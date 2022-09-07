الأراضي الخثية كمخازن ضخمة للكربون

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أراضي الخث هي أحواض تخزين كربون ذات قيمة، ولكن تم تجفيف معظمها لاستخراج الخث أو الاستخدام الزراعي. اليوم يمكن للمزارعين الذين دمروها من قبل إنقاذ هذه الأرضي.
يميل كثير من الأشخاص لاقتناء نباتات منزلية بهدف تزيين الغرف باللون الأخضر، غير أن بعض النباتات الداخلية ليست مجرد زينة. وإنما تعمل هذه النباتات وفقا لنوعها وحجمها، على تنقية هواء الغرف وترطيبها.
في خطوة متقدمة نحو الأمن الغذائي في الفضاء، تمكن علماء من زرع نباتات في تربة مأخوذة من سطح القمر بنجاح ما يعزز آمال الحلم الذي يراود الكثيرين بإمكانية العيش في الفضاء وجعله حقيقة في يوم من الأيام.
بعد الماء يعد الشاي من أكثر المشروبات استهلاكا في العالم. والآن هناك توجه نحو إنتاج الشاي المستدام. شاي خالٍ من مبيدات الحشرات يُزرع في ظروف عمل عادلة وبطريقة محايدة مناخياً.
مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر المناخ في منتجع شرم الشيخ بمصر، يواصل مغردون ومدونون الحديث عن عمليات مكثفة لقطع الأشجار وإزالة للمساحات الخضراء في القاهرة ومدن أخرى. فما حقيقة ذلك؟ وما هو رد الجهات الحكومية؟
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