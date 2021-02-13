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الأخبار الزائفة

ظاهرة اتسع نطاقها من خلال وسائل الإعلام الرقمي بعد التوسع في قدرات نشر الأفلام على موقع يوتيوب ونشر الأخبار والصور على فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. كما أن للصحافة الصفراء نصيبها في الترويج لمثل هذه الأخبار.

تقوم الاخبار الزائفة على تشويه أحداث أو اختلاقها أو تلفيقها وبناء قص وتقارير عليها لا ستقطاب الرأي العام بناء على الخداع والأكاذيب. أما الهدف الأساسي منها فهو تحقيق مآرب سياسية ومصالح اقتصادية.ويزدهر موسم الأخبار الزائفة خلال الحروب والحملات الانتخابية التي تهدف إلى النيل من الخصم وكسب أكبر قدر ممكن من أصوات الناخبين.

FILE - In this March 3, 2016, file photo, two people work on a computer in Atlanta. Researchers who study misinformation predict it will get worse leading up to this year's presidential vote. Misinformation and disinformation can take the form of false news stories and photos and videos that have been doctored or presented without context. (AP Photo/David Goldman, File) |

لماذا يقع الناس في شراك الأخبار الزائفة ونظريات المؤامرة؟ 13.02.2021

انتشرت الأخبار الزائفة ونظريات المؤامرة أثناء وباء كورونا. البعض قد يقع في شراكها بالخطأ، لكن قد يذهب آخرون إلى تصديقها بإرادتهم. ما الذي يجعل هؤلاء يؤمنون بها؟ وهل يمكن معرفة المصادر الموثوقة من تلك المشكوك فيها؟
29.04.2020, Bayern, Ebing: ILLUSTRATION - Ein Mann trägt Handschuhe und tippt auf einer Tastatur. Foto: Nicolas Armer/dpa | Verwendung weltweit

الاتحاد الأوروبي يطلق استراتيجية هجومية لمحاصرة الأخبار الزائفة 29.09.2020

شكل البرلمان الأوروبي لجنة خاصة من أجل كشف الهجمات ومحاولات التأثير الالكتروني الخارجية ومحاربتها. ومع تفشي وباء كورونا بالتحديد ازداد حملات التضليل وانتشار الأخبار الكاذبة، كما تعتقد المؤسسات الأوروبية.
FOTOMONTAGE, Computertasten mit der Aufschrift Fake, Symbolfoto für Fake News | Verwendung weltweit

هل تنشر روسيا أخباراً زائفة عن فيروس كورونا؟ 08.08.2020

تشير مصادر استخباراتية ودراسة أجريت حديثاً إلى محاولة روسيا زعزعة استقرار الديمقراطيات الغربية والاتحاد الأوروبي من خلال ترويج مستهدف لأخبار زائفة حول فيروس كورونا.

28.02.2020, Nordrhein-Westfalen, Essen: Das Symbol Biogefährdung hängt an einer Scheibe vor der Infektionsstation der Uniklinik Essen. (zu dpa: «Unterdruck und Schutzkleidung: Isolierstation betreibt großen Aufwand») Foto: Marcel Kusch/dpa | Verwendung weltweit

كورونا والإيدز والطاعون: أمراض نظريات المؤامرة! 11.03.2020

قائمة الأخبار الكاذبة حول كورونا تمتد من هزلية إلى نظريات مؤامرة مروعة. والتحذيرات من الأخبار الزائفة تحتل مكانة كبيرة في الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك في وسائل الإعلام التقليدية.

Picture Teaser Fake News arabisch

كيف يواجه الصحفيون الأخبار الكاذبة على الشبكة العنكبوتية؟ 10.01.2019

منذ عدة سنوات يكافح صحفيون بلا هوادة ضد الأخبار الكاذبة في الشبكة العنكبوتية. ولكن ما جدوى التحقق من عناصر الحقيقة فيها إذا كانت الادعاءات المزيفة قد باتت على كل لسان؟ فخطر الأخبار الكاذبة مازال كبيرا على المجتمع.

27.08.2018 Sachsen, Chemnitz: Demonstranten der rechten Szene zünden Pyrotechnik und schwenken Deutschlandfahnen. Nach einem Streit war in der Nacht zu Sonntag in der Innenstadt von Chemnitz ein 35-jähriger Mann erstochen worden. Die Tat war Anlass für spontane Demonstrationen, bei denen es auch zu Jagdszenen und Gewaltausbrüchen kam. Foto: Jan Woitas/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

كيف ساهمت الأخبار الزائفة في إذكاء التوتر في كيمنتس؟ 28.08.2018

يزداد الوضع تأزما في كيمنتس الواقعة بولاية ساكسونيا شرق ألمانيا، غداة المظاهرة الكبيرة التي نظمها اليمين المتطرف والشعبوي للمطالبة برحيل الأجانب من البلاد. وعلى ما يبدو فأن أخبار زائفة ساهمت في زيادة حدة التوتر.

ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Mauszeiger ist am 01.12.2016 auf einem Computermonitor auf einem Button zu sehen, mit dem man eine gefälschte Nachricht melden kann. (zu dpa vom 10.02.2017: «Fake News»: Auf der Suche nach dem Gegengift) Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

رنا الصباغ: عندما تسود الأخبار الملفقة وتتراجع القیم 30.11.2017

ترى الصحافية المخضرمة رنا الصبّاغ في مقالها* على DW عربية أن مواجهة الأخبار الزائفة وسيف الرقابة على حرية الإعلام تتطلب جهداً جماعياً من أجل دعم الصحافة الاستقصائية في العالم العربي.
Thumbnail für unsere Doku 'Infokrieg im Netz - Trolle, Hacker und Fake News im Wahlkampf' Copyright: ©Autentic Distribution

الخوف من الأخبار الزائفة يتجاوز تأثيرها في الواقع بألمانيا 31.10.2017

على الرغم من أن القصص الإخبارية الزائفة لم تؤثر على انتخابات ألمانيا، إلا أن الضجة والخوف تركا تأثيرا كبيرا، جعل العديد من الألمان يواجهون صعوبة في عدم التفكير بها.
Picture Teaser Fake News arabisch

ألمانيا: كيف تتعامل الأحزاب مع الأخبار الزائفة في الحملة الانتخابية 21.09.2017

كانت التخوفات كبيرة من الأنباء الزائفة في أوج الحملة الانتخابية، إلا أن نظرة إلى الظاهرة تبين أن هناك مبالغة في الأمر. الأحزاب الألمانية تواجه الأخبار الزائفة بهدوء وتستخدم الحقائق كأسلحة مضادة.
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الأخبار الزائفة وسيلة حرب إعلامية جديدة في أزمة قطر 11.06.2017

أطلق مستخدمو مواقع تواصل إجتماعي وبعض وسائل الإعلام في منطقة الخليج العربي ومصر العنان لنسج قصص وأخبار زائفة، على خلفية أزمة قطر. أمثلة من هذه القصص تُظهر أن مصدرها طرفا الأزمة، وأنها تتناول مواضيع مثيرة وغريبة أحيانا.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Mauszeiger ist am 01.12.2016 auf einem Computermonitor auf einem Button zu sehen, mit dem man eine gefälschte Nachricht melden kann. (zu dpa vom 10.02.2017: «Fake News»: Auf der Suche nach dem Gegengift) Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

"اكذب وانشر"- سلاح الأشقياء لتحقيق مكاسب غير شرعية.. فما الحل؟ 12.04.2017

المثل الشهير "رمتني بدائها وانسلت"، هو خير معبر عن الأخبار الزائفة التي تشهد رواجا كبيرا في عصر الفيسبوك وتويتر. مجتمعات ودول وهيئات كبرى صارت مهددة بالسقوط بفعل الانتشار الواسع للأخبار الكاذبة. DW تقرع ناقوس الخطر.
©PHOTOPQR/REPUBLIQUE DU CENTRE/PROUST Pascal ; illustration Facebook |

حقائق عن سلاح "الأخبار الزائفة" ضد اللاجئين في ألمانيا 01.03.2017

تحت شعار الموضوعية، تنتشر في الإنترنت خرائط وأخبار، يريد من يقفون خلفها توثيق جرائم مفترضة يرتكبها لاجئون أو أشخاص من أصول مهاجرة. وتتلقف تلك الأخبار وسائل إعلام روسية. بيد أن تلك المعلومات تتضمن الكثير من الأخطاء.
Amerikanische Panzerhaubitzen und Panzer sind während der Entladung von militärischem Gerät einer US-Panzerbrigade am 10.01.2017 in Camp Drawsko Pomorskie (Polen) zu sehen. Im Rahmen der US-Operation «Atlantic Resolve» werden mehr als 4000 US-Soldaten nach Polen und in die baltischen Staaten geschickt. Erklärtes Ziel ist es, Frieden und Stabilität in den osteuropäischen Nato-Ländern zu sichern. Foto: Marcin Bielecki/PAP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

الأخبار الزائفة ـ أداة سياسية تتلاعب بها أيضا أياد حكومية 13.02.2017

بسبب الخوف من تأثير روسي يتم فرز أصوات الناخبين في هولندا بشكل يدوي. وفي نفس السياق تتعرض ميركل لهجمات يمينيين متطرفين عبر نشر أخبار مزيفة. فكيف يمكن لأوروبا حماية نفسها. وما هو دور المجتمع المدني في مواجهة تلك الأخبار.
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خبير ألماني: الأخبار الزائفة خطر على الديمقراطية 17.01.2017

أين يكمن الخطر الكبير في الأخبار الزائفة؟ ولماذا يثق الناس بمثل تلك الأنباء؟ الخبير في علوم الاتصالات بجامعة ميونيخ، كارستن راينمان يعبر في الحوار التالي عن اعتقاده أن للأخبار الزائفة تأثير سلبي على تماسك الديمقراطية.