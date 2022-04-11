 الأبقار تحت مجهر الباحثين | المستقبل الآن | DW | 17.04.2022

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المستقبل الآن

الأبقار تحت مجهر الباحثين

الأبقار من الحيوانات المنتجة الأقدم في حياة الإنسان. لكن ولفترة طويلة كان التركيز على كفائتها فقط. أما السلوك الاجتماعي واحتياجاتها فنادرا ما لعبت دورا، في وقت أصبح فيه الرفق بالحيوان محور البحث الجاد.

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Schlagwörter: eco@africa, environment, Gemüse, Alte Sorten, Arche Noah, Österreich Copyright: ARCHE NOAH

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