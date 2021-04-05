 الأردن: محاكمة رئيس الديوان السابق بتهم التحريض ضد النظام | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.06.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الأردن: محاكمة رئيس الديوان السابق بتهم التحريض ضد النظام

المحكمة العسكرية الأردنية ستبدأ الأسبوع المقبل محاكمة رئيس الديوان الملكي السابق وأحد أفراد العائلة الملكية بتهم التحريض على مناهضة نظام الحكم، وفقاً لتقارير محلية.

من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين في قضية التحريض على النظام الحاكم الأسبوع المقبل.

من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين في قضية "التحريض على النظام الحاكم" الأسبوع المقبل.

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من باسم إبراهيم يوسف عوض الله والشريف عبدالرحمن حسن زيد حسين المتهمان بـ "جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة في البلاد".

مختارات

أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن عن إصابة أربعة رجال شرطة من القوة الأمنية التي تتعامل مع أعمال الشغب في لواء ناعور وهم قيد العلاج. ويعتقد على نطاق واسع أن الأمر يتعلق باحتجاجات عشيرة علق البرلمان عضوية أحد برلمانييها.

استدعت وزارة الخارجية الأردنية الأحد، القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان للاحتجاج على "الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة" في القدس الشرقية، بينما أجلت محكمة إسرائيلية النظر في ملف حي الشيخ جراح.

أطلق الأردن سراح 16 شخصا على صلة بخلاف في الأسرة الحاكمة هز البلاد في وقت سابق هذا الشهر، لكن أحد أفراد الأسرة الحاكمة ومستشارا سابقا للملك ما زالا رهن الاحتجاز.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد (13 يونيو/ حزيران 2021)، أنه سيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.

وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة قد أفرج في 22 نيسان/ أبريل الماضي عن عدد من الموقوفين في "قضية الفتنة"، وعددهم 16 موقوفاً، باستثناء "المتهمين (باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد)، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم".

ونقلت الوكالة عن مصدر في محكمة أمن الدولة قوله إنّه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل.

وقال سياسيان بارزان مطلعان على القضية لرويترز بعد أن طلبا عدم نشر اسميهما، إن عوض الله من أقرب المستشارين الاقتصاديين لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مما عقّد التحقيقات القضائية. وأضافا أن عمّان رفضت طلبا من الرياض بتسليمه دون أن يذكرا مزيدا من التفاصيل.

وكشف ما حدث عن أول شقاق خطر داخل الأسرة الهاشمية الحاكمة في سنوات وهز صورة البلاد التي كانت تعتبر واحة للاستقرار وسط منطقة مضطربة.

و.ب/أ.ف (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

 

مواضيع ذات صلة

Jordanien 2015 | Prinz Hamzah bin Hussein

الأمير حمزة في تسجيل صوتي جديد: لن ألتزم بالأوامر 05.04.2021

قال الأمير حمزة الأخ غير الشقيق لملك الأردن في تسجيل جديد منسوب له إنه "لن يمتثل للأوامر" ولن يلتزم "عندما يقال له ممنوع"، وذلك بعد يوم من تصريحات نائب رئيس الوزراء عن "تورط" الأمير في تحركات "تستهدف أمن الوطن".

Jordanien 2015 | Prinz Hamzah bin Hussein

الديوان الملكي الأردني: الأمير حمزة يوقع رسالة تأييد للملك 05.04.2021

أعلن الديوان الملكي الاردني في بيان أن ولي العهد السابق الأمير حمزة وقع رسالة أكد فيها أنه سيبقى "مخلصا" للملك عبد الله الثاني. جاء ذلك بعد أن أوكل الملك الأردني إلى عمه الأمير حسن بن طلال التعامل مع موضوع أخيه.

EU-Parlament in Straßburg | Jordaniens König Abdullah II. bin al-Hussein

الأردن- دول وملكيات عربية تعلن وقوفها خلف الحكم في عمّان 04.04.2021

أعلنت ملكيات ودول عربية تضامنها الكامل مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بعد ساعات من الإعلان عن إحباط محاولة انقلاب داخل العائلة المالكة الهاشمية.