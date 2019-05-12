 الأزمة الأمريكية الإيرانية - رئيس مؤتمر ميونيخ يطلق مبادرة دولية للسلام | أخبار | DW | 16.05.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الأزمة الأمريكية الإيرانية - رئيس مؤتمر ميونيخ يطلق مبادرة دولية للسلام

وسط تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، مقترح لمبادرة دولية للسلام يقدمه رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن. مشددا على أن جميع الأطراف لا تريد الخوض في الحرب وبالتالي يتعين توظيف هذه "اللحظة الديبلوماسية".

مشاهدة الفيديو 36:51

مسائية DW: هل يتحول العراق إلى ساحة حرب جديدة بالوكالة؟

اقترح رئيس مؤتمر ميونخ للأمن، فولفغانغ إيشنغر، إطلاق مبادرة دولية للسلام، من أجل نزع فتيل الأزمة في منطقة الخليج. وقال إيشنغر في تصريح لصحيفة "بيلد" اليوم الخميس (16 مايو/ أيار 2019) "نرى حشد قوات عسكرية، ونقل حاملات طائرات أمريكية للخليج، وتصعيدا في التصريحات، ربما كانت شرارة صغيرة كافية، أو سوء فهم عسكري لينفجر ذلك كله". وتابع السفير الألماني الأسبق في واشنطن "لذلك فمن الضروري بشكل ملح، أن يتعامل قادة العالم الآن مع الأزمة".

وعبر إيشنغر عن أمله في "أن يفكر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أكثر من مرة قبل أن يرفض عرضا للحوار، إذا أيدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والشركاء الآخرون في الاتفاق النووي مع إيران، مثل روسيا والصين، والولايات المتحدة، إن أمكن، بدء جولة مفاوضات جديدة".

كما دعا إيشنغر إلى تصديق ما يصدر عن الولايات المتحدة: "عندما يؤكد السفير الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة لا تريد حربا مع إيران". وتابع إيشنغر: "يبدو أن هناك آراء متباينة جدا داخل حكومة ترامب والكونغرس. الكثير لا يريدون صراعا مسلحا آخر في الخليج يشارك فيه عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين، هذه فرصة للدبلوماسية، ربما كانت الفرصة الأخيرة، لإنقاذ اتفاق إيران".

وشدد الخبير الأمني الألماني على أنه يجب على ألمانيا وأوروبا أن يوضحا "أنه من الصحيح أننا نريد الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران، ولكن ذلك وحده لا يكفي، لابد من توسيع المفاوضات لتشمل القضايا الحرجة، على سبيل المثال: الصواريخ الباليستية، تمويل الإرهاب، حقوق الإنسان، والموقف من إسرائيل".

ورأى إيشنجر أنه من الضروري "أن يصبح أمام القيادة الإيرانية طريق تحظى من خلاله إيران بالاحترام كدولة عادية، يمكن التنبؤ بتصرفاتها".

"نمارس أقصى درجات ضبط النفس"

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن بلاده لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي المتعدد الأطراف رغم انسحاب الولايات المتحدة منه العام الماضي، واصفا تصعيد واشنطن للعقوبات بأنه "غير مقبول".

وأضاف لنظيره الياباني تارو كونو في بداية اجتماعهما بطوكيو "نمارس أقصى درجات ضبط النفس رغم حقيقة انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل المشتركة الشاملة في مايو الماضي".

مشاهدة الفيديو 01:20

لماذا يرفض الأوروبيون دعم ترامب في أي حرب ضد إيران؟

وكان الرئيس دونالد ترامب صعد العقوبات على طهران منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية والذي حدت الجمهورية الإسلامية بموجبه من قدرتها على تخصيب اليورانيوم مقابل الإعفاء من العقوبات.

كما أمرت الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء موظفيها غير الأساسيين بمغادرة العراق، لوجود تهديد "إيراني" محتمل على المنشآت الأمريكية. غير أن جنرالا بريطانيا فند التصريحات الأمريكية الرسمية معتبرا أنه لا توجد معلومات تؤكد تزايد مستوى التهديد الصادر عن الميليشات المدعومة من إيران في الشرق الأوسط.

وكان من شأن ذلك، أن أطلق الديمقراطيون يوم أمس في الكونغرس تحذيرا للرئيس ترامب من مغبة اتخاذ قرار الحرب ضد إيران بمفرده دون إشراك الكونغرس. 

 

و.ب/ح.ز (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

 

مختارات

الجيش الألماني يعلق عمليات التدريب العسكري في العراق  

واشنطن ترسل حاملة طائرات وقاذفات إلى الشرق الأوسط لـ"ردع إيران"

"رسالة واضحة لا لبس فيها"، بعثت بها واشنطن تجاه طهران، تتضمن إرسال حاملة طائرات وسربا من القاذفات إلى الشرق الأوسط. ورغم وضوح الرسالة إلا أن الولايات المتحدة "لا تعلن بذلك الحرب على إيران"، حسب جون بولتون. (06.05.2019)  

صحيفة: ترامب يراجع خططا عسكرية أمريكية ضد إيران

ذكر تقرير إخباري أن البيت الأبيض يراجع خططا عسكرية تتعلق بنشر 120 ألف جندي في الشرق الأوسط في حال هاجمت إيران القوات الأمريكية أو عملت على تسريع عملية تصنيع الأسلحة النووية. (14.05.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مسائية DW: هل يتحول العراق إلى ساحة حرب جديدة بالوكالة؟  

طهران وواشنطن: تصعيد من فوق الطاولة، ومفاوضات من تحتها... الخبيران نجاح محمد علي، ومحمد بويصير يكشفان كواليس "التصعيد"...  

لماذا يرفض الأوروبيون دعم ترامب في أي حرب ضد إيران؟  

مواضيع ذات صلة

Iran Persischen Golf Marine

طبول الحرب تقرع في الخليج - نقاط مفاتيح لفهم الأزمة 12.05.2019

أعلنت إيران التخلي عن بعض فصول الاتفاقية النووية مع الغرب وهددت بإغلاق الممرات من وإلى حقول النفط في الخليج. والأمريكيون بعثوا بحاملة طائرات إلى المنطقة، يحرسها أسطول مصغر، فهل ستنشب قريبا حرب؟

محلل إيراني: رغم طبول الحرب القوات الأمريكية تتواصل مع الحرس الثوري الإيراني.. #مسائيةDW_ 13.05.2019

أكد عماد أبشناس، رئيس تحرير مجلة إيران ديبلوماتيك، أن إيران لا تريد الدخول في أي حرب، مشيرا إلى أنه التقى بقادة للحرس الثوري وأكدوا له تواصلهم مع القوات الأمريكية في المنطقة.

Symbolbild US-Truppen im Irak und Syrien

مسائية DW: هل يتحول العراق إلى ساحة حرب جديدة بالوكالة؟ 15.05.2019

بعد إعلان واشنطن تقليص بعثتها الدبلوماسية في العراق علقت كل من ألمانيا وهولندا عمليات لتدريب القوات العراقية وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران. فما مصدر وطبيعة هذه التهديدات؟ وكيف تتعامل معها بغداد؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  