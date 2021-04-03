 الأردن- تضامن دولي مع الملك والجيش ينفي اعتقال الأمير حمزة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.04.2021

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الأردن- تضامن دولي مع الملك والجيش ينفي اعتقال الأمير حمزة

نفت قيادة الجيش الأردني اعتقال الأمير حمزة، مؤكدة أنه "طلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن"، وذلك في إطار تحقيقات أسفرت عن اعتقال الشريف حسن بن زيد، ورئيس الديوان الملكي السابق وآخرين لأسبابٍ أمنية.

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أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي في ساعة متأخرة مساء السبت (الثالث من إبريل/ نيسان 2021) أنّ الأخ غير الشقيق للملك الأردني، الأمير حمزة، "طُلب منه التوقف عن تحركات تُوظف لاستهداف" أمن الأردن.

وأكد الحنيطي، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا، "عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال" ولي العهد السابق، ولكنه أوضح أنّه "طٌلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره".

الأمير حمزة الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، وولي عهده السابق

الأمير حمزة الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، وولي عهده السابق

وذكر الجيش في بيان بث على وكالة الأنباء الأردنية أنّ هذا جاء "في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون".

وأكد الحنيطي أن كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها، مثلما أكد أن لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار. وقال إن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح.

وأعلن مصدر أمني أردني مساء السبت، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية، أنّه "بعد متابعة أمنيّة حثيثة، تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسباب أمنيّة". وأضاف المصدر أنّ "التحقيق في الموضوع جارٍ"، دون مزيد من التفاصيل.

وقال مصدران مطلعان على الوضع لرويترز إن قوات الأمن وصلت إلى منزل الأمير حمزة وبدأت تحقيقا. وأضافا أنه لم يتم القبض عليه. كما أكد مصدر رسمي لوكالة الأنباء الأردنية أن الأمير حمزة "ليس قيد الإقامة المنزلية ولا موقوفا". وقال أشخاص مطلعون إن الأمر ربما يتعلق بمؤامرة لزعزعة استقرار الأردن الحليف الرئيسي للولايات المتحدة.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكيّة قد نقلت في وقت سابق السبت عن مسؤول في الاستخبارات الأمريكيّة لم تُسمّه، أنّ السلطات الأردنيّة وضعت الأمير حمزة بن الحسين قيد الإقامة الجبريّة واعتقلت نحو 20 مسؤولا أردنيا على أثر "تهديدٍ لاستقرار البلد"، بحسب ما نقلت فرانس برس. 

الأمير حمزة يتكلم في فيديو

وفي تسجيل مصور اليوم السبت قال الأمير حمزة إنه قيد الإقامة الجبرية وإنه طُلب منه البقاء في المنزل وعدم الاتصال بأي شخص.
وقال حمزة في التسجيل المصور الذي نقله محاميه لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إنه لم يكن ضمن أي مؤامرة أجنبية وندد بنظام الحكم ووصفه بأنه فاسد. وأضاف أن ما حدث يمثل منعطفا حزينا ومؤسفا للغاية.
يذكر أن الملك عبد الله أبعد الأمير حمزة من منصب ولي العهد عام 2004، وعين بدلا عنه الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وليا العهد، في خطوة عززت قبضته على السلطة.

ردود فعل وتضامن مع القيادة الأردنية

وسارع عدد من الدول إلى إعلان التضامن مع القيادة الأردنية. فقد قالت الخارجية الأمريكية إن العاهل الأردني الملك عبد الله "شريك رئيسي" للولايات المتحدة وله "كامل دعمنا".

وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن المجلس يقف مع الأردن وكل الإجراءات التي يتخذها لحفظ الأمن والاستقرار.

وأكد الديوان الملكي السعودي في بيان وقوف السعودية مع الأردن ومساندتها الكاملة "بكل إمكاناتها لكل ما يتخذه" الملك عبدالله الثاني وولي عهده "من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما".

من جانبه أعرب المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي عن تضامن مصر الكامل ودعمها للمملكة الأردنية الهاشمية وقياداتها الممثلة في العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وذلك في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد أي محاولات للنيل منها. وشدد المتحدث باسم الرئاسة في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن أمن واستقرار الأردن هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.

وعبر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عن دعمه للعاهل الأردني "وتأييده التام ومساندته الكاملة لكل القرارات والإجراءات التي يتخذها" الملك عبد الله الثاني.

وأكدت الحكومة العراقيّة وقوفها إلى جانب المملكة الأُردنيّةِ الهاشميّة، بقيادةِ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في أيّ خطواتٍ تُتَخَذ للحفاظ على أمنِ وإستقرار البلاد..، بحسب بيان للخارجية العراقية.

ع.ج.م/ص.ش (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

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