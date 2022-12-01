الأرجنتين: الممرضات يطالبن برفع المرتبات

محاكمة ثمانية من أفرد الطاقم الطبي لمارادونا بتهمة القتل غير العمد

بعد سلسلة تقارير أشارت إلى وجود إهمال في رعاية أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا قبل وفاته في 2020، أعلن في الأرجنتين عن محاكمة ثمانية من أفراد الطاقم الطبي للنجم الشهير، فما العقوبة التي تنتظرهم في حال الإدانة؟