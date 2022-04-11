المستقبل الآن

الأبقار تحت مجهر الباحثين

الأبقار من الحيوانات المنتجة الأقدم في حياة الإنسان. لكن ولفترة طويلة كان التركيز على كفائتها فقط. أما السلوك الاجتماعي واحتياجاتها فنادرا ما لعبت دورا، في وقت أصبح فيه الرفق بالحيوان محور البحث الجاد.