"اكتوبر فيست".. إلغاء أكبر مهرجان للجعة في العالم بسبب كرونا

أعلنت ولاية بافاريا الألمانية اليوم الثلاثاء (21 نيسان/ أبريل 2020) إلغاء مهرجانها الشهير "أكتوبر فيست" في ميونخ هذا العام بسبب جائحة كورونا. وقال رئيس حكومة ولاية بافاريا، ماركوس زودر: "إنه لأمر مؤلم لنا. إنه لأمر مؤسف للغاية"، مضيفا أن إقامة مهرجان بمثل هذا الحجم والدولية في ظل هذه الظروف يعني خطرا مرتفعا للغاية.
ومن جانبه، قال عمدة مدينة ميونخ، ديتر رايتر، إن هذه لحظة شعورية صعبة، كما أنها لحظة صعبة من الناحية الاقتصادية على المدينة.
وكان من المخطط إقامة المهرجان، الذي يعرف أيضا بـ"مهرجان الجعة" خلال الفترة من 19 أيلول/سبتمبر حتى 4 تشرين الأول/أكتوبر المقبل هذا العام. وكان من المتوقع أن يزور المهرجان هذا العام ـ كما في الأعوام السابقة ـ نحو 6 ملايين زائر من مختلف أنحاء العالم.
ويُقام المهرجان في مروج واسعة تقام عليها خيام، حيث يستمتع الزائرون بداخلها بالأكل وسما الموسيقى واحتساء مشروبات الجعة في ميونخ. وبسبب الحشود الكبيرة التي تتشكل حتى خارج الخيام وفي شوارع المدينة، فإن ذلك يعني أنه من الصعب اتباع قواعد المسافات التباعدية بين الأفراد المطبقة في ألمانيا حاليا، والتي يوصى بألا تقل عن متر ونصف.
يُذكر أن الحكومة الألمانية الاتحادية اتفقت مع الولايات يوم الأربعاء الماضي على حظر الفعاليات الكبيرة حتى نهاية آب/ أغسطسالمقبل في إطار مكافحة جائحة كورونا.
وقد بلغت عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن وبحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية 147065 حالة ووفاة 4862 شخصا وتعافي 95200 شخص من الإصابة بعدوى الفيروس.
ع.ج/ ع.ج.م (د ب أ)
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"أكتوبر فيست" مهرجان البيرة والأزياء الشعبية في ميونيخ
العمدة يفتح أول حاوية بيرة
هذا العام وكما في الدورات السابقة افتتح عمدة ميونيخ مهرجان أكتوبر "أكتوبر فيست" بفتحه أول حاوية بيرة بالضربة الثانية بمطرقة خشبية كما هو تقليد افتتاح المهرجان.
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"أكتوبر فيست" مهرجان البيرة والأزياء الشعبية في ميونيخ
تسابق الزوار
الكثير من الزوار كان ينتظرون منذ الصباح الباكر فتح البوابات رغم الجو الماطر ودرجات الحرارة الباردة نسبيا. ولدى فتح البوابات تسابقوا رجالا ونساء على ساحات وخيام المهرجان.
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"أكتوبر فيست" مهرجان البيرة والأزياء الشعبية في ميونيخ
مهرجان الجمال والأزياء
مهرجان "أكتوبر فيست" فرصة للتعرف على الأزياء التقليدية والجمال البافاري. حيث ترتدي البافاريات "الدرندل" وهو فستان تقليدي شعبي ترتديه النساء في جنوب ألمانيا ومناطق جبال الألب.
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"أكتوبر فيست" مهرجان البيرة والأزياء الشعبية في ميونيخ
أزياء ورقصات شعبية
مهرجان أكتوبر، فرصة للشباب أيضا لارتداء الزي الشعبي البافاري وخاصة سروال الجلد القصير والجوارب الطويلة. وبتلك الأزياء يؤدون بعض الرقصات التقليدية أيضا بمشاركة النساء على أنغام الموسيقى الشعبية.
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"أكتوبر فيست" مهرجان البيرة والأزياء الشعبية في ميونيخ
السعادة مع البيرة
شرب البيرة "الجعة" بالكؤوس الكبيرة التي تتسع ليترا كاملا تعتبر من التقاليد الأساسية للشباب البافاري الذي ينتظر المهرجان بفارغ الصبر لاحتساء أكبر كمية ممكنة من البيرة.
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"أكتوبر فيست" مهرجان البيرة والأزياء الشعبية في ميونيخ
البيرة المجانية
التسابق لالتقاط كأس البيرة المجانية التي تقدمها شركة "باولانر" للبيرة في خيمتها باليوم الأول لمهرجان "أكتوبر فيست".
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"أكتوبر فيست" مهرجان البيرة والأزياء الشعبية في ميونيخ
فريق بايرن في المهرجان
لاعبو فريق بايرن ميونيخ بالسروايل الجلدية القصيرة التقليدية، من الزوار الأساسيين لمهرجان أكتوبر.
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"أكتوبر فيست" مهرجان البيرة والأزياء الشعبية في ميونيخ
مهرجان البيرة
من يزور مهرجان أكتوبر بدون استهلاك كمية كافية من البيرة هناك، يعتبر وكأنه غاب عن المهرجان. وخلال أيام المهرجان الذي يدوم ثلاثة أسابيع، يتم استهلاك أكثر من 6 ملايين ليتر من البيرة، ففي مهرجان عام 2016 استهلك الزوار 6.6 ليتر بيرة لكل فرد.
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"أكتوبر فيست" مهرجان البيرة والأزياء الشعبية في ميونيخ
الاستمتاع بالألعاب
فعاليات المهرجان لا تقتصر على الطعام والشراب وخاصة البيرة، وعلى الرقص والموسيقى الشعبية، وإنما اللهو والتسلية أيضا وركوب المراجيح والأجهزة الأخرى المعروفة في مدن الملاهي. والكبار قبل الصغار يتسابقون إلى تلك الأجهزة.
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"أكتوبر فيست" مهرجان البيرة والأزياء الشعبية في ميونيخ
أكبر مهرجان شعبي
يعتبر مهرجان "أكتوبر فيست" في مدينة ميونيخ المهرجان الشعبي الأكبر في العالم، حيث يوفر 13 ألف عامل ويستقبل حوالي 6 ملايين زائر من ألمانيا وبقاع العالم الأخرى خلال الأسابيع الثلاثة لفعالياته.
الكاتب: عارف جابو