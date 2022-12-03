الأرجنتين تضع حداً لحلم كرواتيا وتصعد إلى نهائي مونديال قطر

تأهل المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه ليونيل ميسي إلى نهائي مونديال قطر 2022 بفوزه على نظيره الكرواتي 3 /صفر اليوم الثلاثاء على استاد لوسيل في حضور حوالي 89 ألف مشجع في المربع الذهبي لكأس العالم.

وتقدم ميسي بهدف للمنتخب الأرجنتيني من ضربة جزاء في الدقيقة 34 ليقتسم صدارة قائمة الهدافين مع النجم الفرنسي كيليان مبابي برصيد خمسة أهداف لكل منهما.

وقبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول أحرز جوليان ألفاريز الهدف الثاني للتانغو، ليرفع رصيده إلى ثلاثة أهداف في مونديال قطر. وفي الشوط الثاني أحرز ألفاريز الهدف الثاني له والثالث للتانجو في الدقيقة 69 بعد مجهود فردي رائع من ميسي، ليرفع رصيده إلى أربعة أهداف في مونديال قطر.

إنجاز جديد لميسي

وأصبح ليونيل ميسي الهداف التاريخي للمنتخب الارجنتيني في كأس العالم لكرة القدم بعد تسجيله الهدف رقم 11 في تاريخ مشاركاته في المونديال.

وبدأ ميسي المباراة متعادلاً مع الأسطورة جابريل باتيستوتا برصيد عشرة أهداف لكل منهما، لكنه سجل هدفه الخامس في مونديال قطر ليقتسم صدارة قائمة الهدافين مع النجم الفرنسي كيليان مبابي برصيد خمسة أهداف لكل منهما، ويتجاوز إنجاز باتيستوتا.

وأحرز باتيستوتا أهدافه العشرة مع المنتخب الأرجنتيني خلال 12 مباراة فقط بالمونديال بينما احتاج ميسي إلى 25 مباراة لتحطيم هذا الرقم القياسي. كما يشارك ميسي في كأس العالم للمرة الخامسة وهو الرقم القياسي الذي يقتسمه مع عدد من اللاعبين، لكن دون أن ينجح أي لاعب في تجاوزه.

وبات ميسي على أعتاب الانفراد بالرقم القياسي لعدد المباريات التي يشارك بها في كأس العالم حينما يخوض المباراة النهائية للمونديال في مواجهة

الفائز من مواجهة المغرب وفرنسا، حيث ستكون المباراة رقم 26 في تاريخه في كأس العالم.

وبات ميسي على أعتاب الانفراد بالرقم القياسي لعدد المباريات التي يشارك بها في كأس العالم

بداية حذرة

بدأ المنتخبان المباراة بشكل حذر، حيث لم تشهد الدقائق الخمس الأولى من المباراة أي هجمات خطيرة على مرمى كل من إيمليانو مارتينيز حارس

الأرجنتين أو دومينيك ليفاكوفيتش حارس كرواتيا.

وتسلح المنتخب الكرواتي بقائده المخضرم لوكا مودريتش في وسط الملعب إلى جانب الثنائي مارسيلو بروزوفيتش وماتيا كوفاسيتش في مواجهة نجم وقائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، فيما تواجد الثنائي رودريجو دي بول ولياندرو باريديس في خط وسط الأرجنتين بمساندة من إنزو فيرنانديز.

واستحوذ المنتخب الكرواتي على الكرة، لكن دون تشكيل خطورة على مرمى مارتينيز، بيد أنه حرم المنتخب الأرجنتيني من تجاوز منطقة وسط الملعب، مع إخضاع ميسي لرقابة لصيقة.

وبدأ المنتخب الأرجنتيني في التحرر من السيطرة الكرواتية، وتحرك ميسي محاولا تمرير الكرات البينية الخطيرة للمهاجم جوليان ألفاريز، الذي كان

هو الأخر خاضعا لرقابة لصيقة من ثنائي دفاع كرواتيا بوسكو جفاريدول وديان لوفرين.

وجاء أول تهديد حقيقي من الأرجنتين في المباراة مع حلول الدقيقة 24، حينما سدد إنزو فيرنانديز كرة من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس ليفاكوفيتش تصدى لها وأبعد الخطر عن مرمى فريقه.

وفي الدقيقة 31 احتسب الحكم ضربة جزاء للمنتخب الأرجنتيني، بعد عرقلة تعرض لها ألفاريز داخل منطقة الجزاء من الحارس ليفاكوفيتش.

ونجح ميسي في تسجيل ضربة الجزاء بنجاح في شباك ليفاكوفيتش في الدقيقة 34، حيث سدد الكرة في الزاوية اليسرى للمرمى الكرواتي.

ونجح المنتخب الأرجنتيني في تسجيل الهدف الثاني عن طريق ألفاريز، بعد مجهود فردي من منتصف الملعب، حيث انطلق بالكرة وتجاوز أكثر من لاعب كرواتي، ليجد نفسه في مواجهة ليفاكوفيتش ويضع الكرة في شباكه في الدقيقة 39.

وتصدى ليفاكوفيتش لضربة رأس من ألفاريز في الدقيقة 41، ليمنع فرصة هدف ثالث محقق للمنتخب الأرجنتيني.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليعلن الحكم نهايته بتقدم الأرجنتين 2 / صفر.

شوط ثان أكثر حيوية

ومع بداية الشوط الثاني، حاول المنتخب الأرجنتيني تعزيز تقدمه بهدف ثالث، وسدد لاعبه لياندرو باريديس كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن

الحارس ليفاكوفيتش أمسك بها في الدقيقة 48.

وأنقذ ليفاكوفيتش فرصة أخرى خطيرة للأرجنتين في الدقيقة 57، بعدما تسلم ميسي كرة على حدود منطقة الجزاء، وراوغ المدافع ديان لوفرين قبل أن يسدد كرة تصدى لها الحارس الكرواتي بصعوبة.

وبمرور الوقت استعاد المنتخب الكرواتي حيويته، خاصة مع نزول اثنين من المهاجمين في الشوط الثاني وهما نيكولا فلاسيتش وميسلاف أورسيتش، ليصبح الفريق أكثر شراسة على المستوى الهجومي، وحاول تهديد مرمى مارتينيز في أكثر من مناسبة.

وفي الدقيقة 69 نجح المنتخب الأرجنتيني في تسجيل الهدف الثالث، بعد مجهود أكثر من رائع من ميسي الذي تسلم الكرة من الجهة اليمنى لينطلق بها نحو منطقة الجزاء وسط رقابة لصيقة من جفاريدول مدافع كرواتيا، لكنه نجح في مراوغته ودخول منطقة الجزاء ولعب كرة عرضية زاحفة لألفاريز الذي أسكنها في الشباك بسهولة.

وسدد ميسلاف أورسيتش مهاجم المنتخب الكرواتي كرة من الجهة اليمنى لمرمى مارتينيز، محاولا خداع الأخير، إلا أن كرته مرت إلى جوار القائم الأيسر في الدقيقة .78

وفي الدقيقة 82 سدد أليكسيس ماك ليستر لاعب المنتخب الأرجنتيني كرة زاحفة، لكنها مرت إلى جوار القائم الأيسر للحارس ليفاكوفيتش. وأمسك الحارس مارتينيز بتسديدة قوية من لوفرو ماير لاعب منتخب كرواتيا، حيث سدد الأخير كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 88.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الأرجنتين على كرواتيا 3 / صفر.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)