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الأخبار المزيفة

تنتشر الأخبار المزيفة عبر تصريحات وحسابات لأشخاص ومواقع إعلامية، وتقوم مواقع التواصل الاجتماعي بالترويج لها، أما الهدف من نشرها فيكون غالبا للتشويش والفوضى وتحقيق مكاسب سياسية ومالية.

تكثر الأخبار الكاذبة عبر وسائل متعددة أبرزها مواقع التواصل الاجتماعي التي يستع استخدامها بسرعة تحبس الأنفاس. وقد وصل الأمر في خطورتها إلى أحد أن مسؤولين كبار أمثال المستشارة الألمانية ميركل حذروا من انتشارها وقدرتها على زيادة نفوذ القوى الشعبوية والمتطرفة. تتناول الأخبار الكاذبة مواضيع مثيرة وغريبة أحيانا. وهو ما دفع مؤسس موسوعة ويكيبيديا إلى إنشاء موقع إخباري جديد يهدف إلى محاربة هذه الأخبار والتصدي لانتشارها.

October 19, 2014*** A Palestinian boy looks up during a rain storm while walking through a neighbourhood destroyed during the 50 day conflict between Israel and Hamas, in the Shejaiya neighbourhood of Gaza City on October 19, 2014. United Nations chief Ban Ki-moon said that the promised aid funds to rebuild would go towards the urgently needed building of infrastructure and homes in Gaza where nearly 2,200 Palestinians were killed in the 50-day war in July and August. AFP PHOTO/ MAHMUD HAMS (Photo credit should read MAHMUD HAMS/AFP via Getty Images)

استقصاء الحقائق - كيف أصبح الأطفال "أداة دعاية" في التصعيد بين إسرائيل وغزة؟ 20.05.2021

آباء يحتضون أطفالهم ونساء يبكين بجوار جثث أطفال وغيرها من صور انتشرت في مواقع التواصل مع التصعيد بين إسرائيل وغزة، لكن ليس كل هذه الصورة حقيقة. فريق DW قام بالتحقيق في مصداقية بعض الصور وفيديوهات انتشرت على نطاق كبير.
October 12, 2015 Bildunterschrift:Israeli security forces keep position during clashes with Palestinian protestors near the Jewish settlement of Beit El, just north of the West Bank city of Ramallah, on October 12, 2015. Palestinian foreign minister Riad al-Malki accused Israel of seeking to spark 'a third intifada', as violence again flared in Jerusalem, the West Bank and the Gaza Strip. AFP PHOTO / ABBAS MOMANI (Photo credit should read ABBAS MOMANI/AFP/Getty Images)

صراع الشرق الأوسط في الفضاء الافتراضي.. ساحة معارك طاحنة! 17.05.2021

الحرب الإفتراضية لا تقل ضراوة عن الحرب على أرض الواقع. هذا ما يعكسه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الحالي في الفضاء الإفتراضي. الصور ومقاطع الفيديو تنقل الأحداث، لكن قد يساء استخدامها أيضاً و تأجج الصراع بين الطرفين.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ *** COVID-19 patients receive oxygen outside a Gurdwara, a Sikh house of worship, in New Delhi, India, Saturday, May 1, 2021. India on Saturday set yet another daily global record with 401,993 new cases, taking its tally to more than 19.1 million. Another 3,523 people died in the past 24 hours, raising the overall fatalities to 211,853, according to the Health Ministry. Experts believe both figures are an undercount. (AP Photo/Amit Sharma)

كورونا- الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة تزيد الطين بلة في الهند 04.05.2021

تتفاقم أزمة جائحة كورونا في الهند مع الأرقام القياسية للوفيات والإصابات، وانتشار كم كبير من الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة ونظريات المؤامرة في منصات التواصل الاجتماعي. وهو ما يثير شكوكا وقلقا ويعرقل مكافحة الجائحة.
ILLUSTRATION - Ein Mann tippt am Donnerstag (16.06.2011) in Frankfurt am Main auf einer Computer-Tastatur vor einem elektrischen Schaltplan. Bundesinnenminister Friedrich (CSU) eröffnet am Donnerstag in Bonn das Nationale Cyber-Abwehrzentrum. Die Einrichtung soll die Zusammenarbeit staatlicher Stellen im Kampf gegen Bedrohungen aus dem Internet verbessern. Foto: Frank Rumpenhorst dpa/lhe

الهجمات الالكترونية تلقي بظلالها على الانتخابات الألمانية 07.03.2021

يحذر الخبراء من أن هجمات القراصنة وحملات التضليل الإعلامي من شأنها أن تؤثر على مجريات الانتخابات البرلمانية التي ستجري الخريف المقبل بألمانيا. وتظهر المعطيات الأولى أن التهديد يحيط بالعمليات الانتخابية بشكل كبير.
29.04.2020, Bayern, Ebing: ILLUSTRATION - Ein Mann trägt Handschuhe und tippt auf einer Tastatur. Foto: Nicolas Armer/dpa | Verwendung weltweit

الاتحاد الأوروبي يطلق استراتيجية هجومية لمحاصرة الأخبار الزائفة 29.09.2020

شكل البرلمان الأوروبي لجنة خاصة من أجل كشف الهجمات ومحاولات التأثير الالكتروني الخارجية ومحاربتها. ومع تفشي وباء كورونا بالتحديد ازداد حملات التضليل وانتشار الأخبار الكاذبة، كما تعتقد المؤسسات الأوروبية.
Hungarian Prime Minister Viktor Orban replies to an independent MP during a question and answer session of the Parliament in Budapest, Hungary, Monday, March 30, 2020. MPs with 137 yes votes and 53 no votes have approved legislation that extends a state of emergency and gives the government extraordinary powers to enact measures to contain the spread of the novel coronavirus. The new coronavirus causes mild or moderate symptoms for most people, but for some, especially older adults and people with existing health problems, it can cause more severe illness or death. (Zoltan Mathe/MTI via AP)

الخوف من "ديكتاتورية كورونا" في أوروبا 01.04.2020

منتقدون في الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوقية مدنية يرون في قانون الطوارئ الجديد الذي تبنته المجر خطرا على الديمقراطية في أوروبا، ويعبرون عن خشيتهم من سير دول أخرى على خطى المجر ورئيس وزرائها فيكتور أوربان.
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محاربة الأخبار الكاذبة ذريعة لقمع حرية الكلمة في العالم العربي 31.03.2020

انتشار الأخبار الكاذبة يهدد صدقية الصحافة والإعلام، ويتفاقم الخطر في العالم العربي، فأغلب الأنظمة العربية تفرض سلطتها على وسائل الإعلام، وقد تكون الأخبار الكاذبة ذريعةً للقضاء على ما تبقى من هامش حرية الكلمة.
28.02.2020, Nordrhein-Westfalen, Essen: Das Symbol Biogefährdung hängt an einer Scheibe vor der Infektionsstation der Uniklinik Essen. (zu dpa: «Unterdruck und Schutzkleidung: Isolierstation betreibt großen Aufwand») Foto: Marcel Kusch/dpa | Verwendung weltweit

كورونا والإيدز والطاعون: أمراض نظريات المؤامرة! 11.03.2020

قائمة الأخبار الكاذبة حول كورونا تمتد من هزلية إلى نظريات مؤامرة مروعة. والتحذيرات من الأخبار الزائفة تحتل مكانة كبيرة في الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك في وسائل الإعلام التقليدية.

Picture Teaser Fake News arabisch

كيف يواجه الصحفيون الأخبار الكاذبة على الشبكة العنكبوتية؟ 10.01.2019

منذ عدة سنوات يكافح صحفيون بلا هوادة ضد الأخبار الكاذبة في الشبكة العنكبوتية. ولكن ما جدوى التحقق من عناصر الحقيقة فيها إذا كانت الادعاءات المزيفة قد باتت على كل لسان؟ فخطر الأخبار الكاذبة مازال كبيرا على المجتمع.

21.03.2017 ABD0101_20170321 - WIEN - ÖSTERREICH: THEMENBILD - Illustration zum Thema Internet/Online/Fake News, aufgenommen am Dienstag, 21. März 2017 in Wien. Ein Mann sitzt am Laptop mit der Aufschrift Hashtag fakenews (Gestellte Szene). - FOTO: APA/HELMUT FOHRINGER |

اللاجئون وانتخابات ألمانيا.. علاقة إشكالية محورها الأخبار الكاذبة؟ 01.04.2018

تناولت دراسة لمركز أبحاث ألماني الأخبار الكاذبة المتعلقة باللاجئين وتأثيرها على الانتخابات البرلمانية الأخيرة. من كان وراء اختلاق وترويج تلك الأخبار؟ وما هي قنوات إيصالها للجمهور؟ وهل قلبت ظهر المجن؟
World Government Summit Dubai Bildbeschreibung Besucher nehmen einen Blick in die Zukunft in der Ausstellung über Innovation anlässlich des World Government Summits in Dubai, Februar 2017 Schlagworte: World Government Summit, Dubai, Innovation, Scheich, Golfstaaten, Technologie, Virtual Reality, Zukunft, Naher Osten, Fotograf; Coypright: Myrto Papadapulos 13.2.2017 Dubai

الحرب الإعلامية في الخليج ـ منطق "جاهلي" بأدوات حديثة 06.07.2017

احتدمت حرب كلامية بين قطر والدول المقاطعة لها، تستعمل الأخبار الكاذبة والإجراءات الغريبة من قبيل التهديد بمعاقبة المتعاطفين مع العدو ـ الشقيق، ما يوحي بحرب جاهلية بأدوات حديثة على حد تعبير الإعلامي حافظ الميرازي.
Screenshot http://www.breitbart.com/london/2017/01/03/dortmund-mob-attack-police-church-alight/ 06.01.2017

تحذير من الأخبار الملفقة في ألمانيا بعد نبأ كاذب عن إحراق كنيسة 06.01.2017

بعد نشر موقع أمريكي نبأ ملفقا وغير صحيح عن إحراق كنيسة في ألمانيا، حذرت وسائل إعلام ألمانية وسياسيون من نشر المزيد من الأخبار الكاذبة حول ألمانيا التي تشهد هذا العام انتخابات برلمانية.