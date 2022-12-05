المستقبل الآن

الآلة البشرية

تقوم واجهات الدماغ الحاسوبية على فكرة التفاعل المباشر بين البشر والحواسيب. تتركز الأبحاث حول الاستفادة من هذه الواجهات، خاصة في مجال الطب. وأحد التطبيقات المهمة للفكرة هو التحكم في الأطراف الاصطناعية.