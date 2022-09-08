الآثار الجانبية للقاحات

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بعض من تلقى لقاح كورونا أُصيب بأعراض جديدة ومعقدة، بعضها خطير على الحياة، وباتت تُعرف باسم متلازمة ما بعد اللقاح. وهي أعراض مرضية جديدة ومتنوعة لا يوجد لها دراسات أو إرشادات علاجية في ألمانيا حتى الآن.
تتعدد الدراسات التي تبحث في تأثير الفيتامينات على مسار الإصابة بفيروس سارس-كوف-2. فعلى ما يبدو فيتامين "د" مرشح واعد للتأثير على مسار مرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس.
كشفت منظمة الصحة العالمية عن خطة جديدة لمكافحةكورونا في أفقر الدول، مطالبة بأكثر من 23 مليار دولار في الأشهر الـ12 المقبلة لتمويلها. ويتوقع أن تشمل الخطة استخدام حبوب تجريبية مضادة للفيروس تؤخذ عن طريق الفم.
توصلت دراسة سويسرية - أمريكية مشتركة إلى أن كل واحد من سبعة مصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 يمكن أن يصاب بمرض السكري. لكنهم لحسن الحظ اكتشف الباحثون طريقة لحماية خلايا البنكرياس. كيف؟
تحرك عالمي لمواجهة مشكلة عالمية؟ فهل هذا هو الحال مع التطعيم ضد كورونا؟ الجواب بكل وضوح هو: لا. فمن خلال السباق على الحصول على اللقاحات والتركيز على إطلاق حملات وطنية تلحق الدول الصناعية الضرر بنفسها على المدى الطويل.
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