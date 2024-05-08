اكتمال بناء الرصيف البحري الأمريكي لنقل المساعدات لقطاع غزة

قالت الحكومة القبرصية إن إنشاء رصيف أمريكي مخصص للتعامل مع شحنات المساعدات إلى غزة اكتمل. وتستعد سفينة ترفع العلم الأمريكي، حَمَلت حاويات يبدو أنها مساعدات من الإمارات لنقل أول شحنة تدخل إلى القطاع المحاصر عبر الرصيف.

تشهد قبرص تحميل سفينة مساعدات لغزة اليوم الأربعاء (الثامن من مايو/ أيار 2024) في إطار ما قد تكون أول شحنة تدخل إلى القطاع المحاصر عبر رصيف أمريكي بُني لتسريع وصول الإمدادات.

ونُقلت الحاويات إلى السفينة ساجامور التي ترفع العلم الأمريكي ورست في ميناء لارنكا اليوم الأربعاء. وحَمَلت بعض الحاويات ما يُشير إلى أنها مساعدات من الإمارات.

وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كونستانتينوس لتيمبيوتيس إن إنشاء رصيف أمريكي مخصص للتعامل مع شحنات المساعدات إلى غزة قد اكتمل. وأضاف "نستكمل تحميل المساعدات على سفينة أمريكية في لارنكا حاليا وبمجرد إعلان اكتمال الرصيف يمكن إطلاق هذا الجانب من العملية (الشحنة)".

ولم يتضح موعد مغادرة السفينة.

وأدت الحملة العسكرية الإسرائيلية على حركة حماس، عقب هجومها، على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول إلى تدمير قطاع غزة الذي تحذر وكالات إغاثة من أنه على شفا المجاعة.

وفتحت قبرص ممرا بحريا في مارس/ آذار لشحن المساعدات مباشرة إلى غزة بعد أن تعطل إيصالها عبر الطرق البرية جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية وإغلاق الحدود.

واستخدمت مؤسسة ورلد سنترال كيتشن الخيرية ومقرها الولايات المتحدة الطريق البحري مرتين قبل مقتل سبعة من موظفيها في غارة جوية إسرائيلية في الأول من أبريل/ نيسان.

وتفتقر غزة إلى البنية التحتية على سواحلها البحرية. وقامت الولايات المتحدة ببناء رصيف بحري مخصص لتسلم شحنات المساعدات.

وقال مسؤولون أمريكيون إن المساعدات ستُفرّغ على سفن الدعم اللوجستي العسكرية الأمريكية بمجرد وصولها، وذلك قبل نقلها إلى جسر حيث من المقرر تحميلها على شاحنات قبل تسليمها.

وقود يكفي الخدمات الصحية لثلاثة أيام فقط

ومن جهتها، قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء إن الوقود الموجود في جنوب قطاع غزة يكفي لتشغيل الخدمات الصحية لثلاثة أيام أخرى فقط. وذكرت أنه رُفض تسليم شحنة وقود اليوم الأربعاء.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "قامت منظمة الصحة العالمية بتخزين بعض الإمدادات مسبقا في المستودعات والمستشفيات، لكن بدون تدفق المزيد إلى غزة، لا يمكننا مواصلة دعمنا للمستشفيات".

ويشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

ص.ش/أ.ح/ ع.ج (رويترز)