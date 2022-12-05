الآلة البشرية

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تقوم واجهات الدماغ الحاسوبية على فكرة التفاعل المباشر بين البشر والحواسيب. تتركز الأبحاث حول الاستفادة من هذه الواجهات، خاصة في مجال الطب. وأحد التطبيقات المهمة للفكرة هو التحكم في الأطراف الاصطناعية.
لا تتوقف محاولات العلماء لتطوير الذكاء الاصطناعي ومحاولة جسر الهوة بينه وبين الذكاء البشري. في تجارب حديثة لاحظ العلماء أن بعض برامج الذكاء الاصطناعي بدأت في العمل بشكل قريب للغاية من المخ البشري.
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