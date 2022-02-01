الأزمة الأوكرانية الروسية

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الرئيس الأوكراني يثني على الدعم الدولي لبلاده وسط مخاوف من غزو روسي محتمل لبلاده.
فيما اتهمت روسيا واشنطن "بتجاهل" مخاوفها الأمنية وجرها إلى حرب، طالبت الأخيرة موسكو بسحب قواتها من الحدود مع أوكرانيا "فوراً" وانتهاج الدبلوماسية سبيلاً لحلّ الأزمة. وجونسون يحذّر من "خطر واضح وماثل".
دعت أوكرانيا روسيا الى سحب قواتها من حدودها ومواصلة الحوار، وفيما تصر موسكو على الحصول على "ضمانات ملزمة" لمصالحها "المشروعة"، لوحت واشنطن ولندن بعقوبات جديدة على موسكو. وحلف الناتو يستبعد إرسال قوات قتالية إلى أوكرانيا.
يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن الأزمة الأوكرانية بناء على طلب الولايات المتحدة التي تكثف مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي جهودها لثني موسكو عن غزو أوكرانيا، في وقت تستعد واشنطن لفرض عقوبات جديدة على روسيا.
اجتماع فيديو بين قادة دول غربية سعى فيه المجتمعون إلى مناقشة آليات الرد على روسيا في حال اجتاحت أوكرانيا، دون غلق باب الحوار مع موسكو. وإلى جانب التحرك العسكري لم تغفل المناقشات العقوبات الاقتصادية التي ستكون "وخيمة".
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