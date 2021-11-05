الأدوية الأوروبية تجيز استخدام لقاح بيونتيك للأطفال فوق 5 سنوات

أجازت الوكالة الأوروبية للأدوية EMA اليوم الخميس (25 نوفمبر/ تشرين الثاني) على إعطاء لقاح فايزر/بيونتيك للأطفال الذين في سنّ الخامسة وأكبر. وبعد مراجعة الخبراء البيانات المتعلقة بمخاطر اللقاح وفعاليته لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما منذ نحو شهرين تم إجازة استخدام لقاح "فايزر ـ بيونتيك" المضاد لكورونا للأطفال بين 5 و11 عاما.

وأكدت هيئة إدارة اللقاحات أنه وفقاً للدراسات، فإن اللقاح آمن وفعال. حتى الآن، لم يتم الكشف عن أي آثار جانبية خطيرة في أحسن الأحوال ردود فعل خفيفة مثل الحمى، والألم في موقع الحقنة، والتعب أو الصداع.

وإذا كان بإمكان خبراء الوكالة إعطاء الضوء الأخضر، لا يزال يتعين على المفوضية الأوروبية إعطاء موافقة رسمية، ولكن هذا يعتبر إجراء شكليا. وسيحصل الأطفال الذين يبلغون من العمر خمسة أعوام فأكثر على ثلث الجرعة التي يحصل عليها البالغون من لقاح فايزر، تليها جرعة ثانية بعد ثلاثة أسابيع.

وفي أوروبا، لم تتم الموافقة حتى الآن إلا على لقاح فايزر/بيونتيك للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما فما فوق.ولكن في إسرائيل والولايات المتحدة، يمكن تطعيم الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم خمس سنوات به.

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من جهتها تعتزم لجنة التطعيم الدائمة في ألمانيا (ستيكو) تقديم توصياتها بشأن تطعيم الأطفال من سن 5 أعوام حتى 11 عاما، بحلول الشهر المقبل.

وقال رئيس اللجنة، توماس ميرتنز، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة أمس الأربعاء: "هدفنا اتمام هذه التوصيات بحلول نهاية كانون أول/ديسمبر المقبل، إذا أمكن مع بدء تسليم اللقاحات الخاصة بالأطفال للولايات"، موضحا أن اللجنة تعمل على صياغة هذه التوصيات حاليا.

وكان وزير الصحة الألماني أعلن مؤخرا أنه من المقرر توفير 2,4 مليون جرعة من لقاح "بيونتيك/ فايزر" المضاد لكورونا للأطفال بداية من عمر الخامسة بحلول الشهر المقبل، مضيفا أن وكالة الأدوية الأوروبية ستصدر موافقتها على الأرجح هذا الأسبوع. وأشار الوزير إلى أن الولايات ستحصل على الشحنة الأولى المخصصة للأطفال بحلول 20 كانون أول/ديسمبر المقبل.

وتأخذ لجنة التطعيم الدائمة في اعتبارها أيضا البيانات الخاصة بالمضاعفات النادرة للتطعيم من البلدان الأخرى كأساس لتوصياتها. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، يُجرى تطعيم الأطفال الصغار بجرعات أقل من الجرعات التي يتلقاها الكبار منذ تشرين ثان/نوفمبر الجاري. وبحسب بيانات الحكومة الأمريكية، تم حتى الآن تطعيم 2,6 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما. ورغم ذلك، لا يُنظر إلى الوضع أو الحالة الصحية للأطفال في الولايات المتحدة على أنها قابلة للمقارنة المتكافئة مع ألمانيا.

ع.أ.ج/ و ب (د ب ا)