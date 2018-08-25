 الآلاف يتظاهرون في دريسدن ضد حركة ″بغيدا″ | أخبار | DW | 21.10.2018

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أخبار

الآلاف يتظاهرون في دريسدن ضد حركة "بغيدا"

تظاهر آلاف الأشخاص في دريسدن تحت شعار "الحب عوض التحريض" ضد العنصرية ومعاداة الأجانب. تزامن ذلك مع مهرجان خطابي لحركة "بغيدا" المعادية للمسلمين في الذكرى السنوية الرابعة لتأسيسها.

Deutschland Demonstration Herz statt Hetze in Dresden (picture-alliance/dpa/O. Killig)

في دريسدن تظاهر آلاف الأشخاص ضد حركة "بغيدا" المعادية للمسلمين. وبمناسبة الذكرى الرابعة لتأسيسها دعت "بغيدا" اليوم الأحد (21 أكتوبر 2018) إلى مهرجان خطابي في دريسدن. فيما دعا للمشاركة في المظاهرة المضادة تحالف من اليسار شارك فيها نحو 4000 متظاهر. وكُتب على لافتات "جميعا ضد تيار اليمين في أوروبا".

وحث رئيس وزراء ولاية ساكسونيا ميشاييل كريشمير خلال مهرجان خطابي أمام محطة القطار الرئيسة في دريسدن على الالتزام سياسيا، موضحا أن بيد الألمان أن يقرروا أن تبقى البلاد منفتحة على العالم. كما أنه دعا في الوقت نفسه إلى محاربة العنصرية اليومية. وقال كريتشمير موجها الخطاب إلى حركة "بغيدا" إنه "من المهم أن نلتزم ونجابه أولئك الذين لهم أجوبة بسيطة".

وأعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عبر تويتر بأن الذكرى السنوية الرابعة لقيام حركة "بغيدا" تشكل "يوما حزينا لبلادنا"، ونوه بخروج مبادرات الاحتجاج إلى شوارع دريسدن لمجابهة اليمين المتطرف.

كما حث وزير الاقتصاد في ولاية ساكسونيا مارتن دوليش المواطنين على النهوض ضد معاداة الأجانب، وأعلن بأنه يجب رفض العنصرية بوضوح.

وكانت حركة "بغيدا" قد تجمعت لأول مرة في الـ 17 من أكتوبر 2014 في دريسدن، وهي تتظاهر بانتظام منذ أربع سنوات ضد المسلمين والأجانب في أوروبا.

م.أ.م/ ي.ب (ا ب د ، أ ف ب)

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    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

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  • Dresden Pegida Demonstration 12.01.2015

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  • Rechte Proteste gegen das Flüchtlingslager in Freital

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  • Deutschland Geplantes Flüchtlingsheim in Flammen in Bautzen

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    إضرام الحرائق في مآوي اللاجئين أو في البنايات المخصصة لإيواء اللاجئين أحداث - وإن لم تقتصر على ولايات شرق ألمانيا - تحسب على اليمين المتطرف وعلى كارهي الأجانب بصفة عامة واللاجئين بصفة خاصة. الصورة تظهر بناية خصصت لإيواء اللاجئين في بلدة باوتسن وهي تحترق. كما أظهرت التحقيقات فيما بعد أن الحريق كان بفعل إجرامي.

  • Deutschland Pegida gegen Moscheen Plakat in Dresden

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    بعدما سمع اليمنيون المتطرفيو أن طائفة الأحمدية تريد أن تبني مسجدا بمنطقة نائية في إيرفورت بولاية تورينغن، شرقي ألمانيا، حتى سارعوا للاحتجاج رغم أن الأمر لم يتعد طور التخطيط. ورغم أن هذا المسجد الذي لايزال مجرد حبر على ورق هو الأول من نوعه في الولاية بأسرها والثالث في شرقي ألمانيا (باسثناء برلين)، إلا أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي يرى فيه مشروعا بعيد المدى لأسلمة ألمانيا.

  • Leipzig Moscheegelände Schweineköpfe

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    الاحتجاج على بناء المساجد من قبل البعض في ألمانيا ليس بالأمر الجديد. بيد أن البعض استخدم وسائل أخرى للتعبير عن احتجاجه: ففي عام 2013 ومع انطلاق أشغال بناء أول مسجد في مدينة لايبتسغ وثاني مسجد على الإطلاق في شرق ألمانيا (باستثناء برلين) قام مجهولون بوضع رؤوس خنازير دامية على أرضية المبنى. حادث مماثل تكرر بعدها بثلاث سنوات عندما وضع مجهولون خنزيرا صغيرا ميتا أمام مسجد في المدينة ذاتها.

  • NSU Rechtsrakdikale Rechtsterrorismus Uwe Böhnhardt Ralf Wohlleben

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    لأكثر من 10 سنوات ويمنيون متطرفون، ينشطون في إطار ما يسمي بالخلية النازية السرية انطلاقا من مدينة تسفيكاو بشرق ألمانيا، يقتلون أناسا في مختلف أنحاء ألمانيا. والمتهمون هم أوفه موندلوز، أوفه بونهارت (في الصورة – في الوسط) وبيآته تشيبه. ضحاياهم: ثمانية أتراك ويوناني وشرطية. دافعهم في ذلك هو كراهيتهم للأجانب. وإلى حدود عام 2011 كان الرأي العام يجهل هوية هؤلاء وأن القتلة هم من اليمينيين المتطرفين.

    الكاتب: شمس العياري


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