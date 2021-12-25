 الآلات - التعلم - أحلام البشرية والذكاء الاصطناعي | واحة الثقافة | DW | 02.01.2022

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واحة الثقافة

الآلات - التعلم - أحلام البشرية والذكاء الاصطناعي

كيف تم تطوير الذكاء الاصطناعي؟ ما هي البنية التحتية العالمية اللازمة؟ ما هي الموارد اللازمة؟ أسئلة وأجوبة حول بدايات الذكاء الاصطناعي وفرصه ومخاطره في معرض بمتحف النظافة الصحية الألماني في مدينة دريسدن.

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