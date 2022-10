الأرجنتين - عودة الجاغوار

Die Tierwelt ist zurück: In den Feuchtgebieten von Esteros del Ibera sind Jaguare, Sumpfhirsche, Tapire, Riesenotter und Ameisenbären seit den 1970er Jahren ausgestorben, nachdem Bauern und Jäger diese seltenen Tiere ausgerottet hatten. In den 1990er Jahren entdeckte der amerikanische Millionär Douglas Tompkins ein riesiges Sumpfgebiet im Norden Argentiniens, kaufte es und begann mit der Wiederherstellung. Seine Idee war: Natur Natur sein lassen. Und die Idee funktionierte. Die Wiederansiedlung von Jaguaren ist eines der großen Projekte in Südamerika, doch die Wiedereinführung dieses Lebens ist nicht ganz ohne Hürden. Naturliebhaber stoßen auf Misstrauen der lokalen Bevölkerung und stellen die Absicht des amerikanischen Investors in Frage. Aber am Ende war seine Idee erfolgreich und half, die Entwaldung und Umweltzerstörung zu bekämpfen.Die Tierwelt ist zurückgekehrt und auch die Einheimischen beginnen vom Tourismus zu profitieren.