الأبقار تحت مجهر الباحثين

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الأبقار من الحيوانات المنتجة الأقدم في حياة الإنسان. لكن ولفترة طويلة كان التركيز على كفائتها فقط. أما السلوك الاجتماعي واحتياجاتها فنادرا ما لعبت دورا، في وقت أصبح فيه الرفق بالحيوان محور البحث الجاد.
تعكف مؤسسة "ماكس بلانك" البحثية على تنفيذ برنامج علمي لتتبع حركة الحيوانات في شتى بقاع الأرض من خلال كمبيوتر في الفضاء. ويطلق على هذا البرنامج اسم "منظومة التعاون الدولي لأبحاث الحيوان عبر الفضاء" ويشتهر باسم "إيكاروس".
أكدت دراسة فنلندية أن الحيوانات التي تعيش وحيدة تعاني من أعراض التوتر والقلق والضغوط وأن الأمر لا يقتصر على البشر وحدهم. وكشفت الدراسة أن الشعور بالوحدة يزيد من مستويات التوتر لدى ذكور الأفيال بشكل كبير.
بهدف تحسين وتعزيز القوانين المنظمة لنقل الحيوانات الحيّة، تبنى البرلمان الأوروبي مجموعة توصيات استناداً على دراسة خلصت إلى نتائج صادمة. غير أن التعامل مع هذا الملف داخليا يختلف من بلد لآخر، وخارجيا الأمر أسوأ.
بعد مرحاض مخصص للأبقار، هذا الاختراع الضوئي قادر على التخلص من الميثان ورائحة الروث في مزارع الأبقار، مما يبشر بمستقبل أفضل للبيئة.
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