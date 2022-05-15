 الأبقار وضررها على المناخ | المستقبل الآن | DW | 22.05.2022

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المستقبل الآن

الأبقار وضررها على المناخ

الغازات التي تصدر من الأبقار يوميا بها مئات الليترات من الميثان، وهذا ضار بنسبة تفوق 25 مرة ضرر ثاني أكسيد الكربون. فهل يمكن تغيير نمط حياة وتصرف الأبقار؟

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