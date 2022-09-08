 الآثار الجانبية للقاحات | DW الأخبار | DW | 08.09.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

الآثار الجانبية للقاحات

بعض من تلقى لقاح كورونا أُصيب بأعراض جديدة ومعقدة، بعضها خطير على الحياة، وباتت تُعرف باسم متلازمة ما بعد اللقاح. وهي أعراض مرضية جديدة ومتنوعة لا يوجد لها دراسات أو إرشادات علاجية في ألمانيا حتى الآن.

المزيد من المركز الإعلامي

اتهمت الأمم المتحدة وواشنطن موسكو بنقل مئات الآلاف من الأوكرانيين قسراً إلى الأراضي التي تسيطر عليها أو إلى روسيا.

واشنطن .. مئات الآلاف الأوكرانيين رحلوا قسرا 08.09.2022

DW Covid-19 Spezial Sendungslogo arabisch

لقاحات معززة أم الانتظار؟ 08.09.2022

الجفاف في إقليم الأندلس الأسباني يتاقم بسبب الزراعة والجفاف وحرائق الغابات. دعوات لمواجهة الوضع. متنزه دونيانا يعاني.

عواقب الجفاف في إسبانيا ودعوات للتدخل السريع 08.09.2022

تسببت الأمطار الخريفية في موريتانيا بوفاة ما يزيد عن عشرين شخصا وتدمير مئات المانزل وتشريد آلاف العائلات

فيضانات موريتانيا تتسبب في وفاة عشرين شخصا وتشريد الآلاف 07.09.2022

المزيد Covid-19 Spezial (Beitraege)

كيف تتعامل إسبانيا مع كوفيد 19 بعد رفع إجراءات العزل؟

كيف تتعامل إسبانيا مع كوفيد 19 بعد رفع إجراءات العزل؟ 08.09.2022

فساتين كولومبيا - مبادرات واعدة

فساتين كولومبيا - مبادرات واعدة 25.08.2022

مشاريع مساعدة ذاتية في بوينس آيرس

مشاريع مساعدة ذاتية في بوينس آيرس 25.08.2022

فرنسا تلغي إجراءات كورونا

فرنسا تلغي إجراءات كورونا 25.08.2022

المزيد DW الأخبار

تعهّدت الولايات المتحدة من رامشتاين الألمانية بتسهيل مزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في ظل حربها الراهنة ضد روسيا.

مجموعة الاتصال تناقش في قاعدة رامشتاين المساعدة العسكرية لأوكرانيا 08.09.2022

احتفالية في برلين بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيس الجامعة الألمانية في القاهرة، بحضور ممثلين من كلا البلدين

الذكرى العشرين على تأسيس الجامعة الألمانية بالقاهرة 08.09.2022

تريد الشركة الناشئة Sukkha Citta تنشيط صناعة النسيج في إندونيسيا من خلال الملابس المستدامة.

شركة منسوجات إندونسية تصنع ملابس مستدامة 08.09.2022

لجنة برلمانية أوروبية تبحث في إساءة استخدام برامج التجسس من قبل حكومات الاتحاد الأوروبي

البرلمان الأوروبي يحقق في إساءة استخدام الحكومة لبرامج التجسس 08.09.2022

اقرأ أيضا

11.11.2020, Berlin: Intensivpfleger Sebastian arbeitet in einer Schutzausrüstung mit Mund-Nasenbedeckung, Gesichtsschutz, Kittel und Haube auf der Intensivstation des Krankenhauses Bethel Berlin an einem Corona-Patienten. Der Patient liegt im künstlichen Koma und wird beatmet. Foto: Kay Nietfeld/dpa | Verwendung weltweit

ما علاقة فيتامين "د" بوباء كوفيد-19؟ 19.11.2020

تتعدد الدراسات التي تبحث في تأثير الفيتامينات على مسار الإصابة بفيروس سارس-كوف-2. فعلى ما يبدو فيتامين "د" مرشح واعد للتأثير على مسار مرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس.

FILE—In this Wednesday, July 28, 2021 file photo, a health worker administers a dose of Janssen COVID-19 vaccine by Johnson

منظمة الصحة تكشف عن خطة مليارية لمكافحة كورونا بالدول الفقيرة 28.10.2021

كشفت منظمة الصحة العالمية عن خطة جديدة لمكافحةكورونا في أفقر الدول، مطالبة بأكثر من 23 مليار دولار في الأشهر الـ12 المقبلة لتمويلها. ويتوقع أن تشمل الخطة استخدام حبوب تجريبية مضادة للفيروس تؤخذ عن طريق الفم.

Pancreatic cancer, artwork Pancreatic cancer, computer artwork. PUBLICATIONxINxGERxSUIxHUNxONLY SCIEPRO/SCIENCExPHOTOxLIBRARY F006/7998 Pancreatic Cancer Artwork Pancreatic Cancer Computer Artwork PUBLICATIONxINxGERxSUIxHUNxONLY SCIEPRO SCIENCExPHOTOxLIBRARY F006

هل يتسبب كورونا بإصابة المرضى بالسكري؟.. دراسة تجيب 03.06.2021

توصلت دراسة سويسرية - أمريكية مشتركة إلى أن كل واحد من سبعة مصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 يمكن أن يصاب بمرض السكري. لكنهم لحسن الحظ اكتشف الباحثون طريقة لحماية خلايا البنكرياس. كيف؟

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** A Serbian health worker shows vials of Russian Sputnik V (L) and Chinese Sinopharm vaccines in Belgrade Fair turned into a vaccination centre, on February 1, 2021. - Serbia continues a mass Covid-19 vaccination campaign and became the first European country to use Chinese-made Sinopharm vaccine, after receiving one million doses of the Sinopharm vaccine, on January 16, 2021. Beside the Chinese made jab, Serbian citizens can choose to receive either Sputnik V Gam-COVID-Vac or Pfizer-BioNTech Covid-19 vaccine. (Photo by OLIVER BUNIC / AFP) (Photo by OLIVER BUNIC/AFP via Getty Images)

لمواجهة جائحة كورونا.. المطلوب استراتيجية تطعيم عالمية 02.02.2021

تحرك عالمي لمواجهة مشكلة عالمية؟ فهل هذا هو الحال مع التطعيم ضد كورونا؟ الجواب بكل وضوح هو: لا. فمن خلال السباق على الحصول على اللقاحات والتركيز على إطلاق حملات وطنية تلحق الدول الصناعية الضرر بنفسها على المدى الطويل.