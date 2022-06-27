الأردن- قتلى ومئات الجرحى في تسرب غاز بالعقبة

ارتفعت حصيلة حادث تسرب غاز سام إثر سقوط صهريج في ميناء العقبة في جنوب الأردن الإثنين (27 يونيو/حزيران 2022) إلى عشر وفيات وأكثر من 200 جريح، حسبما أفاد وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وقال الوزير فيصل الشبول، وهو أيضاً المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية لوكالة فرانس برس إن "عدد الوفيات جراء تسرب الغاز في ميناء العقبة ارتفع إلى 10 وأكثر من 200 إصابة".

وتوجه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة ووزير داخليته مازن الفراية إلى العقبة للوقوف على تداعيات الحادث، حسب قناة "المملكة" الرسمية. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام إن رئيس الوزراء أوعز بتشكيل فريق تحقيق في ملابسات الحادث برئاسة وزير الداخلية.

وأفادت حصيلة أولية عن مصرع خمسة أشخاص وإصابة 234 آخرين، بحسب الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي. وبحسب مصادر رسمية أردنية، فإن الصهريج المحمل بالغاز السام سقط من باخرة وتم إخلاء الشاطئ الجنوبي للعقبة. وقال السرطاوي في بيان في وقت سابق إنه "وأثناء الأعمال اليومية في ميناء العقبة اليوم (الإثنين)، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله مما أدى إلى تسرب الغاز في الموقع".

من جهته، قال مدير صحة العقبة جمال عبيدات إن "المستشفيات في العقبة ممتلئة، ولا يمكنها استقبال الحالات"، مشيراً إلى أن "حالة المصابين الموجودين في المستشفيات بين المتوسطة والحرجة". ودعا سكان العقبة "للبقاء في بيوتهم وإغلاق الشبابيك من باب الاحتياط"، مشيراً إلى أن "المادة الموجودة في الجو حرجة جداً".

ونشرت القناة على حسابها بموقع تويتر فيديو يوثق لحظات الحادث:



وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن "المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني يتعاملون لغاية هذه اللحظة مع حادثة تسرب الغار في ميناء العقبة".

من جهته، أكد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات توفر مادة الأكسجين في المستشفيات مع تعزيزها بكوادر كافية للتعامل مع حالة تسرب الغاز السام.

ومدينة العقبة هي الميناء البحري الوحيد في المملكة، وتمر عبره معظم واردات الأردن وصادراته، ويُعد أحد الموانئ الرئيسية في منطقة البحر الأحمر.

ع.ح./خ.س. (أ ف ب، د ب أ، رويترز)