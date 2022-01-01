الآلات - التعلم - أحلام البشرية

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كيف تم تطوير الذكاء الاصطناعي؟ ما هي البنية التحتية العالمية اللازمة؟ ما هي الموارد اللازمة؟ أسئلة وأجوبة حول بدايات الذكاء الاصطناعي وفرصه ومخاطره في معرض بمتحف النظافة الصحية الألماني في مدينة دريسدن.
حتى بعد مرور 30 عاما على إعادة توحيد ألمانيا، لا يمكن الحديث عن تساو في ظروف العيش وعدم وجود فوارق بين شرقي ألمانيا وغربيها. فالاختلاف بين الشرق والغرب ليس اقتصاديا فقط وإنما اجتماعي وسياسي أيضا إلى حد ما.
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