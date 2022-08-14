 الأرجنتين: كبير طهاة وحديقته للخضراوات | العولمة 3000 | DW | 20.08.2022

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العولمة 3000

الأرجنتين: كبير طهاة وحديقته للخضراوات

لفترة طويلة والأرجنتين تعاني من أزمة اقتصادية. التضخم مرتفع والفقر آخذ في الازدياد. لذا قرر كبير الطهاة مارتن لوكيش/ Martín Lukesch فعل شيء حيال الجوع وأسس حوض خضراوات مجتمعي. هنا يمكن للناس، بقليل من المال، المساعدة وأخذ جزء من الحصاد معهم.

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