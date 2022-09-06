 الأرجنتين: تضخم وتفاقم الفقر | العولمة 3000 | DW | 04.03.2023

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العولمة 3000

الأرجنتين: تضخم وتفاقم الفقر

الأرجنتين لديها واحد من أعلى معدلات التضخم في العالم. على الرغم من تجميد العديد من أسعار المواد الغذائية، إلا أن الناس تعاني من غلاء  الأسعار خصوصا الفقراء‫.‬

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