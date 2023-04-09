الأتوميوم في بروكسل

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شيد الأتوميوم قبل 65 عاما في بروكسل ورغم ذلك لا تظهر عليه علامات القدم. ويعتبر الأتوميوم أحد معالم عاصمة بلجيكا وكان رمزا للمعرض الدولي إكسبو 58 الذي أقيم هناك عام 1958. فترى ما سر لمعانه إلى يومنا هذا؟
بعد مغادرتها السجن في بروكسل لتخضع لإقامة جبرية مع وضع سوار الكتروني، تعتزم إيفا كايلي النائبة السابقة لرئيسة البرلمان الأوروبي المتهمة بفساد يُعتقد أنّه مرتبط بقطر والمغرب عدم العودة لبلدها الأصلي قبل إثبات براءتها.
كان المخيم العشوائي Le palais، مأوى لما يناهز ألف مهاجر وطالب لجوء أحيانا، لم يستوعبهم نظام اللجوء في العاصمة البلجيكية بروكسل. لكن صدور قرار إخلاء المبنى من قاطنيه استعانة بالقوات الأمنية أثار حفيظة الحقوقيين هناك
وضعت إيفا كايلي، نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي السابقة قيد الإقامة الجبرية بعد أن تم الإفراج عنها. وتواجه كايلي وآخرون تهم قبول رَشَاوَى من قطر والمغرب مقابل نفوذ في صنع السياسة بالاتحاد الأوروبي.
صدامات بين الشرطة وجماهير في بروكسل بعد فوز منتخب المغرب على نظيره البلجيكي. المشجعون استخدموا مفرقعات وألقوا مقذوفات، وأضرم البعض حريقا في الطريق العام، بحسب شرطة بروكسل. وفي هولندا تم تفريق مشجعين للمنتخب المغربي.
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