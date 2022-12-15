 الأردن ـ احتجاجات على أسعار المحروقات ومقتل رجل أمن في اشتباكات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.12.2022

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الأردن ـ احتجاجات على أسعار المحروقات ومقتل رجل أمن في اشتباكات

قتل ضاب شرطة بمحافظة معان جنوبي الأردن، التي تشهد منذ أيام تحركات احتجاجًا على ارتفاع أسعار المحروقات، بـ"رصاص مخربين" وأُصيب رجلا أمن آخران خلال التعامل مع "أحداث شغب". الاحتجاجات امتدت لمناطق عدة ومرشحة للتوسع.

سيارات الدرك الأردنية - أرشيفية

قالت الشرطة إن نائب مدير شرطة محافظة معان قُتل "إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس (أرشيف)

قال مصدر أمني أردني إن ضابط شرطة كبيرا قُتل الخميس (15/12/2022) في اشتباكات مع محتجين في مدينة معان بجنوب الأردن .

مختارات

وفي بيان قالت الشرطة إن نائب مدير شرطة محافظة معان قُتل "إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في محافظة معان"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

ولم تشر مديرية الأمن العام الأردنية إلى الأسباب وراء أعمال الشغب، غير أن تقارير أوردت أن السبب وراءها ارتفاع اسعار المحروقات. وسبق أن شهدت المدينة اضطرابات مدنية بسبب رفع أسعار الوقود وخفض الدعم.

وذكر شهود أن موكباً طويلاً من العربات المدرعة شوهد يدخل معان، بينما تم إرسال تعزيزات إلى الحي الذي قُتل فيه ضابط الشرطة.

وكان مصدر أمني قد ذكر في وقت سابق أن الضابط تعرض لإطلاق نار من مهاجمين مجهولين أثناء الاشتباكات في منطقة الحسينية في معان. وقال إن أربعة آخرين من رجال الأمن أصيبوا.

وقال شهود إن شباباً اشتبكوا مع الشرطة في عدة أحياء فقيرة بالمدينة وكذلك في مدينة الزرقاء ذات الكثافة السكانية العالية شمال شرقي العاصمة عمان. وأطلقت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع في حي الجبل الأبيض في مدينة الزرقاء لتفريق الاحتجاجات التي اندلعت في ثاني أعلى المدن الأردنية كثافة بالسكان.

كما ذكر شهود أن عشرات الشباب نظموا احتجاجاً في حي الطفايلة في عمان حيث اشتبكت الشرطة مع محتجين كانوا يرددون شعارات مناهضة للحكومة. وقال شهود إن شبابا أشعلوا النار في إطارات سيارات على طريق سريع رئيسي بين العاصمة والبحر الميت، الأمر الذي عرقل حركة المرور.

وفي شمال البلاد قرب الحدود مع سوريا اشتبك شباب مع الشرطة في عدة أحياء في مدينة إربد. وامتدت مناوشات متفرقة إلى بلدات أصغر في المنطقة حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الشباب الذين يرشقونها بالحجارة.

وأصدرت السفارة الأمريكية تحذيراً أمنياً منعت فيه موظفي الحكومة الأمريكية من السفر الشخصي والرسمي إلى جنوب الأردن.

وتصاعد التوتر في معان وعدة مدن أخرى في جنوب الأردن بعد أيام من إضرابات متفرقة نظمها سائقو الشاحنات احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود. وتعهدت الحكومة بالنظر في مطالب المضربين، لكنها قالت إنها دفعت بالفعل أكثر من 500 مليون دينار (700 مليون دولار) للسيطرة على ارتفاع أسعار الوقود هذا العام.

غير أن مسؤولين قالوا إنه من غير الممكن إنفاق المزيد لدعم الأسعار بسبب قيود برنامج إصلاح اقتصادي يدعمه صندوق النقد الدولي.

وأغلقت المتاجر في معان وعدة مدن أردنية أخرى أبوابها يوم الأربعاء تضامنا مع مطالبات للحكومة بخفض أسعار الوقود التي يقول السائقون إن زيادتها كبدتهم خسائر في أعمالهم. وهدد بعض النشطاء المضربين بتنظيم احتجاجات في مدن المحافظات يوم الجمعة.

وشهد الأردن موجة من الاضطرابات المدنية في الماضي بسبب غضب المواطنين من السلطات جراء تدهور مستويات المعيشة والفساد وارتفاع أسعار الوقود.

ع.ح./ع.ج.م. (رويترز، د ب ا)

  • Jordanien Proteste (picture-alliance/AP Photo/R. Adayleh)

    الأردن.. تاريخ حافل بالاحتجاجات الشعبية ضد رفع الأسعار

    قدم رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي اليوم الاثنين (الرابع من يونيو 2018) استقالته على خلفية الاحتجاجات الشعبية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الأسعار. تجددت التظاهرات والتجمعات في الأردن لليوم الخامس على التوالي ضد مشروع القانون الذي ينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية من مداخيل المواطنين.

  • Jordanien Proteste (picture-alliance/Photoshot/M. Abu Ghosh)

    الأردن.. تاريخ حافل بالاحتجاجات الشعبية ضد رفع الأسعار

    وكان نحو خمسة آلاف شخص قد تجمعوا قرب مبنى رئاسة الوزراء الأردنية في عمان وسط إجراءات أمنية مشددة هاتفين "يا ملقي اسمع اسمع، شعب الأردن ما رح يركع" و"الشعب يريد إسقاط الحكومة". وحمل البعض لافتات كتب على بعضها "مستمرون حتى رحيل الحكومة" و "لن نركع" و"أنا مواطن ولست جهاز صراف آلي" و"معناش" (لا نملك شيئا).

  • Jordanien Proteste (picture-alliance/AP Photo/R. Adayleh)

    الأردن.. تاريخ حافل بالاحتجاجات الشعبية ضد رفع الأسعار

    واحتلت العاصمة الأردنية عمان المركز الأول عربيا في غلاء المعيشة والثامن والعشرين عالميا، وفقا لدراسة نشرتها مؤخرا مجلة "ذي ايكونومست". وحسب الأرقام الرسمية فقد ارتفع معدل الفقر في الأردن مطلع العام إلى 20 بالمائة، فيما ارتفعت نسبة البطالة إلى 18,5 بالمائة في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.

  • Jordanien Proteste Brotpreise (picture-alliance/ZUMA Wire/M. Abu Ghosh)

    الأردن.. تاريخ حافل بالاحتجاجات الشعبية ضد رفع الأسعار

    وكانت تظاهرات حاشدة قد اندلعت مطلع عام 2018 بسبب الإجراءات التقشفية للحكومة ورفع أسعار المحروقات والخبز، استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات اقتصادية تمكن المملكة من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار. ونجا الملقي من تصويت على سحب الثقة بحكومته في مجلس النواب على خلفية رفع الأسعار.

  • Jordanien Proteste (picture-alliance/dpa)

    الأردن.. تاريخ حافل بالاحتجاجات الشعبية ضد رفع الأسعار

    وللأردن تاريخ حافل في التظاهرات ضد الحكومة، وحتى قبل ثورات "الربيع العربي"، مثلا: اندلعت "انتفاضة الخبز" في معان سنة 1989 ومن ثم انتقلت إلى المدن الأردنية الأخرى. وأدت التظاهرات إلى إقالة الحكومة الأردنية آنذاك برئاسة زيد الرفاعي وإجراء انتخابات برلمانية تعددية وإلغاء قانون الطوارئ الذي كانت تعيشه البلاد منذ سنة 1967.

  • Jordanien Brotpreise (Getty Images/AFP/K. Mazraawi)

    الأردن.. تاريخ حافل بالاحتجاجات الشعبية ضد رفع الأسعار

    ويستورد الأردن الذي يعاني شحا في المياه والموارد الطبيعية، 98 بالمائة من احتياجاته من الطاقة. ووتقوم الحكومة بين الحين والآخر إلى رفع الضرائب وأسعار الخبز. وتقول الحكومة إنها تسعى من خلال هذه القرارات إلى زيادة إيراداتها الضريبية، وهو ما يؤجج غضب الشارع.

  • Jordanien Proteste Brotpreise (picture-alliance/ZUMA Wire/M. Abu Ghosh)

    الأردن.. تاريخ حافل بالاحتجاجات الشعبية ضد رفع الأسعار

    وفي تسعينات القرن الماضي اندلعت الكثير من التظاهرات ضد ارتفاع أسعار الخبز والمحروقات، من أبرزها "ثورة الخبز" عام 1996 في الكرك وفي معان ومدن جنوب الأردن بعد أن رفعت حكومة عبد الكريم الكباريتي سعر كيلو الخبز إلى 25 قرشا.

  • Jordanien Proteste (picture-alliance/dpa/J. Nasrallah)

    الأردن.. تاريخ حافل بالاحتجاجات الشعبية ضد رفع الأسعار

    في سنة 2007 استمرت التظاهرات أربعة أيام بسبب غلاء الأسعار، وفي سنة 2009 اندلعت أيضا تظاهرات واحتجاجات ضد العنف المفرط من قبل قوات الأمن.

  • Jordanien Proteste (picture-alliance/dpa)

    الأردن.. تاريخ حافل بالاحتجاجات الشعبية ضد رفع الأسعار

    ومع بداية "ثورات الربيع العربي" شهدت الأردن تظاهرات حاشدة لعدة أشهر تطالب بالإصلاحات. وفي عام 2012 شهد الأردن اضطرابات استمرت عدة أيام على خلفية إجراءات تقشفية فرضت بطلب من صندوق النقد الدولي تضمنت رفع دعم الوقود. (الصورة من احتجاجات عام 2011).

    الكاتب: زمن البدري