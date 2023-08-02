الأدرياتيكي يبتلع سواحل ألبانيا

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ارتفاع منسوب البحر الأدرياتيكي يتسبب في تآكل سواحل ألبانيا.
عبرت الحكومة الألمانية عن قلقها البالغ حيال التطورات السياسية في تونس متحدثة عن "تآكل الهياكل الديمقراطية" فيه. ويأتي ذلك بعد توسيع السلطات التونسية حملة توقيفاتها في صفوف حركة النهضة منذ توقيف رئيسها راشد الغنوشي.
الحر والجفاف الذي تشهده أوروبا هذا الصيف يعد الأشد منذ 500 عاما. إذ أدى إلى انخفاض كبير في منسوب مياه الأنهار الرئيسية، وقد يؤدي التغير المناخي إلى تفاقم ذلك. فكيف يمكن أن تعود الحياة من جديد إلى الأنهار والبحيرات؟
بعد أيام من توقيفه، أودع رئيس حزب حركة النهضة التونسي راشد الغنوشي السجن، في قرار اعتبره حزبه "ظالمًا وسياسيًا بامتياز"، فيما رفضت تونس الانتقادات الدولية لاعتقاله وقالت إنها "تشكّل تدخلًا مرفوضًا في الشأن الداخلي".
تثير حادثة تحرش مئات الفتيان "المنحدرين من شمال إفريقيا" بنساء في منتجع سياحي إيطالي جدلاً واسعاً، خصوصاً وأنها جاءت في إطار حفلات باسم إفريقيا. وتعيد الحادثة إلى الأذهان أحداث رأس السنة 2016 في مدينة كولونيا الألمانية.
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