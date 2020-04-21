"اكتوبر فيست".. إلغاء أكبر مهرجان للجعة في العالم بسبب كورونا

أعلنت ولاية بافاريا الألمانية اليوم الثلاثاء (21 نيسان/ أبريل 2020) إلغاء مهرجانها الشهير "أكتوبر فيست" في ميونخ هذا العام بسبب جائحة كورونا. وقال رئيس حكومة ولاية بافاريا، ماركوس زودر: "إنه لأمر مؤلم لنا. إنه لأمر مؤسف للغاية"، مضيفا أن إقامة مهرجان بمثل هذا الحجم والدولية في ظل هذه الظروف يعني خطرا مرتفعا للغاية.

ومن جانبه، قال عمدة مدينة ميونخ، ديتر رايتر، إن هذه لحظة شعورية صعبة، كما أنها لحظة صعبة من الناحية الاقتصادية على المدينة.

وكان من المخطط إقامة المهرجان، الذي يعرف أيضا بـ"مهرجان الجعة" خلال الفترة من 19 أيلول/سبتمبر حتى 4 تشرين الأول/أكتوبر المقبل هذا العام. وكان من المتوقع أن يزور المهرجان هذا العام ـ كما في الأعوام السابقة ـ نحو 6 ملايين زائر من مختلف أنحاء العالم.

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ويُقام المهرجان في مروج واسعة تقام عليها خيام، حيث يستمتع الزائرون بداخلها بالأكل وسما الموسيقى واحتساء مشروبات الجعة في ميونخ. وبسبب الحشود الكبيرة التي تتشكل حتى خارج الخيام وفي شوارع المدينة، فإن ذلك يعني أنه من الصعب اتباع قواعد المسافات التباعدية بين الأفراد المطبقة في ألمانيا حاليا، والتي يوصى بألا تقل عن متر ونصف.

يُذكر أن الحكومة الألمانية الاتحادية اتفقت مع الولايات يوم الأربعاء الماضي على حظر الفعاليات الكبيرة حتى نهاية آب/ أغسطسالمقبل في إطار مكافحة جائحة كورونا.

وقد بلغت عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن وبحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية 147065 حالة ووفاة 4862 شخصا وتعافي 95200 شخص من الإصابة بعدوى الفيروس.

ع.ج/ ع.ج.م (د ب أ)