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الآثار الجانبية للقاحات

بعض من تلقى لقاح كورونا أُصيب بأعراض جديدة ومعقدة، بعضها خطير على الحياة، وباتت تُعرف باسم متلازمة ما بعد اللقاح. وهي أعراض مرضية جديدة ومتنوعة لا يوجد لها دراسات أو إرشادات علاجية في ألمانيا حتى الآن.