الأرجنتين: الممرضات يطالبن برفع المرتبات

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
تطالب الممرضات في الأرجنتين برفع مرتباتهن. فهن من القلائل اللاتي قمن بأعمال مهنية كثيرة وخطرة في أثناء الوباء. فالممرضات المدربات اللواتي يتمتعن بخبرة مهنية طويلة لا يكسبن أكثر من 600 يورو شهريا.
بعد سلسلة تقارير أشارت إلى وجود إهمال في رعاية أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا قبل وفاته في 2020، أعلن في الأرجنتين عن محاكمة ثمانية من أفراد الطاقم الطبي للنجم الشهير، فما العقوبة التي تنتظرهم في حال الإدانة؟
تخشى منظمة الصحة العالمية من انتشار جدري القرود خاصة في البلدان التي لا تعد موطناً رئيسياً للمرض، ما جعل المنظمة تصف الانتشار غير المألوف للمرض بأنه ربما يكون مجرد "قمة جبل الجليد".
حذرت منظمة الصحة العالمية من مخاطر قواعد مكافحة كورونا على الأطفال المبتسرين وفرص بقائهم على قيد الحياة. وفيما يتواصل تناول اللقاح، ستناقش المنظمة لقاح أسترازينيكا، بينما ارتفع عدد المصابين في العالم لـ 120.2 مليون شخص.
أعلنت أوكرانيا وتركيا تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود لمدة 120 يوما، في خطوة قوبلت بترحيب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. انخفاض الشحنات من أوكرانيا عقب الغزو الروسي، كان أحد أسباب أزمة أسعار الغذاء العالمية.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول