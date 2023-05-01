 الأثار السياسية لزلزال تركيا | DW الأخبار | DW | 02.05.2023

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الأثار السياسية لزلزال تركيا

سكان المناطق التي ضربها الزلزال في تركيا ينتقدون تأخر استجابة الحكومة للكارثة.

المزيد من المركز الإعلامي

رغم مرور أشهر على الكارثة لا تزال كثير من العوائل تبحث عن ذويها ممن فقدوا جراء الزلزال المدمر في شمال وغرب سوريا.

عائلات سورية لا تزال تبحث عن أبنائها المفقودين جراء الزلزال 01.05.2023

خيم الزلزال على أجواء شهر رمضان في شمال غرب سوريا التي تشهد في الأصل سلسلة أزمات، مما زاد من أعباء الأسر النازحة

رمضان في سوريا بعد الزلزال 05.04.2023

المناطق المتضررة من الزلزال تشكك في وفاء الحكومة بوعودها ببناء المنازل خلال عام.

آراء المواطنين الأتراك في المناطق المتضررة من الزلزال في وعود الحكومة 11.04.2023

يعاني الناجون من الزلزال في سوريا من آثار نفسية كبيرة جراء فقدانهم احبائهم في الكارثة، لكن هؤلاء لا يتلقون علاجا نفسياً.

مشاكل نفسية لضحايا الزلزال 03.03.2023

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لم ترغب أستراليا في تقنين السجائر الإلكترونية؟ 02.05.2023

حذرت الأمم المتحدة من حدوث أزمةٍ إنسانية في السودان بعدما أجبرتِ المعارك نحوَ مئة ألف مواطن على الفرار إلى دول مجاورة.

الأمم المتحدة تحذر من أزمة إنسانية في السودان 02.05.2023

في بيروت انطلقت تظاهرة تدعو لمواجهة الانهيار الذي يهدد البلاد. ودعمت المظاهرة حقوق العمال الأجانب في البلاد.

عمال لبنان يتظاهرون ويدعمون حقوق العمال الأجانب 01.05.2023

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