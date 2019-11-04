 الآن يمكنك فحص كمية الكافيين في جسمك من خلال آلة حاسبة خاصة | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 20.01.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

صحة

الآن يمكنك فحص كمية الكافيين في جسمك من خلال آلة حاسبة خاصة

تعد القهوة من المشروبات الأكثر شعبية حول العالم. وفي ألمانيا تأتي على رأس قائمة المشروبات الأكثر استهلاكا. ومن أجل مراقبة كمية الكافيين المناسبة تم استحداث حاسبة آلية خاصة وظيفتها مراقبة هذه المادة المنشطة في الجسم.

القهوة من المشروبات الأكثر شعبية حول العالم

القهوة من المشروبات الأكثر شعبية حول العالم

يربط معظم الناس الكافيين بالقهوة. بيد أن هذه المادة المنشطة موجودة أيضا في مشروبات الطاقة والشاي الأخضر والأسود والكولا وحتى مشروب الكاكاو. وفي حين يعتمد الكثيرون على القهوة من أجل الاستيقاظ في الصباح أو البقاء مستيقظين وتحسين أداء العمل، يجادل البعض أن الكثير من الكافيين مضر للصحة.

مضر أم مفيد

يحتوي الكافيين على تأثيرات صحية ايجابية وسلبية أيضاً، لكن تأثير الكافيين على أداء الجسم لا يبدأ مباشرة، بل يستغرق حوالي 30 دقيقة حتى تظهر فعاليته، وذلك بحسب ما نشرته مجلة شتيرن الألمانية.

مشاهدة الفيديو 02:41

هل القهوة مفيدة لصحتنا؟

وفي حين أثبتت العديد من الاختبارات فوائد للقهوة، وبأنها منشطة وتقلل مخاطر الموت المبكر والإصابة بأمراض القلب وقدرتها على مقاومة الاكتئاب، ومساعدتها في حرق الدهون في الجسم، يرى الخبراء أن ذلك يأتي فقط من خلال شرب القهوة باعتدال وبدون مبالغة.

مختارات

فالذين يستهلكون القهوة بكثرة معرضين لخطر الآثار الجانبية لها مثل الأرق، العصبية، الغثيان، ضربات القلب السريعة أو تشنجات العضلات. وهناك أيضا لدى بعض الناس حساسية لمادة الكافيين، وهو ما قد يسبب العواقب الوخيمة بعد تناولها، لاسيما أن احتساء القهوة بعد تناول أدوية معينة مثل المضادات الحيوية، له تأثير على طريقة عمل الكافيين في الجسم، وهو ما قد يكون خطرا على صحته.

الاعتدال مطلوب ..لكن كيف؟

بحسب المجلة الالمانية، فإن الاعتدال مختلف من شخص إلى آخر من ناحية عمره، ووزنه وصحته التي يتمتع بها، وتعتبر حوالي 400 ملليغرام يومياً جرعة آمنة للبالغين الأصحاء. وهذا يعادل حوالي ثلاثة إلى أربعة أكواب من القهوة. ومحتوى الكافيين يعتمد على نوع القهوة ودرجة تحميصها. ولا ينبغي أن تتجاوز جرعة واحدة من الكافيين 200 ملليغرام.

ومن أجل حساب دقيق لكمية الكافيين المناسبة في الجسم، قام المركز الاتحادي الألماني للتغذية (BZfE) بإنشاء حاسبة خاصة إلكترونية. ويقوم المهتم بأدراج اسمه ووزنه وكمية المشروبات التي تناولها، من قهوة أو شاي أو عصير أو حتى شوكولاتة، لتقوم الآلة بفحص الكمية واعطاء النسبة التقريبية للكافيين بها.

ويصدر موقع الآلة الحاسبة نصائح للزوار، بأن يشربوا القهوة أو يتوقفوا عن شربها بحسب كمية الكافيين الموجودة في الجسم. وتوجد أيضاً معلومات إضافية على الموقع الإلكتروني حول كيفية عمل الكافيين في الجسم وتأثيره ومقدار الكافيين المسموح به أثناء الحمل والرضاعة. ومع ذلك، فإن الآلة الحاسبة لا تنطبق على النساء الحوامل.

ع.أ.ج/ ز.أ.ب

  • Studentenfutter mit Nüssen und Rosinen

    8 مواد غذائية بديلة عن القهوة تمنح النشاط والسعادة

    اللوز والبندق والجوز هي مكسرات تحتوي على المغنسيوم وفيتامين بي والحمض الدهني أوميغا – 3. هذه المكونات الثلاث لها تأثير منشط على الجسم، فهي تبعد التعب والتوتر والإرهاق. "مخلوطة مكسرات" مع حبات من الزبيب تمنح أيضا الجسد طاقة كبيرة، حسبما نقل موقع بريغيتا.

  • Symbolbild Bananen Panama-Krankheit

    8 مواد غذائية بديلة عن القهوة تمنح النشاط والسعادة

    الموز هي غلال لذيذة وصحية وخفيفة. يحتوى الموز على منبهات صحية، وذلك يعود لنسبة السكريات التي تمنح الجسم طاقة. بالإضافة إلى حمض الفوليك والمغنيسيوم، المسؤوليّن عن بناء الخلايا الحمراء في الدم وعن تغذية الجسم. يقلل الموز من التعب، ويمنح مزاجا جيدا، لأنه يحتوي على الحمض الأميني "التربتوفان"، وهو حمض يحوله الدماغ إلى "سيروتونين"، المعروف أيضا بهرمون السعادة.

  • Löwenzahnwiese im Harz

    8 مواد غذائية بديلة عن القهوة تمنح النشاط والسعادة

    الطرخشقون هي نبتة برية تقتات منها الأرانب. لكنها أيضا مفيدة لجسم الإنسان. يحتوي الطرخشقون على البوتاسيوم، وهو يساهم في تنشيط الجسم ويزيد من اليقظة. ينصح بإضافة الماء الساخن إلى أوراق وزهرة الطرخشقون اليابسة وتناوله كشاي . نبتة الحريقة أو القراص لها أيضا فوائد مشابهة.

  • Ingwer

    8 مواد غذائية بديلة عن القهوة تمنح النشاط والسعادة

    وينقل موقع بريغيتا أن الطعم الحار لجذور الزنجبيل تنشط عملية "الأيض" أي تحول الغذاء إلى طاقة. هذا ما يسهل عملية حرق الدهون في الجسم، ويبطئ من التعب. من يريد أن يستفيق بسرعة، عليه شرب الدرنة الحارة للزنجبيل في شكل شاي أو عن طريق إضافة الماء إلى عصير الليمون مع الزنجبيل وقليل من السكر وخلطهم جميعا.

  • Symbolbild - rote Pepperoni

    8 مواد غذائية بديلة عن القهوة تمنح النشاط والسعادة

    للفليفلة الحمراء الحارة تأثير مشابه للزنجبيل، فهي تنشط عملية "الأيض" والدورة الدموية على الفور. جسم الإنسان يشعر في دقائق بالتوازن والنشاط. كما تحتوي الفليفلة الحمراء الحارة على المركب النشط "كابسيسين"، المسؤول عن الطعم الحارق، وهو يساهم في تدفئة الجسم، بالإضافة إلى حرق الدهون.

  • verschiedene Zitrusfrüchte

    8 مواد غذائية بديلة عن القهوة تمنح النشاط والسعادة

    الحمضيات لها تأثير مشابه للمواد الغذائية الحارة. يساهم الفيتامين سي في تنشيط الجسم ويمنح الجسم طاقة كبيرة. وينصح بتناول قطعة من المندلينا أو الكيوي، أو تفاحة أو فاكهة الزنباع، وخاصة بعد استراحة الغداء. إذ أن الجسم دوما ما يشعر بالخمول في وقت الظهيرة.

  • Schokolade Zartbitterschokolade

    8 مواد غذائية بديلة عن القهوة تمنح النشاط والسعادة

    تعتبر الشوكلاته مادة منبهة للجسم، فـكل مائة غرام من الشوكلاته الداكنة يحتوي مثلا على 50 ميليغراما من مادة "الكافيين" المنشطة. في حين تحتوي 100 غرام من الشوكلاته البيضاء على 20 ميليغراما فقط من "الكافيين". لا تمنح الشوكلاته الداكنة الجسم النشاط فقط بل السعادة أيضا. وذلك يعود لمادة "الكاكاو"، وللمركب الكيميائي "ثيوبرومين" وهرمون السعادة "سيروتونين".

  • Getränk Weizengras

    8 مواد غذائية بديلة عن القهوة تمنح النشاط والسعادة

    عصير براعم القمح هو مشروب متكون من أعشاب نبات القمح في بداية نموه. العصير غني بالفيتامينات أ و إي و بي 12 وهو يحتوي على مضاد للأكسدة وعلى مادة "الكلوريفيل" المنشطة للجسم. ينصح بخلط أعشاب نبات القمح مع عصير فواكه وذلك للتمتع بفوائده. لمن لا يحبذ طعم البراعم الخضراء ينصح بتناول جرعات صغيرة مع العصير. كما ينصح بعدم الإكثار منه لأنه قد يسبب الغثيان.

    الكاتب: س.ع/ ع.خ (DW)


مختارات

8 مواد غذائية بديلة عن القهوة تمنح النشاط والسعادة

غالبا ما يبادر الناس إلى شرب القهوة عند الشعور بالخمول والرغبة بالنوم، إلا هناك ثمانية مواد غذائية بديلة عن المشروبات الغنية بالكافيين تمنح الجسم الكثير من النشاط والطاقة والسعادة. تعرف عليها في ألبوم الصور التالي: (08.02.2016)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

هل القهوة مفيدة لصحتنا؟  

مواضيع ذات صلة

Kaffee

القهوة مفيدة للصحة.. وهذا هو عدد الأكواب التي ينصح بتناولها يوميا 04.11.2019

كثيرون حول العالم يستهلون يومهم بكوب قهوة. فهي تحسن المزاج وتزيد النشاط ولها فوائد صحية كثيرة، بشرط عدم الإفراط في استهلاكها. لكن ما هي الكمية المناسبة والحد الذي يجب عدم تجاوزه؟ دراسة أسترالية حديثة تجيب على ذلك.

Symbolbild - Teezeit

الشاي.. أم القهوة: أيهما أفضل لصحتك؟ 18.09.2019

لا تنازل لدى الكثير من الناس عن الشاي أو القهوة أو كليهما، لكن بقدر ما هنالك اختلاف في الأذواق، هناك اختلاف كبير في النقاش حول الفوائد الصحية للطرفين، فأيهما أفضل لصحتك؟

بداية انتاج الصين الغزير للقهوة 31.05.2019

تنتج الصين الآن القهوة أكثر من كوستاريكا وكينيا مجتمعتين. ومع ظهور سلاسل المقاهي الشهيرة في كافة أنحاء الصين، يستمتع البلد المحب للشاي باحتساء فنجان من القهوة الطازجة.

إعلان