 الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة.. وظائف وحقائق قد نجهلها! | عالم المنوعات | DW | 27.12.2018

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منوعات

الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة.. وظائف وحقائق قد نجهلها!

نُعجب في كثير من الأحيان بالأحجار الكريمة، تغرينا أشكالها. لكننا لا نفكر في الوظائف الأخرى والاستعمالات التي يمكن أن تستخدم فيها. هذه بعض من أسرار الأحجار الكريمة.

Kaschmir - Rohstoffabbau in Rubienenmiene (Getty Images/AFP/S. Qayyum)

ما نعرفه عن المجوهرات الكريمة قد لا يتجاوز قيمتها المادية وأحيانا منظرها الجمالي. لكن الأحجار الكريمة لها وظائف أخرى. فإذا أخذنا على سبيل المثال، الكوبالت نجد أنه يُستخدم في صناعة الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية، فضلا على السيارات الكهربائية. وهذا ليس المعدن الوحيد الذي  لا نعرف بخصوصه معلومات مهمة.

مختارات

ما زالت الأحجار الكريمة في العراق تسحر ببريقها ولمعانها عقول العديد من الرجال والنساء. لكن المثير اليوم هو إيمان كثير من الشبان بمفعولها. فهل هي فعلا خرافة؟ ولماذا يؤمن البعض بمفعولها؟ دويتشه فيله تقصت الحقائق. (20.05.2011)

تراجع المستوى الطبي في العراق. وانعدام الثقة بين الطبيب والمريض دفع الناس إلى اللجوء للأحجار الكريمة ومقامات الأئمة طلبا للعلاج. تقرير ضياء رسن من العراق يسلط الضوء على هذا الموضوع. (10.05.2012)

الأحجار الكريمة قديمة قدم البشرية، ويمكن القول إنها موجودة منذ 4 مليار عاما. ويعتبر الزركون أقدم معدن على الأرض، إذ وجد في أستراليا قبل 4.4 مليار عاما.

تتواجد الأحجار النفيسة أو الثمينة في باطن الأرض غالبا. لكن لا تخرج إلى السطح إلا بعد حدوث انفجارات بركانية أو زلازل. في أعماق البحار والمحيطات يمكن أن تتكون الأحجار الكريمة أيضا، كما يمكن أن نجدها أحيانا فوق سطح الأرض.

في عام 1812 تم فحص قدرة مادة صلبة على خدش مادة أقلّ صلابة منها، باستعمال وضع مقياس موس على يد العالم الألماني فريدرش موس. وحسب هذا المقياس، يأتي الألماس في المرتبة العاشرة من حيث المعادن الأكثر صلابة. ولا يقتصر استخدام الماس في المجوهرات والقطع الفاخرة كما هو معروف، وإنما يتواجد بالسيراميك والدهانات والبلاستيك أيضا. يتكون الماس من ذرات الكربون، المشابهة للغرافيت. الماس من الأحجار الصلبة جدا، وهو ما يجعلها تُستخدم في قطع وحفر بعض الأحجار الأخرى.

الفضة واحدة من الأحجار الكريمة التي نميل إلى استخدامها، وهي لا تستعمل في صناعة الحلي والمجوهرات فقط. وإنما يتم استخدامها في مجال التصوير بحيث تعتمد نترات الفضة في التصوير الرقمي للحماية من قرصنة الصور. كما نجد الفضة في البطاريات، والأدوات الإلكترونية على سبيل سماعات الأذن والهاتف والتلفاز. وليس هذا فقط، فماء الفضة يستخدم لقتل البكتيريا والجراثيم بملابسنا.

أما بالنسبة للزمرد فقد تم استخراجه لأول مرة في مصر، حيث عشقت كليوباترا الأحجار الكريمة الخضراء. ويتم استخراجه من المناجم الصخرية والرخامية، على العكس من بقية الأحجار الكريمة الأخرى.
قد يذهب تفكيرنا في بعض الأحيان إلى أن التعدين صناعة حديثة، إلا أن الأمر يتعلق حتى بالعصور ما قبل التاريخ. هذا الأمر تُشير إليه أدلة أثرية ومناجم وُجدت قبل الميلاد بـ4100 عاما.

م.م/ ع.خ (DW)

  • Felsbrocken mit 30.000 Diamanten, gefunden in der Udachnaya Pipe in Russland.

    اكتشاف ثمين ...30 ألف ماسة في حجر واحد

    أكثر من كونه حجرا أخضر

    هذا الحجر يعد قطعة ثمنية. حوالي 30 ألف ماسة مخبأة فيه، وقد تم عرضه في ديسمبر/ كانون الأول 2014 في المؤتمر السنوي للجيوفيزيائيين في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

  • Udachnaya-Diamantenmine in Sakha, Russland

    اكتشاف ثمين ...30 ألف ماسة في حجر واحد

    أكبر مناجم الألماس الروسية

    "أوداشنايا بايب " هو منجم للألماس في روسيا وتم اكتشافه عام 1955 وهو على عمق 600 متر. ويعد من أعمق المناجم في العالم. ويتم استخراج الألماس منه منذ عام 1982.

  • Symbolbild Diamanten Diebstahl Raub Belgien Brüssel Flughafen Zaventem

    اكتشاف ثمين ...30 ألف ماسة في حجر واحد

    اكتشاف فريد من نوعه

    المميز في هذا الحجر الذي أنه يحتوي على قطع ألماس صغيرة فقط، تتخذ شكل هرمين ملتصقين ببعضهما. وهذا الاكتشاف قد يساعد على معرفة كيفية تكون الألماس. .

  • Kohlenstoff

    اكتشاف ثمين ...30 ألف ماسة في حجر واحد

    فحم ثمين

    من المعروف أن الألماس ما هو إلا تطور زمني للفحم. ولكي يحدث ذلك يجب أن ينشأ ضغط شديد وأن ترتفع الحرارة إلى أكثر من 1300 درجة مئوية، كما هو الحال على عمق 200 كيلومتر من باطن الأرض.

  • Kimberlite Diamant

    اكتشاف ثمين ...30 ألف ماسة في حجر واحد

    كنز خفي

    وجود حجر كمبرليت يعد دائما مؤشرا على وجود الألماس. وعادة ما توجد أحجار الكمبرليت في المناطق التي انفجرت فيها براكين.

  • Landschaft am Orange River in Namibia

    اكتشاف ثمين ...30 ألف ماسة في حجر واحد

    مناجم ثانوية

    كما يمكن أن توجد مناجم ثانوية للألماس في قاع الأنهار الناضبة، تكون قد حملت حجر الكمبرليت إليها على مر الزمن.

  • Symbolbild Diamanten Diebstahl Raub Belgien Brüssel Flughafen Zaventem

    اكتشاف ثمين ...30 ألف ماسة في حجر واحد

    ملك الأحجار

    الألماس هو أقوى المواد الصلبة في العالم ، ولايمكن تقطيعه إلا بألماس مثله.

  • Weltgrößter orangefarbener Diamant der Welt

    اكتشاف ثمين ...30 ألف ماسة في حجر واحد

    الإشعاع

    كلما أشعّ الألماس، كلما ازدادت قيمته. علما بأنه يمكن التأثير على ذلك عبر عملية الصقل ليشع أكثر. .

  • Blauer Diamant für über 26 Millionen Euro versteigert

    اكتشاف ثمين ...30 ألف ماسة في حجر واحد

    ثمن خيالي

    الماسة الزرقاء، 9.75 قيراط، تعتبر من أغلى الماسات وبيعت نهاية العام الماضي 2014 بـ 32.6 مليون دولار.

  • Diamant aus dem Plasmareaktor

    اكتشاف ثمين ...30 ألف ماسة في حجر واحد

    الألماس الصناعي

    تمكن الباحثون من تصنيع الألماس عبر آلات ضغط عملاقة وتحت درجة حرارة 1500مئوية÷، ما يمكن من تصنيع مئات القيراطات في آن واحد. وهو ما لا يمكن للطبيعة أن تقوم به.

    الكاتب: توبياس أولماير/ هبة الله إسماعيل


مختارات

اكتشاف ثمين ...30 ألف ماسة في حجر واحد

نجح باحثون في اكتشاف حجر كريم ضخم في أحد المناجم الروسية. 30 ألف قطعة من الألماس رصعت هذا الحجر الهائل. (28.01.2015)  

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