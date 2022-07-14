 الأجانب في فرنسا.. ″رقمنة الإجراءات الإدارية أعاقت وصولنا إلى حقوقنا″ | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 15.07.2022

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ثقافة ومجتمع

الأجانب في فرنسا.. "رقمنة الإجراءات الإدارية أعاقت وصولنا إلى حقوقنا"

بسبب جائحة كورونا أصبحت الإجراءات الإدارية في فرنسا، ومنها ما يتعلق بالأجانب، إلكترونية، وهذا ما يؤثر سلباً على وصول الأجانب إلى حقوقهم، وفقاً لجمعيات غير حكومية وللشهادات التي جمعها فريق مهاجر نيوز.

خيم لمهاجرين ومشردين أمام مبنى بلدية باريس في فعالية احتجاج للمطالبة بحقوقهم

الإجراءات الإدارية الإلكترونية في فرنسا تؤثر على الأجانب. الصورة لفعالية احتجاج أمام مبنى بلدية باريس

لا تقتصر شهرة فرنسا على خبز الباغيت وحلوى الماكارون، بل تمتد لتشمل بعض السمات السلبية للحياة في الجمهورية، كالإجراءات البيروقراطية المعقدة التي تستهلك وقتاً وجهداً كبيرين. وتتضاعف المعاناة المرتبطة بهذا الأمر عندما تتعلق بحياة المهاجرين والأجانب، فيتفق جميعهم على الصعوبة المرتبطة بالقيام بأي إجراء إداري، كتجديد الإقامة أو تغيير العنوان أو استخراج بطاقة بدل فاقد، أو غيرها.

مختارات

إذا تم إخبارك أن طلب اللجوء الخاص بك "غير مقبول" فهذا يعني بشكل عام أنه لن يتم النظر فيه، ويكون هذا عادةً لأن السلطات بالبلد الذي قدمت أوراقك فيه تعتقد أن دولة أخرى مسؤولة عن طلبك.

ومنذ جائحة كورونا والقرارات المرتبطة بها، بدأت السلطات بالدفع نحو "رقمنة" نظام دراسة الإجراءات الإدارية وجعله عبر الإنترنت، بعد أن كان معتمداً على مواعيد وجاهية يقدم فيها الأجنبي ملفه أمام موظف في المحافظة (Préfecture)، يُمنح على أساسه إيصال (Récépissé) يسمح له بالعمل والتنقل في دول منطقة "شنغن"، بالإضافة إلى الاستفادة من مساعدات بدل السكن (Caf) -وفق شروط معينة-، إلى أن يتلقى رسالة نصية على هاتفه ليستلم بطاقة الإقامة الجديدة.

لكن منذ رقمنة الإجراءات، بات التواصل "الإنساني" شبه معدوم بين الأجانب وموظفي الدوائر الرسمية، مما ساهم، وفقاً لما جمعه فريق مهاجر نيوز من شهادات وما نشرته الجمعيات المدافعة عن حقوق المهاجرين، في تعقيد إجراءاتهم، وبالتالي وصولهم إلى حقوقهم.

بالنسبة إلى ليز فارون، المسؤولة عن مسائل حق الإقامة في "لا سيماد"، فإن إزالة الطابع المادي هي اليوم "أحد المصادر الرئيسية للصعوبات التي يواجهها المهاجرون في الوصول إلى حقوقهم".

في ربيع 2021، توجهت مجموعة من الجمعيات والنقابات إلى أعلى محكمة إدارية في فرنسا للتنبيه إلى العديد من الاختلالات الإدارية التي ترتبت على "رقمنة" الإجراءات الإدارية. وبناء على ذلك، ألغى مجلس الدولة المرسوم الصادر في 24 آذار/مارس 2021 والمرسوم الصادر في 27 نيسان/أبريل 2021، اللذين يطالبان الأجانب بإكمال إجراءاتهم عبر الإنترنت بشكل حصري، للحصول على تصريح إقامتهم أو تجديده.

وفي انتظار تطبيق هذا القرار، وشرح آليات تنفيذه على أرض الواقع من قبل المحافظات، يبقى بعض المهاجرين "عالقين إدارياً" دون تمكنهم من الحصول على أي معلومات بخصوص إجراءاتهم وكيفية حلها.

"تم تأخير تسليمي إقامتي ثمانية أشهر"
وصلت إلى فرنسا قبل خمس سنوات قادماً من فلسطين. أنهيت دراستي، وتقدمت بطلب إقامة للبحث عن عمل.وبعد عام ونصف من البحث وعقود العمل المؤقتة، وقعت عقد عمل دائم، وبدأت إجراءات تغيير وضعي القانوني إلى موظف.

تقدمت بالطلب في تشرين الأول/أكتوبر 2021، وكان طلباً ورقياً وليس إلكترونياً، لأن المحافظة التي أعيش فيها لم تكن قد طبقت النظام الإلكتروني بعد. بعد فترة من تقديمي الملف، تحولت المحافظة إلى النظام الإلكتروني، وهنا بدأت معاناتي.

حاولت حجز موعد عدة مرات للذهاب إلى المحافظة دون أن أنجح، فكل الإجراءات باتت عبر الإنترنت، ولا يمكن حجز موعد وجاهي. توجهت إلى هناك دون موعد، والأمن منعني من الدخول.

كنت أقضي جزءاً من يومي أحاول الاتصال بالمنصات الهاتفية الخاصة بالمحافظة، من النادر جداً أن تتم الإجابة على الاتصال، وعندما ننجح في ذلك، نجد أن الموظف غير مؤهل للإجابة عن الأسئلة، ولا يملك أي حلول. الشيء الوحيد الذي يستطيع تقديمه هو إعطائي بريد إلكتروني طويل ومعقد ومليء بالرموز والأرقام، من المستحيل علي كأجنبي أن أستوعب هذه الرموز بالفرنسية، وأن آخذ البريد بشكل صحيح عبر الهاتف.

قبل أسبوعين، استلمت رسالة نصية للتوجه إلى المحافظة واستلام بطاقة الإقامة، عندما دخلت، وجدت 17 مكتباً مخصصاً لاستقبال الأجانب، فقط ثلاثة منهم قيد العمل. بالفعل، استلمت بطاقتي، لكنها سارية حتى شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2022، أي أنهم تأخروا في الإجراءات لمدة ثمانية أشهر، لأستفيد من حقوقي ومن الإقامة لمدة 4 أشهر فقط. هذا غير منطقي أبداً. لكن لمن أشتكي؟ في ظل هذا الظلم والتخبط الإداري، علي أن أكون ممنونا لحصولي على الإقامة حتى لو كانت متأخرة ثمانية أشهر، وسارية لأربعة أشهر فقط".

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"لماذا علي أن أتقبل الإهانة؟"
"أنا طالبة دكتوراة تونسية، ومُحاضرة في إحدى الجامعات الفرنسية بالإضافة إلى عملي كصحافية. بعد أسابيع من المحاولات لحجز موعد في محافظة المنطقة التي أعيش فيها لتجديد إقامة الطالب خاصتي، تمكنت أخيراً من ذلك. توجهت في الموعد، لكني تفاجأت بطابور طويل في الشارع. انتظرت لمدة ساعة ونصف في البرد، حتى دخلت إلى المبنى، وكل ذلك على الرغم من حصولي على موعد. وبمجرد دخولي إلى المكتب المعني، لم تنظر الموظفة إلي، سألتني إذا ما كنت طالبة أو موظفة، وعندما أجبت بأنني طالبة، أشارت لي بإصبعها بأن أغادر المكتب، فالإجراءات باتت على الإنترنت.

لم تكلف نفسها حتى جهد أن تنظر إلي وتطلب مني المغادرة. عندما سألتها لماذا تم إعطائي موعد إذا كانت الإجراءات عبر الإنترنت، أمرتني بالمغادرة فوراً وبدأت تنادي على الموعد التالي. غادرت وبدأت إجراءات التجديد عبر الإنترنت، وبالتأكيد تأخر حصولي على الإقامة لشهرين كاملين، لم أتمكن خلالهما من الوصول إلى حقوقي.

وسؤالي هنا: لماذا علي أن أتحمل هذه المعاملة غير الإنسانية والمهينة على الرغم من تفوقي الأكاديمي والمهني والتزامي بقوانين البلد؟".
"أيعقل أن الدولة الفرنسية غير قادرة على تخصيص موظفين وخطوط اتصال إضافية؟"

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"أنا طالب دكتوراة أردني وأعمل كمهندس. منذ قدومي إلى فرنسا قبل أربع سنوات، وأنا أحرص على القيام بكل الإجراءات الإدارية دون أي أخطاء، لأني أنوي التقدم بطلب الحصول على جنسية فرنسية.

لفت نظري خلال موعدي الأخير في مبنى المحافظة للاستفسار عن تأخر إصدار إقامتي، أن كل الموظفين يرتدون سترات حمراء ولا تتعدى أعمارهم الـ20 عاماً، وعندما استفسرت، قالوا لي إنهم متدربون لفترات قصيرة. حتى أن طريقة تقسيم وهندسة المبنى، قائمة على حصر الأجانب في جزء معين من الصالات، تربطها ممرات محددة، دون القدرة على الوصول إلى أي موظف أو مكتب".

يبدو هذا الأمر عادياً إذا لم يواجه الأجنبي أية عقبات إدارية، لكن بمجرد وجود أي مشكلة في ملفه، فإنه لا يجد أي إجابات من قبل هؤلاء المتدربين. يتابع "تفاجأت بأن ملفي عالق إدارياً، لكن لا يوجد أي موظف لأتحدث معه أو لأستفسر عن وضعي. تحدثت مع إحدى المتدربات التي نفت وجود أي إجابات لديها، وطلبت مني مغادرة المبنى والاتصال على الرقم الخاص بخدمة الأجانب التابع للمحافظة. وعندما طلبت منها أن تستفسر من أي موظف داخل المكاتب المغلقة، مضيفاً بأنني لن أستطيع ممارسة عملي كمهندس، قالت لي بأنها غير مهتمة بعملي، وبأن علي المغادرة. غادرتُ وأنا أشعر بالإهانة والغضب. ومنذ ذلك الحين وأنا أحاول الاتصال على الأرقام المخصصة، وهي مشغولة طوال الوقت. أيعقل أن الدولة الفرنسية غير قادرة على تخصيص موظفين وخطوط اتصال إضافية؟ وهل يعقل أن كل مخططي للحصول على الجنسية الفرنسية سيبقى عالقاً إلى أن أجد موظفاً لأشرح له قضيتي؟ وهل علي أن أتحمل عبء كل هذا، على أمل أن أصبح فرنسياً يوماً ما، وبالتالي سأكون في حينه مؤهلاً لرؤية موظفيين فرنسيين بدلاً من المتدربين؟ وأن أدخل إلى المكاتب بدلا من الصالات المعزولة؟ وأن يستقبلني على باب المحافظة رجل أمن مبتسم بدلاً من الشرطي المسلح الغاضب؟".

موسى أبو زعنونة – مهاجر نيوز

  • Frau mit Kopftuch in Frankreich (AP)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    فرنسا

    تعد فرنسا البلد الذي يوجد فيه أكبر عدد من المسلمين في أوروبا، إذ يقدر عددهم بحوالي 5 مليون مسلم. أغلب هؤلاء المسلمين ينتمون إلى دول المغرب العربي وشمال أفريقيا. عرفت أعداد المسلمين في فرنسا تزايداً ملحوظاً بعد الحرب العالمية الأولى، إذ كان البلد في حاجة إلى الأيدي العاملة.

  • Köln Moschee (Getty Images/M. Hitij)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    ألمانيا

    تعتبر ألمانيا من بين أهم الدول التي قصدها مسلمون منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ويقدر عدد المسلمين في ألمانيا بحوالي 5 مليون شخص. وتتجاوز نسبة الأتراك الثلثين. كما أن عدد المسلمين بهذا البلد عرف تزايداً، خصوصاً ما بين عامي 2010 و2016، حيث قصدها حوالي مليون لاجئ. وحسب الدراسات فإن 86 بالمائة من اللاجئين الذين قصدوا ألمانيا مسلمون. ويضم البلد مئات المساجد وعشرات المراكز الدينية.

  • Symbolbild - Muslime in England (Getty Images/D. Kitwood)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    بريطانيا

    يتمركز أغلب المسلمين في بريطانيا في العاصمة لندن. وتنقسم أصولهم بين قادمين من الهند، الشرق الأوسط وأفريقيا. أحدث دراسة في الموضوع أشارت إلى أن المملكة المتحدة لم يدخلها لاجئون مسلمون كثر بين 2010 و2016، إذ قدر عددهم بـ 60 ألف. وبشكل عام، فعدد المسلمين الذين وصلوا إلى المملكة منذ 2010 يناهز 43 بالمائة من المهاجرين لبريطانيا.

  • Die große Moschee von Cordoba (Fotolia/Mariusz Prusaczyk)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    إسبانيا

    عاش جزء من إسبانيا تحت الحكم الإسلامي لفترة طويلة، وما تزال تحتفظ في بعض مدنها بآثار ذلك. حسب إحصاءات 2012، فإن أكثر من مليون و900 ألف شخص يعتنقون الدين الإسلامي في البلد. ينحدر أكثرية المسلمين هناك من الأصول الأمازيغية، خاصة من شمال المغرب وبعض البلدان الإفريقية. ويتوزع المسلمين على مدن عديدة أهمها: مدريد وكتالونيا والأندلس وفالنسيا ومورثيا وكانارياس..

  • Italien Teilnehmer der Muslimischen Gemeinde in der Santa Maria Caravaggio- Kirche (picture-alliance/dpa/F. Lo Scalzo)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    إيطاليا

    حسب إحصائية تعود لـ2016، فإن المغاربة المسلمين يقدرون بحوالي نصف مليون مسلم، ضمن أكثر من مليون و700 ألف شخص يعتنق الإسلام. المسلمون في إيطاليا يتركزون في الجهات الصناعية في شمال البلد، كما تضم العاصمة لوحدها أزيد من 100 ألف مسلم. وبالنسبة لدور العبادة، فتضم روما واحداً من أكبر المساجد في أوروبا فضلاً عن مساجد أخرى تنتشر في المدن والحواضر.

  • Niederlande Muslimische Frauen in Amsterdam (Getty Images/AFP/A. Johnson)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    هولندا

    في العقود الأخيرة من القرن الماضي، استقطبت هولندا اليد العاملة من "بلدان مسلمة" كتركيا والمغرب. وتشير بيانات إلى أن عدد المسلمين في هولندا تجاوز 850 ألف مسلم في 2006. كما أشارت صحيفة AD الهولندية مؤخراً إلى أن الإسلام يعرف انتشاراً واسعاً داخل البلد، وعززت ذلك بأرقام تفيد تنامي الإسلام بامستردام على غرار الديانات الأخرى.

  • Große Moschee in Brüssel (DW/K. Hameed)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    بلجيكا

    يقصد الكثير من المسلمين بلجيكا، ويتجاوز عددهم هنالك 700 ألف مسلم من أصول مغربية بالدرجة الأولى. يحتل الإسلام الرتبة الثانية ضمن الديانات المعتنقة في البلد. وحسب تقرير لجريدة الإيكومنست البلجيكية، في وقت سابق، فإن نصف أطفال المدارس الحكومية في بروكسيل من عائلات مسلمة. كما يوجد في العاصمة أكثر من 300 مسجد. تعترف بلجيكا بالدين الإسلامي وتخصص ميزانية لتدريس التربية الإسلامية، ودفع رواتب بعض الأئمة.

  • Dänemark Burka-Verbot (picture-alliance/Scanpix Denmark/S. Bidstrup)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    الدانمارك

    وصل الإسلام حديثاً إلى الدنمارك وذلك مع هجرة العمال المسلمين بدءاً من منتصف القرن العشرين. ويقدر عدد المسلمين حوالي 300 ألف مسلم، أي 5 بالمائة تقريباً من سكان الدنمارك. وينحدر أغلبهم من تركيا ودول عربية. كما يوجد من بين المسلمين ألبان وباكستانيون ودنماركيون

  • Griechenland improvisierte Moscheen in Athen (Getty Images/M. Bicanski)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    اليونان

    تقدر نسبة المسلمين في اليونان بحوالي 3 بالمائة من إجمالي السكان. وتعتبر اليونان من بين الدول الأولى التي عرفت الإسلام، إذ قدمت جيوش المسلمين إلى جزيرة "رودوس" أول مرة عام 654 ميلادي. يوجد خمس مجموعات سكانية مسلمة في البلد، تنقسم إلى: أتراك وبوماك وألبان وغيرهم إضافة إلى المهاجرين. يوجود الكثير من المساجد في البلد، ويرجع الكثير منها للعهد العثماني.

  • Moschee in Warschau Polen (GNU)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    بولندا

    تعود بدايات المسلمين في بولندا إلى القرن الرابع عشر ميلادي. ويعتبر حالياً عدد المسلمين هناك قليلاً مقارنة بالبلدان الأوروبية الأخرى. توجد بعض الإشارات التي تقول أن عدد هؤلاء يصل إلى 31 ألف مسلم فقط، أي ما يقارب 1 بالمائة من مجموع عدد السكان. ويوجد أكبر تجمع إسلامي في مدينة بياوتسنوك. تشير بعض الإحصائيات إلى أن عدد المسلمين، عام 2050، سيصير ضعف العدد الذي يوجد عليه الآن. إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش