الأراضي الخثية كمخازن ضخمة للكربون

دراسة: نجاح زراعة نبات في تربة مجلوبة من القمر

في خطوة متقدمة نحو الأمن الغذائي في الفضاء، تمكن علماء من زرع نباتات في تربة مأخوذة من سطح القمر بنجاح ما يعزز آمال الحلم الذي يراود الكثيرين بإمكانية العيش في الفضاء وجعله حقيقة في يوم من الأيام.