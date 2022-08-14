الأرجنتين: كبير طهاة وحديقته للخضراوات

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لفترة طويلة والأرجنتين تعاني من أزمة اقتصادية. التضخم مرتفع والفقر آخذ في الازدياد. لذا قرر كبير الطهاة مارتن لوكيش/ Martín Lukesch فعل شيء حيال الجوع وأسس حوض خضراوات مجتمعي. هنا يمكن للناس، بقليل من المال، المساعدة وأخذ جزء من الحصاد معهم.
تستضيف ألمانيا قمة مجموعة الدول الصناعية السبع أواخر يونيو/ حزيران الجاري، فما الذي تعنيه القمة؟ وما هي أبرز المجالات التي تركز عليها. إليك أبرز المعلومات عن المجموعة عبر هذا الموضوع.
الجوع والفقر والتغير المناخي وحرب أوكرانيا وتبعاتها؛ ملفات على طاولة قمة السبع الكبار في ألمانيا في انتظار النقاش والتوصل إلى حلول، وهو ما سيحدد دور ألمانيا القيادي ويضع المستشار شولتس أمام أول اختبار، فهل ينجح في ذلك؟
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