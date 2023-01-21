 الأبقار الأرجنتينية تعود إلى مراعيها! | DW الأخبار | DW | 20.01.2023

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الأبقار الأرجنتينية تعود إلى مراعيها!

بينما يكافح العديد من المزارعين في الارجنتين الجفاف، يحاول البعض الآخر استخدام الأراضي المتبقية لإنتاج نوع مختلف من اللحوم. وهو نوع يقلل من الاحتباس الحراري ومذاقه أطيب.

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