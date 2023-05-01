الأثار السياسية لزلزال تركيا

بعد شهرين على الزلزال.. جندريس السورية ما تزال تبحث مفقودين

بعد مرور أزيد من شهرين على زلزال تركيا وسوريا المدمر لا يزال الملايين من الأشخاص يعيشون بالخيام ويواصلون حزنهم على ذويهم الذين قضوا في الزلزال. وفي مدينة جنديرس تواصل إحدى العائلات البحث عن ابنها المفقود.