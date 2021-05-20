تنتشر الأخبار المزيفة عبر تصريحات وحسابات لأشخاص ومواقع إعلامية، وتقوم مواقع التواصل الاجتماعي بالترويج لها، أما الهدف من نشرها فيكون غالبا للتشويش والفوضى وتحقيق مكاسب سياسية ومالية.

تكثر الأخبار الكاذبة عبر وسائل متعددة أبرزها مواقع التواصل الاجتماعي التي يستع استخدامها بسرعة تحبس الأنفاس. وقد وصل الأمر في خطورتها إلى أحد أن مسؤولين كبار أمثال المستشارة الألمانية ميركل حذروا من انتشارها وقدرتها على زيادة نفوذ القوى الشعبوية والمتطرفة. تتناول الأخبار الكاذبة مواضيع مثيرة وغريبة أحيانا. وهو ما دفع مؤسس موسوعة ويكيبيديا إلى إنشاء موقع إخباري جديد يهدف إلى محاربة هذه الأخبار والتصدي لانتشارها.