الأردن- قتلى ومئات الجرحى في تسرب غاز بالعقبة

ارتفعت حصيلة حادث تسرب غاز سام إثر سقوط صهريج في ميناء العقبة في جنوب الأردن الإثنين (27 يونيو/حزيران 2022) إلى عشر وفيات وأكثر من 200 جريح، حسبما أفاد وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وقال الوزير فيصل الشبول، وهو أيضاً المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية لوكالة فرانس برس إن "عدد الوفيات جراء تسرب الغاز في ميناء العقبة ارتفع إلى 10 وأكثر من 200 إصابة".
وتوجه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة ووزير داخليته مازن الفراية إلى العقبة للوقوف على تداعيات الحادث، حسب قناة "المملكة" الرسمية. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام إن رئيس الوزراء أوعز بتشكيل فريق تحقيق في ملابسات الحادث برئاسة وزير الداخلية.
وأفادت حصيلة أولية عن مصرع خمسة أشخاص وإصابة 234 آخرين، بحسب الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي. وبحسب مصادر رسمية أردنية، فإن الصهريج المحمل بالغاز السام سقط من باخرة وتم إخلاء الشاطئ الجنوبي للعقبة. وقال السرطاوي في بيان في وقت سابق إنه "وأثناء الأعمال اليومية في ميناء العقبة اليوم (الإثنين)، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله مما أدى إلى تسرب الغاز في الموقع".
من جهته، قال مدير صحة العقبة جمال عبيدات إن "المستشفيات في العقبة ممتلئة، ولا يمكنها استقبال الحالات"، مشيراً إلى أن "حالة المصابين الموجودين في المستشفيات بين المتوسطة والحرجة". ودعا سكان العقبة "للبقاء في بيوتهم وإغلاق الشبابيك من باب الاحتياط"، مشيراً إلى أن "المادة الموجودة في الجو حرجة جداً".
ونشرت القناة على حسابها بموقع تويتر فيديو يوثق لحظات الحادث:
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن "المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني يتعاملون لغاية هذه اللحظة مع حادثة تسرب الغار في ميناء العقبة".
من جهته، أكد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات توفر مادة الأكسجين في المستشفيات مع تعزيزها بكوادر كافية للتعامل مع حالة تسرب الغاز السام.
ومدينة العقبة هي الميناء البحري الوحيد في المملكة، وتمر عبره معظم واردات الأردن وصادراته، ويُعد أحد الموانئ الرئيسية في منطقة البحر الأحمر.
ع.ح./خ.س. (أ ف ب، د ب أ، رويترز)
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الأردن.. تاريخ حافل بالاحتجاجات الشعبية ضد رفع الأسعار
قدم رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي اليوم الاثنين (الرابع من يونيو 2018) استقالته على خلفية الاحتجاجات الشعبية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الأسعار. تجددت التظاهرات والتجمعات في الأردن لليوم الخامس على التوالي ضد مشروع القانون الذي ينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية من مداخيل المواطنين.
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الأردن.. تاريخ حافل بالاحتجاجات الشعبية ضد رفع الأسعار
وكان نحو خمسة آلاف شخص قد تجمعوا قرب مبنى رئاسة الوزراء الأردنية في عمان وسط إجراءات أمنية مشددة هاتفين "يا ملقي اسمع اسمع، شعب الأردن ما رح يركع" و"الشعب يريد إسقاط الحكومة". وحمل البعض لافتات كتب على بعضها "مستمرون حتى رحيل الحكومة" و "لن نركع" و"أنا مواطن ولست جهاز صراف آلي" و"معناش" (لا نملك شيئا).
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الأردن.. تاريخ حافل بالاحتجاجات الشعبية ضد رفع الأسعار
واحتلت العاصمة الأردنية عمان المركز الأول عربيا في غلاء المعيشة والثامن والعشرين عالميا، وفقا لدراسة نشرتها مؤخرا مجلة "ذي ايكونومست". وحسب الأرقام الرسمية فقد ارتفع معدل الفقر في الأردن مطلع العام إلى 20 بالمائة، فيما ارتفعت نسبة البطالة إلى 18,5 بالمائة في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.
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الأردن.. تاريخ حافل بالاحتجاجات الشعبية ضد رفع الأسعار
وكانت تظاهرات حاشدة قد اندلعت مطلع عام 2018 بسبب الإجراءات التقشفية للحكومة ورفع أسعار المحروقات والخبز، استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات اقتصادية تمكن المملكة من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار. ونجا الملقي من تصويت على سحب الثقة بحكومته في مجلس النواب على خلفية رفع الأسعار.
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الأردن.. تاريخ حافل بالاحتجاجات الشعبية ضد رفع الأسعار
وللأردن تاريخ حافل في التظاهرات ضد الحكومة، وحتى قبل ثورات "الربيع العربي"، مثلا: اندلعت "انتفاضة الخبز" في معان سنة 1989 ومن ثم انتقلت إلى المدن الأردنية الأخرى. وأدت التظاهرات إلى إقالة الحكومة الأردنية آنذاك برئاسة زيد الرفاعي وإجراء انتخابات برلمانية تعددية وإلغاء قانون الطوارئ الذي كانت تعيشه البلاد منذ سنة 1967.
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الأردن.. تاريخ حافل بالاحتجاجات الشعبية ضد رفع الأسعار
ويستورد الأردن الذي يعاني شحا في المياه والموارد الطبيعية، 98 بالمائة من احتياجاته من الطاقة. ووتقوم الحكومة بين الحين والآخر إلى رفع الضرائب وأسعار الخبز. وتقول الحكومة إنها تسعى من خلال هذه القرارات إلى زيادة إيراداتها الضريبية، وهو ما يؤجج غضب الشارع.
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الأردن.. تاريخ حافل بالاحتجاجات الشعبية ضد رفع الأسعار
وفي تسعينات القرن الماضي اندلعت الكثير من التظاهرات ضد ارتفاع أسعار الخبز والمحروقات، من أبرزها "ثورة الخبز" عام 1996 في الكرك وفي معان ومدن جنوب الأردن بعد أن رفعت حكومة عبد الكريم الكباريتي سعر كيلو الخبز إلى 25 قرشا.
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الأردن.. تاريخ حافل بالاحتجاجات الشعبية ضد رفع الأسعار
في سنة 2007 استمرت التظاهرات أربعة أيام بسبب غلاء الأسعار، وفي سنة 2009 اندلعت أيضا تظاهرات واحتجاجات ضد العنف المفرط من قبل قوات الأمن.
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الأردن.. تاريخ حافل بالاحتجاجات الشعبية ضد رفع الأسعار
ومع بداية "ثورات الربيع العربي" شهدت الأردن تظاهرات حاشدة لعدة أشهر تطالب بالإصلاحات. وفي عام 2012 شهد الأردن اضطرابات استمرت عدة أيام على خلفية إجراءات تقشفية فرضت بطلب من صندوق النقد الدولي تضمنت رفع دعم الوقود. (الصورة من احتجاجات عام 2011).
الكاتب: زمن البدري