الآلاف يتظاهرون في برلين ضد العنصرية و "من أجل مجتمع منفتح"

انطلقت اليوم السبت (13 تشرين الأول/ اكتوبر) فعاليات مظاهرة كبيرة لمناهضة العنصرية بمشاركة آلاف الأشخاص في العاصمة الألمانية برلين. ومن المتوقع مشاركة ما يصل إلى 40 ألف شخص في المظاهرة، بحسب منظميها.
ودعا تحالف "غير قابل للانقسام" إلى الاحتجاج تحت شعار "من أجل مجتمع منفتح وحر - التضامن بدلاً من الإقصاء". ويقف التحالف ضد التحريض اليميني والتمييز وغرق اللاجئين في البحر المتوسط وتقليص المساعدات الاجتماعية.
وفي مستهل المظاهرة، احتشد متظاهرون في ميدان ألكسندربلاتس في العاصمة الألمانية مرددين شعارات مثل: "قولوا بصوت عالٍ أننا غير قابلون للانقسام"، حاملين لافتات كتب عليها "لا مكان للنازيين" و"إنقاذ المهاجرين من البحر ليس جريمة". وستجوب المظاهرة عدداً من مناطق المدينة، بينها ميدان بوتسدام وبوابة براندنبورغ التاريخية وعمود النصر.
وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قد أعرب عن دعمه للمظاهرة، وقال في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم: "لن نسمح مطلقاً بانقسامنا على يد شعبويين يمينيين"، مضيفاً أن هذه المظاهرة، بالعدد الكبير المتوقع مشاركته فيها، ستمثل إشارة رائعة في هذا الاتجاه.
وأكد السياسي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي أن غالبية المواطنين في ألمانيا يدعمون التسامح والانفتاح على العالم، وقال: "لا نحتاج إلى عزلة، بل إلى مزيد من التعاون الدولي"، مضيفاً أن "تنوع الأصول وألوان البشرة والأديان وأنماط المعيشة إثراء لنا، وليست تهديداً". وذكر ماس أن معاداة الأجانب، ومعاداة السامية لا ينبغي أن يكون لها مكان "سواء لدينا أو في أي مكان آخر في العالم".
وتدعم العديد من المنظمات والاتحادات والأحزاب هذه المظاهرة، ومن المنتظر أن يشارك فيها شخصيات بارزة مثل الممثل بينو فورمان والمذيع يان بومرمان وفريق "الأطباء" الغنائي والمخرجة هيتو شتيريل والمغني هيربرت غرونماير.
م.ع.ح/ع.خ (د ب أ)
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كرنفال الثقافات ببرلين ـ بالرقص تتلاشى الحدود وتذوب الفوارق
يعيش في برلين أناس ينحدرون من نحو 200 دولة مختلفة. من خلال هذا التنوع العرقي والثقافي تزول الحدود وتصبح الجغرافيا مجرد حبر على ورق. ولاعجب أن تصبح برلين مسرح لقاءات مثيرة، كما هو الحال هنا في الصورة التي تظهر عرضا جماعيا لراقصة سامبا صحبة عجوز يرتدي طربوشا تركيا تحت شعار البرازيل تلتقي الشرق – وكل شيء ممكن في برلين.
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كرنفال الثقافات ببرلين ـ بالرقص تتلاشى الحدود وتذوب الفوارق
كرنفال الثقافات هو مهرجان تنقلب فيه الأمور رأسا على عقب، على ما يرى المنظمون في برلين. ولربما يعنون بذلك تلاشي التدرجات الهرمية والفوارق بين الناس من أجل عالم متعدد الثقافات، وبالتالي، فإن كرنفال الثقافات هو عبارة على نموذج مصغر لتصوراتهم المستقبلية.
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كرنفال الثقافات ببرلين ـ بالرقص تتلاشى الحدود وتذوب الفوارق
يعيش في برلين نحو 30 ألف صيني تركوا بصماتهم على وجه المدينة منذ فترة طويلة، بيد أنه لم يكن يُعرف عنهم أنهم رواد حفلات. ولعل كرنفال برلين، الذين خرجت فيه الصينيات والصينيون وهم يرتدون ملابس تقليدية، قد يغير الصورة النمطية عنهم.
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كرنفال الثقافات ببرلين ـ بالرقص تتلاشى الحدود وتذوب الفوارق
يبدو هذا الرجل، بالرسوم عل وجهه والريش الأسود على رأسه، وكأنه سفير من عالم آخر. وفي الواقع، فإنه يعرض رقصات تقليدية من وطنه في برلين، إحدى المدن العالمية الكبيرة. وبالتالي، فلم تعد الثقافات المحلية حبيسة رقعة جغرافية صغيرة، بل أصبحت جزءا من عصر العولمة.
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كرنفال الثقافات ببرلين ـ بالرقص تتلاشى الحدود وتذوب الفوارق
مشارك في الكرنفال استغنى عن الكلام واستعان بمزمار ورقي ليطلق أنغاما من نوع فريد. وللحظة تصبح الكلمات في الكرنفال غير ضرورية، إذ يمكن للناس خلال هذا المهرجان التواصل مع بعضهم البعض عبر الموسيقى والرقص.
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كرنفال الثقافات ببرلين ـ بالرقص تتلاشى الحدود وتذوب الفوارق
عادة ما تستخدم أغطية الإنقاذ البراقة في أحداث مأساوية، كانت آخرها عند إنقاذ لاجئين انقلب بهم قاربهم في عرض البحر. وتستخدم هذه الأغطية لتدفئة الجسم عوضا عن الأغطية التقليدية التي عادة ما تكون ثقيلة وعملية نقلها بكميات كبيرة معقدة. هنا نرى أن راقصات قد لففن أجسادهن بهذه الأغطية الذهبية اللون. بيد أنه لا يُعرف ما إذا ذلك للتدفئة أم أنها جزء من أزيائهن؟ ربما كان ذلك لهذين السببين معا.
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كرنفال الثقافات ببرلين ـ بالرقص تتلاشى الحدود وتذوب الفوارق
تزامن الكرنفال هذا العام مع انخفاض درجات الحرارة مجددا في ألمانيا، بيد أن برودة الطقس وهطول الأمطار لم يمنع هذه الراقصة من ارتداء البيكيني، لتغطي جسدها فقط بقطعتين صغيرتين من اللباس وتحمي نفسها من الأمطار بلف غطاء بلاستيكي حوله.
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كرنفال الثقافات ببرلين ـ بالرقص تتلاشى الحدود وتذوب الفوارق
لايزال الكثير من غير الآسيويين يجدون صعوبة في تناول الطعام بطريقة تقليدية من خلال استخدام الأعواد. بيد أن الصينيين يتقنون ذلك حتى وهم يرتدون أزياء ثقيلة ويقفون تحت ظل جدار يكاد يقيهم من البرد والأمطار. وبالتالي، فإن العادات والتقاليد ليست مجرد قطع للزينة بل إنها أيضا واقع يحيا ويُتوارث من جيل لآخر.
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كرنفال الثقافات ببرلين ـ بالرقص تتلاشى الحدود وتذوب الفوارق
كما لم يخل الكرنفال من لوحات رقص شعبية وأخرى تجمع بين التقليدي والعصري على غرار الهيب بوب وغيرها من العروض المختلفة. الكرنفال يحتفل على أية حال بالاختلاف والتنوع الذي يجعل منه قبلة للزوار من داخل ألمانيا وخارجها.
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كرنفال الثقافات ببرلين ـ بالرقص تتلاشى الحدود وتذوب الفوارق
الأصفر والأخضر والأحمر هي بعض الألوان الإفريقية التي زادت من جمالية كرنفال الثقافات في برلين وأكدت طابعه الثقافي الذي يحرص على التنوع واستقطاب الناس من كل حدب وصوب – حتى من البلدان البعيدة في إفريقيا.
الكاتب: كيرستن كنيب/ ش.ع