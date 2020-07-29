الأردن.. مرسوم ملكي بإجراء انتخابات عامة في نوفمبر القادم

ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الأربعاء (29 يوليو/تموز 2020) أن الأردن قرر إجراء الانتخابات البرلمانية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وحدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن يوم العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني موعداً للانتخابات بعد ساعات من صدور مرسوم ملكي بإجراء الانتخابات.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) أن القرار يأتي استناداً لأحكام الدستور الأردني، ولأحكام قانون الانتخاب لمجلس النواب و تعديلاته.

ودستورياً تقع معظم السلطات في يد الملك، الذي يعين الحكومات ويوافق على التشريعات.

وستجرى الانتخابات في وقت تواجه فيه الدولة المعتمدة على المساعدات الخارجية انكماشاً اقتصادياً حاداً بسبب مرض كوفيد-19 ووسط تصاعد حدة التوتر بشأن خطوة إسرائيلية محتملة من جانب واحد لضم أراض من الضفة الغربية المحتلة.

ويخشى المسؤولون أن يقضي الضم على فرص إقامة دولة فلسطينية يعتد بها وأن يأتي في نهاية الأمر بتسوية للصراع الدائر منذ عقود على حساب الأردن، الدولة التي ينحدر عدد كبير من سكانها من أسر لاجئين فلسطينيين رحلت مع تأسيس دولة إسرائيل في عام 1948.

وتتمثل المعارضة الأردنية الرئيسية في حزب تشكل من بين صفوف حركة الإخوان المسلمين لكنه يواجه قيوداً قانونية على نشاطه.

ع.ح./ع.ش. (رويترز، د ب أ)

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