الأرجنتين تقسو على إيطاليا بثلاثية وتحرز كأس الأبطال

توج منتخب الأرجنتين بلقب كأس الأبطال (فيناليسيما 2022)، عقب فوزه الكبير 3 / صفر على منتخب إيطاليا، اليوم الأربعاء (الأول من حزيران/ يونيو 2022)، على ملعب (ويمبلي) العريق في العاصمة البريطانية لندن.

وجمعت مباراة كأس فيناليسيما 2022 بين المنتخب الأرجنتيني، بطل كأس أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) العام الماضي، ومنتخب إيطاليا، حامل لقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) التي أقيمت العام الماضي أيضا.

وسيطر المنتخب الأرجنتيني على معظم فترات المباراة، حيث كان بإمكانه تسجيل المزيد من الأهداف، لولا سوء الحظ الذي صادف نجومه في أكثر من فرصة، ليبرهن عن جاهزيته من الآن للمشاركة في كأس العالم.

في المقابل، بدا المنتخب الإيطالي باهتا للغاية وظهر لاعبوه بعيدين تماما عن مستواهم المعتاد، ليثير قلق جماهيره قبل لقائه المرتقب مع ضيفه المنتخب الألماني يوم السبت القادم في مستهل مباريات المنتخبين بالمجموعة الثالثة للقسم الأول من مرحلة المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

بدا المنتخب الإيطالي باهتا للغاية وظهر لاعبوه بعيدين تماما عن مستواهم المعتاد

وافتتح لاوتارو مارتينيز التسجيل لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 28 بعد تمريرة رائعة من الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، فيما أضاف آنخيل دي ماريا الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، من صناعة مارتينيز.

واختتم (البديل) باولو ديبالا مهرجان الأهداف الأرجنتينية، بعدما أحرز الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة (الأخيرة) من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وتعد هذه هي النسخة الثالثة من كأس فيناليسيما، التي تجرى بين بطلي كأسي أمريكا الجنوبية والأمم الأوروبية.

وانطلقت النسخة الأولى للبطولة عام 1984، وتوج بها المنتخب الفرنسي، بطل أوروبا آنذاك على حساب منتخب أوروغواي، حامل لقب كوبا أمريكا، بعدما تغلب عليه 2 / صفر.

أما النسخة الثانية، فأقيمت عام 1993، حيث فاز منتخب الأرجنتين، بطل كوبا أميركا عام 1991، بركلات الترجيح على نظيره الدنماركي، بطل أوروبا عام 1992، عقب تعادلهما 1/1.

وبينما عجز منتخب إيطاليا عن التأهل لكأس العالم، المقررة في قطر العام الجاري، للنسخة الثانية على التوالي، بعدما فشل في اجتياز التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022، فإن المنتخب الأرجنتيني يشارك في البطولة التي تقام ما بين شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر من العام الجاري، والأمل يحدوه في الفوز باللقب للمرة الثالثة، بعدما أحرز الكأس عامي 1978 بالأرجنتين و1986 في المكسيك.

دي ماريا سجل الهدف الثاني لمنتخب الأرجنتين

ويأتي هذا الفوز، ليكتسب منتخب الأرجنتين قوة دفع لا بأس بها قبل مشاركته في المونديال، حيث أوقعته قرعة مرحلة المجموعات بالبطولة في المجموعة الثالثة، التي تضم منتخبات المملكة العربية السعودية والمكسيك وبولندا.

وبهذا الانتصار، واصل منتخب الأرجنتين تفوقه على نظيره الإيطالي للمباراة الرابعة على التوالي، حيث يرجع آخر فوز للمنتخب الأزرق على نظيره اللاتيني إلى عام 1987.

كما منح هذا الفوز الانتصار الأول للأرجنتين على ملعب ويمبلي، لينهي سلسلة عدم الفوز على هذا الملعب، التي استمرت في لقاءاته الستة التي خاضها عليه.

أ.ح/ف.ي (د ب أ، رويترز)