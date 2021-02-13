ظاهرة اتسع نطاقها من خلال وسائل الإعلام الرقمي بعد التوسع في قدرات نشر الأفلام على موقع يوتيوب ونشر الأخبار والصور على فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. كما أن للصحافة الصفراء نصيبها في الترويج لمثل هذه الأخبار.

تقوم الاخبار الزائفة على تشويه أحداث أو اختلاقها أو تلفيقها وبناء قص وتقارير عليها لا ستقطاب الرأي العام بناء على الخداع والأكاذيب. أما الهدف الأساسي منها فهو تحقيق مآرب سياسية ومصالح اقتصادية.ويزدهر موسم الأخبار الزائفة خلال الحروب والحملات الانتخابية التي تهدف إلى النيل من الخصم وكسب أكبر قدر ممكن من أصوات الناخبين.