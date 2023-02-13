اكتظاظ المدارس في غزة

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
يعاني قطاع غزة من نقص كبير في المدارس ومن تزايد أعداد الطلبة. هذه الظروف التعليمية السيئة لها أثار سلبية على مستوى تعليم الطلاب في القطاع.
300 ألف خريج جامعي في قطاع غزة لم يحصلوا على فرصة عمل واحدة منذ تخرجهم. وضع يدفع كثيرا منهم لتغيير مساره للحصول على عمل، بينما ينتظر آخرون سنوات دون جدوى. مراسل DW بغزة تحدث مع خريجيين وخبراء عن أبعاد هذه القضية وآثارها.
وفقاً لأحدث البيانات الدولية، فإن عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في اليمن يزيد عن مليوني طفل وفتاة. وما يزيد من تعقيد الوضع هي الرسوم المدرسية التي تثقل كاهل العائلات والتي معظمها غير قانوني، حسب ما كشفه تحقيق لـ DW
أدت الحرب في اليمن، إلى تدمير محطات الكهرباء ليجد الكثير من اليمنيين ضالتهم في الطاقة الشمسية لإنارة المنازل والمستشفيات وحتى في ضخ المياه، بيد أن بحثاً جديداً حذر من هذه التقنية في ضخ المياه الجوفية. فلماذا؟
أوضاع الأطفال في المنطقة العربية ليست متساوية بين دول تتوفر على مقومات حياة ذات جودة، وأخرى تعاني من الحروب. الوضع يظهر كارثيا في سوريا واليمن وبدرجة أقل ليبيا. وبمناسبة اليوم العالمي للطفل أعددنا هذا التقرير.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول