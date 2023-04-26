الأتراك في ألمانيا يصوتون في الانتخابات الرئاسية وأردوغان يعلق نشاطه

بدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المقررة في 14 أيار/مايو، اليوم الخميس (27 نيسان/أبريل 2023) للأتراك الذين يعيشون في الخارج، مع أكبر تجمع في الخارج يبلغ 1.5 مليون شخص يدلون بأصواتهم في ألمانيا. وسيكون التصويت في الخارج ممكناً حتى 9 أيار/مايو.

وأشارت وزارة الخارجية الألمانية في برلين إلى الموافقة على 16 مركز اقتراع في البلاد لهذا الغرض، في حين تحدثت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا عن وجود 26 مركز اقتراع هناك.

وفي الانتخابات الرئاسية التركية لعام 2018، كانت ألمانيا في قلب نقاش ساخن، حيث ألقى الرئيس رجب طيب إردوغان باللوم على السلطات الألمانية لعرقلة جهود حملته في البلاد. لكن مثل هذا التوتر غير متوقع هذه المرة.

وبعد 20 عاماً له في السلطة، يواجه إردوغان أصعب اختبار انتخابي له حتى الآن. وتتنبأ استطلاعات الرأي الأخيرة بسباق متقارب بين الرئيس الحالي وكمال كليتشدار أوغلو، زعيم معسكر معارض نادر من الفصائل العلمانية والمحافظة والقومية.

وستجرى جولة ثانية بين المتنافسين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات على الرئاسة في 28 أيار/مايو ما لم تسفر انتخابات 14 أيار/مايو عن فائز واضح بأكثر من 50% من الأصوات.

هل أردوغان بصحة جيدة؟

واضطر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المصاب بإنفلونزا المعدة إلى إلغاء التزاماته الخميس لليوم الثاني على التوالي قبل 17 يوماً من الانتخابات.

وأثارت صحة الرئيس التركي تكهنات بعد اخضاعه لعملية جراحية في الأمعاء الغليظة نهاية عام 2011 ثم لجراحة ثانية في 2012. ونفى إردوغان، الذي كان رئيساً للوزراء آنذاك، علناً أن يكون مصابا بسرطان القولون موضحاً أن العمليات تهدف لإزالة زوائد لحميّة.

خ.س/أ.ف (د ب أ، أ ف ب)