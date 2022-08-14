الأرجنتين: كبير طهاة وحديقته للخضراوات

قمة مجموعة السبع.. اختبار للمستشار شولتس ولدور ألمانيا القيادي

الجوع والفقر والتغير المناخي وحرب أوكرانيا وتبعاتها؛ ملفات على طاولة قمة السبع الكبار في ألمانيا في انتظار النقاش والتوصل إلى حلول، وهو ما سيحدد دور ألمانيا القيادي ويضع المستشار شولتس أمام أول اختبار، فهل ينجح في ذلك؟