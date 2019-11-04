الآن يمكنك فحص كمية الكافيين في جسمك من خلال آلة حاسبة خاصة

يربط معظم الناس الكافيين بالقهوة. بيد أن هذه المادة المنشطة موجودة أيضا في مشروبات الطاقة والشاي الأخضر والأسود والكولا وحتى مشروب الكاكاو. وفي حين يعتمد الكثيرون على القهوة من أجل الاستيقاظ في الصباح أو البقاء مستيقظين وتحسين أداء العمل، يجادل البعض أن الكثير من الكافيين مضر للصحة.
مضر أم مفيد
يحتوي الكافيين على تأثيرات صحية ايجابية وسلبية أيضاً، لكن تأثير الكافيين على أداء الجسم لا يبدأ مباشرة، بل يستغرق حوالي 30 دقيقة حتى تظهر فعاليته، وذلك بحسب ما نشرته مجلة شتيرن الألمانية.
وفي حين أثبتت العديد من الاختبارات فوائد للقهوة، وبأنها منشطة وتقلل مخاطر الموت المبكر والإصابة بأمراض القلب وقدرتها على مقاومة الاكتئاب، ومساعدتها في حرق الدهون في الجسم، يرى الخبراء أن ذلك يأتي فقط من خلال شرب القهوة باعتدال وبدون مبالغة.
فالذين يستهلكون القهوة بكثرة معرضين لخطر الآثار الجانبية لها مثل الأرق، العصبية، الغثيان، ضربات القلب السريعة أو تشنجات العضلات. وهناك أيضا لدى بعض الناس حساسية لمادة الكافيين، وهو ما قد يسبب العواقب الوخيمة بعد تناولها، لاسيما أن احتساء القهوة بعد تناول أدوية معينة مثل المضادات الحيوية، له تأثير على طريقة عمل الكافيين في الجسم، وهو ما قد يكون خطرا على صحته.
الاعتدال مطلوب ..لكن كيف؟
بحسب المجلة الالمانية، فإن الاعتدال مختلف من شخص إلى آخر من ناحية عمره، ووزنه وصحته التي يتمتع بها، وتعتبر حوالي 400 ملليغرام يومياً جرعة آمنة للبالغين الأصحاء. وهذا يعادل حوالي ثلاثة إلى أربعة أكواب من القهوة. ومحتوى الكافيين يعتمد على نوع القهوة ودرجة تحميصها. ولا ينبغي أن تتجاوز جرعة واحدة من الكافيين 200 ملليغرام.
ومن أجل حساب دقيق لكمية الكافيين المناسبة في الجسم، قام المركز الاتحادي الألماني للتغذية (BZfE) بإنشاء حاسبة خاصة إلكترونية. ويقوم المهتم بأدراج اسمه ووزنه وكمية المشروبات التي تناولها، من قهوة أو شاي أو عصير أو حتى شوكولاتة، لتقوم الآلة بفحص الكمية واعطاء النسبة التقريبية للكافيين بها.
ويصدر موقع الآلة الحاسبة نصائح للزوار، بأن يشربوا القهوة أو يتوقفوا عن شربها بحسب كمية الكافيين الموجودة في الجسم. وتوجد أيضاً معلومات إضافية على الموقع الإلكتروني حول كيفية عمل الكافيين في الجسم وتأثيره ومقدار الكافيين المسموح به أثناء الحمل والرضاعة. ومع ذلك، فإن الآلة الحاسبة لا تنطبق على النساء الحوامل.
ع.أ.ج/ ز.أ.ب
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8 مواد غذائية بديلة عن القهوة تمنح النشاط والسعادة
اللوز والبندق والجوز هي مكسرات تحتوي على المغنسيوم وفيتامين بي والحمض الدهني أوميغا – 3. هذه المكونات الثلاث لها تأثير منشط على الجسم، فهي تبعد التعب والتوتر والإرهاق. "مخلوطة مكسرات" مع حبات من الزبيب تمنح أيضا الجسد طاقة كبيرة، حسبما نقل موقع بريغيتا.
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8 مواد غذائية بديلة عن القهوة تمنح النشاط والسعادة
الموز هي غلال لذيذة وصحية وخفيفة. يحتوى الموز على منبهات صحية، وذلك يعود لنسبة السكريات التي تمنح الجسم طاقة. بالإضافة إلى حمض الفوليك والمغنيسيوم، المسؤوليّن عن بناء الخلايا الحمراء في الدم وعن تغذية الجسم. يقلل الموز من التعب، ويمنح مزاجا جيدا، لأنه يحتوي على الحمض الأميني "التربتوفان"، وهو حمض يحوله الدماغ إلى "سيروتونين"، المعروف أيضا بهرمون السعادة.
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8 مواد غذائية بديلة عن القهوة تمنح النشاط والسعادة
الطرخشقون هي نبتة برية تقتات منها الأرانب. لكنها أيضا مفيدة لجسم الإنسان. يحتوي الطرخشقون على البوتاسيوم، وهو يساهم في تنشيط الجسم ويزيد من اليقظة. ينصح بإضافة الماء الساخن إلى أوراق وزهرة الطرخشقون اليابسة وتناوله كشاي . نبتة الحريقة أو القراص لها أيضا فوائد مشابهة.
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8 مواد غذائية بديلة عن القهوة تمنح النشاط والسعادة
وينقل موقع بريغيتا أن الطعم الحار لجذور الزنجبيل تنشط عملية "الأيض" أي تحول الغذاء إلى طاقة. هذا ما يسهل عملية حرق الدهون في الجسم، ويبطئ من التعب. من يريد أن يستفيق بسرعة، عليه شرب الدرنة الحارة للزنجبيل في شكل شاي أو عن طريق إضافة الماء إلى عصير الليمون مع الزنجبيل وقليل من السكر وخلطهم جميعا.
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8 مواد غذائية بديلة عن القهوة تمنح النشاط والسعادة
للفليفلة الحمراء الحارة تأثير مشابه للزنجبيل، فهي تنشط عملية "الأيض" والدورة الدموية على الفور. جسم الإنسان يشعر في دقائق بالتوازن والنشاط. كما تحتوي الفليفلة الحمراء الحارة على المركب النشط "كابسيسين"، المسؤول عن الطعم الحارق، وهو يساهم في تدفئة الجسم، بالإضافة إلى حرق الدهون.
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8 مواد غذائية بديلة عن القهوة تمنح النشاط والسعادة
الحمضيات لها تأثير مشابه للمواد الغذائية الحارة. يساهم الفيتامين سي في تنشيط الجسم ويمنح الجسم طاقة كبيرة. وينصح بتناول قطعة من المندلينا أو الكيوي، أو تفاحة أو فاكهة الزنباع، وخاصة بعد استراحة الغداء. إذ أن الجسم دوما ما يشعر بالخمول في وقت الظهيرة.
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8 مواد غذائية بديلة عن القهوة تمنح النشاط والسعادة
تعتبر الشوكلاته مادة منبهة للجسم، فـكل مائة غرام من الشوكلاته الداكنة يحتوي مثلا على 50 ميليغراما من مادة "الكافيين" المنشطة. في حين تحتوي 100 غرام من الشوكلاته البيضاء على 20 ميليغراما فقط من "الكافيين". لا تمنح الشوكلاته الداكنة الجسم النشاط فقط بل السعادة أيضا. وذلك يعود لمادة "الكاكاو"، وللمركب الكيميائي "ثيوبرومين" وهرمون السعادة "سيروتونين".
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8 مواد غذائية بديلة عن القهوة تمنح النشاط والسعادة
عصير براعم القمح هو مشروب متكون من أعشاب نبات القمح في بداية نموه. العصير غني بالفيتامينات أ و إي و بي 12 وهو يحتوي على مضاد للأكسدة وعلى مادة "الكلوريفيل" المنشطة للجسم. ينصح بخلط أعشاب نبات القمح مع عصير فواكه وذلك للتمتع بفوائده. لمن لا يحبذ طعم البراعم الخضراء ينصح بتناول جرعات صغيرة مع العصير. كما ينصح بعدم الإكثار منه لأنه قد يسبب الغثيان.
الكاتب: س.ع/ ع.خ (DW)