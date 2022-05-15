الأبقار وضررها على المناخ

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الغازات التي تصدر من الأبقار يوميا بها مئات الليترات من الميثان، وهذا ضار بنسبة تفوق 25 مرة ضرر ثاني أكسيد الكربون. فهل يمكن تغيير نمط حياة وتصرف الأبقار؟
بعد مرحاض مخصص للأبقار، هذا الاختراع الضوئي قادر على التخلص من الميثان ورائحة الروث في مزارع الأبقار، مما يبشر بمستقبل أفضل للبيئة.
تضر الأغذية التي لا تراعي البيِئة بالصحة والمناخ على السواء. ويرى خبراء أن من يريد أغذية صحية رفيقة بالبيِئة عليه التفكير في المنشأ والنقل والتعبئة والتغليف.
دونالد ترامب يعتزم سحب وحدات أمريكية من ألمانيا. وهذا المشروع يطال أيضا قاعدة شبانغداليم الجوية في منطقة الآيفل في وسط غرب ألمانيا. فكيف تابع السكان المحليون هذه الخطط وماذا قالوا عنها؟. التفاصيل في هذا الريبورتاج.
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