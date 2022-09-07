 الأراضي الخثية كمخازن ضخمة للكربون | صنع في ألمانيا | DW | 14.09.2022

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صنع في ألمانيا

الأراضي الخثية كمخازن ضخمة للكربون

أراضي الخث هي أحواض تخزين كربون ذات قيمة، ولكن تم تجفيف معظمها لاستخراج الخث أو الاستخدام الزراعي. اليوم يمكن للمزارعين الذين دمروها من قبل إنقاذ هذه الأرضي.

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