يوروماكس

الأتوميوم في بروكسل

شيد الأتوميوم قبل 65 عاما في بروكسل ورغم ذلك لا تظهر عليه علامات القدم. ويعتبر الأتوميوم أحد معالم عاصمة بلجيكا وكان رمزا للمعرض الدولي إكسبو 58 الذي أقيم هناك عام 1958. فترى ما سر لمعانه إلى يومنا هذا؟