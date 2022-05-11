الأرجنتين تقدم نفسها كمورد بديل للمواد الغذائية والطاقة لألمانيا

قال الرئيس الأرجنتيني البرتو فيرنانديز في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين اليوم الأربعاء (11 مايو/أيار 2022) إن " الأرجنتين منتج كبير للمواد الغذائية والطاقة" منوها إلى أن بلاده تمتلك ثاني أكبر احتياطي من الغازغير التقليدي الذي يمكن بيعه في صورة غاز مسال. وأضاف" لدينا الكثير لنقدمه".

وأوضح فيرنانديز أن بلاده تمضي قدما في سلسلة مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق، "وهذه كلها فرص لتوريد الطاقة إلى مناطق أخرى من العالم".

واستطرد الرئيس الأرجنتيني أن " ألمانيا لها تاريخ طويل من الاستثمارات في الأرجنتين ويمكنها الاعتماد علينا".

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وحذر المستشار الألماني والرئيس الأرجنتيني من امتداد تداعيات الحرب في أوكرانيا إلى أبعد من حدود أوروبا، وطالب الزعيمان بوقف الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وفي أعقاب محادثات مع فيرنانديز، قال شولتس "إنها حرب لها عواقب للعالم بأسره"، مشيرا إلى وجود ارتفاع في أسعار الطاقة والمواد الغذائية حاليا.

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ)