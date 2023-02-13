 اكتظاظ المدارس في غزة | DW الأخبار | DW | 14.02.2023

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اكتظاظ المدارس في غزة

يعاني قطاع غزة من نقص كبير في المدارس ومن تزايد أعداد الطلبة. هذه الظروف التعليمية السيئة لها أثار سلبية على مستوى تعليم الطلاب في القطاع.

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