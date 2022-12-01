 الأرجنتين: الممرضات يطالبن برفع المرتبات | DW الأخبار | DW | 22.12.2022

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DW الأخبار

الأرجنتين: الممرضات يطالبن برفع المرتبات

تطالب الممرضات في الأرجنتين برفع مرتباتهن. فهن من القلائل اللاتي قمن بأعمال مهنية كثيرة وخطرة في أثناء الوباء. فالممرضات المدربات اللواتي يتمتعن بخبرة مهنية طويلة لا يكسبن أكثر من 600 يورو شهريا.

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