 الأدرياتيكي يبتلع سواحل ألبانيا | DW الأخبار | DW | 03.08.2023

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DW الأخبار

الأدرياتيكي يبتلع سواحل ألبانيا

ارتفاع منسوب البحر الأدرياتيكي يتسبب في تآكل سواحل ألبانيا.

المزيد من المركز الإعلامي

With the headquarters of the ruling party burning in the back, supporters of mutinous soldiers demonstrate in Niamey, Niger, Thursday, July 27 2023. Governing bodies in Africa condemned what they characterized as a coup attempt Wednesday against Niger's President Mohamed Bazoum, after members of the presidential guard declared they had seized power in a coup over the West African country's deteriorating security situation. (AP Photo/Fatahoulaye Hassane Midou)

فرنسا تتولى تسيير رحلات جوية لإجلاء رعايا الاتحاد الأوروبي من النيجر 02.08.2023

تقول أوكرانيا إنها استعادت أكثر من 240 كيلومترًا مربعًا إجمالاً ، لكنها لم تحقق اختراق كبير.

كيف يتقدم الهجوم المضاد في أوكرانيا؟ 01.08.2023

Titel: New Ukraine recruits face dangerous mission Bildbeschreibung: New recruits practice storming trenches. Herkunft: DW Ort: Undisclosed location in Ukraine Sendedatum: 01.08.2023 Schlagwörter: Ukraine-Krieg, Ausbildung, Training, Rekruten,

وقت تدريب قليل للمجندين الأوكرانيين قبل الدفع بهم للقتال 01.08.2023

School shootings: Texas tries to boost security in schools Bildbeschreibung: Sami Baig, a Texas high-school student and member of the student-led March for Our Lives advocacy group fighting for better gun laws. Herkunft: DW Ort: Houston, Texas, USA Sendedatum: 01.08.2023 Schlagwörter: USA Waffen, Waffengesetze, Amoklauf, Schulsicherheit, Texas

عام مدرسي جديد في أمريكا وخشية من حوادث إطلاق نار عشوائية جديدة 01.08.2023

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People stand on a front loader travelling through floodwaters after the rains and floods brought by remnants of Typhoon Doksuri, in Zhuozhou, Hebei province, China August 3, 2023. REUTERS/Tingshu Wang

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مظاهرات حاشدة في النيجر لتأييد الانقلابيين في يوم ذكرى الاستقلال عن فرنسا.

آلاف المؤيدين للانقلابيين يتظاهرون في النيجر 03.08.2023

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) gibt während eines Besuchs des Karrierecenters der Bundeswehr Stuttgart ein Statement. Der Verteidigungsminister informierte sich über die Personalgewinnung der Bundeswehr +++ dpa-Bildfunk +++

ألمانيا تعيد النظر بعلاقاتها مع النيجر بعد الانقلاب هناك 02.08.2023

Aug 1, 2023; Washington, DC, USA; Former President Donald Trump was indicted on four charges in the United States District Court for the District of Columbia in relation to interference in 2020 election. The indictment charged Trump with Conspiracy to Defraud the United States, Conspiracy to Obstruct an Official Proceeding, Obstruction of and attempt to Obstruct an Official Proceeding, and Conspiracy Against Rights. Mandatory Credit: picture-alliance/Andrew P. Scott-USA TODAY

توجيه أربع تهم جنائية ضد دونالد ترامب بسبب جهوده لقلب نتائح انتخابات 2020 02.08.2023

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عبرت الحكومة الألمانية عن قلقها البالغ حيال التطورات السياسية في تونس متحدثة عن "تآكل الهياكل الديمقراطية" فيه. ويأتي ذلك بعد توسيع السلطات التونسية حملة توقيفاتها في صفوف حركة النهضة منذ توقيف رئيسها راشد الغنوشي.

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