليات الرد على روسيا في حال اجتاحت أوكرانيا، دون غلق باب الحوار مع موسكو. وإلى جانب التحرك العسكري لم تغفل المناقشات العقوبات الاقتصادية التي ستكون "وخيمة".