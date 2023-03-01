الأحلام والفيروس - تحديات الجيل زد

كان لدى كل واحد منهم حلم عزيز عليه. رايلي البالغ من العمر 19 عامًا من ألاسكا الأمريكية باشر وظيفته الأولى كعامل فني على متن سفينة سياحية لكن المطاف انتهى به في الحجر الصحي بعد وقت قصير من بدء عمله. وعندما تمكن من مغادرة مقصورته بعد شهرين وقع في حب زميلة له في العمل وقرر الاثنان البقاء على متن السفينة. أما جيسيكا وهي أم عازبة تبلغ من العمر 23 عامًا من الولايات المتحدة فقد بدأت تثقف نفسها وتهتم بالمواضيع السياسية بعد مقتل جورج فلويد لتصبح جزءا من حركة "حياة السود مهمة". وهناك شاكر الهندي الذي قرر الانطلاق في رحلة على دراجة نارية من الهند إلى أوروبا. وعندما تقطعت به السبل أثناء الرحلة بدأت سفرته تأخذ منعطفًا مضطربًا لكنها جعلته نجمًا على وسائل التواصل الاجتماعي في الهند. كلهم جزء من الجيل زد الذي ترعرع مستخدما وسائل التواصل الاجتماعي. وتعد قنواتهم التي يصل عدد المشتركين فيها إلى أكثر من مليون مشترك وسيلة للشباب للتعبير عن أنفسهم والتواصل مع الآخرين. إنهم يشاركون كل شيء في فيديوهاتهم حتى أصبحوا جزءا منها. فهل أصبحت شخصياتهم بحد ذاتها منتجا يتداوله الآخرون؟