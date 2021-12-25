الآلات - التعلم - أحلام البشرية والذكاء الاصطناعي

بعد 30 عاما من الوحدة.. هل اختفت الفوارق بين شرق وغرب ألمانيا؟

حتى بعد مرور 30 عاما على إعادة توحيد ألمانيا، لا يمكن الحديث عن تساو في ظروف العيش وعدم وجود فوارق بين شرقي ألمانيا وغربيها. فالاختلاف بين الشرق والغرب ليس اقتصاديا فقط وإنما اجتماعي وسياسي أيضا إلى حد ما.