الأثار السياسية لزلزال تركيا

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سكان المناطق التي ضربها الزلزال في تركيا ينتقدون تأخر استجابة الحكومة للكارثة.
بعد مرور أزيد من شهرين على زلزال تركيا وسوريا المدمر لا يزال الملايين من الأشخاص يعيشون بالخيام ويواصلون حزنهم على ذويهم الذين قضوا في الزلزال. وفي مدينة جنديرس تواصل إحدى العائلات البحث عن ابنها المفقود.
تأخذ الانتخابات الرئاسية التركية المقررة في 14 أيار/ مايو طابع استفتاء حول تأييد أو معارضة الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يواجه للمرة الأولى معارضة موحدة بعد عشرين عاما على توليه السلطة.
ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شخصياً في إسطنبول، للمرة الأولى بعد غياب عن الساحة العامة ثلاثة أيام بسبب الوعكة الصحية التي أبعدته عن مسار الحملة الانتخابية. كيف بدا الزعيم التركي؟
قررت ألمانيا مضاعفة مساعدتها لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا، حسبما أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك. وتستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل مؤتمرا للمانحين الدوليين لدعم ضحايا الزلزال.
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