الأرجنتين: تضخم وتفاقم الفقر

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الأرجنتين لديها واحد من أعلى معدلات التضخم في العالم. على الرغم من تجميد العديد من أسعار المواد الغذائية، إلا أن الناس تعاني من غلاء الأسعار خصوصا الفقراء.
كغيره من جل دول العالم، يعاني المغرب من ارتفاع التضخم بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية، لكن التأثير بات بالغا خصوصا أن غلاء الأسعار مؤخراً مسّ سلعاً رئيسية بشكل غير مسبوق خلال الحرب. فكيف تتعامل حكومة عزيز أخنوش مع ذلك؟
نفذ نقابيون في الرباط ومدن مغربية أخرى وقفات احتجاجية ضد الغلاء الذي شهدته مواد استهلاكية في الآونة الأخيرة، رغم منع السلطات الاحتجاج في شكل مسيرات، بررت السلطات منعها بسريان حالة الطوارئ الصحية في البلاد.
تعرض الاقتصاد المصري لضغوط شديدة خلال العام المنصرم مع انخفاض قيمة الجنيه وشُحّ العملات الأجنبية وارتفاع التضخم. بيد أن محللين يرون وجود أخطاء سياسية أدت إلى هذا الوضع الاقتصادي القاتم.
الأسعار المتزايدة بسبب التضخم في ألمانيا لها تأثير مباشر على جيب المواطنين، لكن هناك تأثير غير مباشر قد يغفل عنه كثيرون وهو تأثير يطال الصحة. فكيف وصل تأثير غلاء الأسعار إلى صحة الناس؟
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